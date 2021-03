Volver a ganar, reto del Estudiantil ante la visita del Fabril

No le fueron bien las cosas la pasada semana al Estudiantil en el campo del líder Bergantiños, en un partido que quedó marcado por la roja directa, a la media hora de juego, que recibió Antón Vilas. Al final también fue expulsado Gelucho, técnico del Estudiantil, “simplemente por levantar los brazos para pedir un penalti a favor que me pareció que era”, comenta el propio entrenador. El caso es que el Estudiantil perdió en Carballo (2-0), vio cortada su espectacular racha de resultados desde enero de 2021 y Antón Vilas, sancionado con un partido, y Gelucho (dos) no estarán hoy (17.00 horas, Santa Isabel) en otro partido atractivo: ante el Fabril, el filial del Deportivo.

Hablar del Fabril, casi por su propio nombre, es hablar de una plantilla de jugadores jóvenes y de mucha calidad. Eso no falta tampoco esta temporada en el filial del Deportivo. Pero, quizá afectado por la mala dinámica y los problemas del primer equipo está temporada, también por los talentos que el conjunto mayor le va quitando, el Fabril, especialmente en la segunda vuelta de la primera fase del campeonato, no está respondiendo a las expectativas: suma 22 puntos, seis más que su rival del hoy, el Estudiantil, aunque es cierto que el once coruñés ha jugado un partido menos.

“Es un equipo con muy buenos jugadores”, comenta Gelucho. “Aunque sí es cierto, y hay que ser sinceros, que su segunda vuelta está siendo mala y es un equipo que no está respondiendo a lo que se esperaba de él: en el inicio de la competición era uno de los grandes favoritos del grupo, y ahora está fuera de los seis primeros. En todo caso, el talento está ahí y tenemos que tener mucho cuidado”.

Gelucho, en todo caso y siguiendo su patrón, prefiere centrase en su equipo. En el Estudiantil, un equipo que ha crecido mucho en los primeros meses del año y que, aunque sigue en una situación delicada, presenta otra cara. “Nosotros lo que tenemos que intentar es volver a la buena dinámica de resultados que llevábamos. Ante el Bergantiños las circunstancias nos pusieron cuesta arriba el partido, y era en el campo del líder, pero queremos seguir”, comenta.

SIN OPCIONES. Porque sabe el entrenador que faltan tres jornadas para que finalice la primera fase. Y que, aunque ayer, con el triunfo del Viveiro y por si quedaba alguna duda, se quedó sin opción matemática de alcanzar al sexto clasificado, luchar en la segunda fase en el grupo de descenso (ocho equipos bajarán) era el destino marcado. Otra cosa hubiera sido sorpresa.

En todo caso, los puntos de la primera fase cuentan para la segunda. Y Gelucho repite que el objetivo cada domingo es “sumar, sumar puntos para llegar con la mayor cantidad posible de ellos a la segunda fase y tener más garantías de salvarnos”, dice.

Lo intentará hoy de nuevo en Santa Isabel, donde estará permitida la entrada de aficionados, ante su ilustre rival, el filial del Deportivo. Con la baja de Antón Vilas por la mencionada sanción, a la que se añade la del central Toño Vázquez por lesión: Toño sufre una lesión muscular que ofrecía dudas, y para resolverlas esta misma semana fue sometido a pruebas médicas para determinar el alcance exacto del problema. El equipo está a la espera de los resultados de una resonancia.

Sin Antón, sin Toño, sin Gelucho en el banco, el Estudiantil tratará esta tarde de sumar y seguir en el complicado camino que está teniendo en la temporada de su regreso a la Tercera.