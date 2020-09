Xa ten proposta competicional a Preferente 20-21

fútbol A Real Federación Gallega (RFGF) envioulle aos clubs a proposta competicional da categoría de Preferente para a tempada 20-21. A proposta aínda non é definitiva, pendente de aportacións dos clubs e, sobre todo, da evolución da pandemia de covid. Pero quedan xa establecidos os grupos norte e sur e os dous subgrupos de cada un, sempre en base a criterios xeográficos. A proposta prevé un inicio de competición a finais de outubro ou principios de novembro.

O inicio da Preferente está a expensas de que a Xunta de Galicia aprobe un protocolo de deporte con contacto. A partir dese momento daránse 5/6 semanas de preparación. No suposto de non poder comezar a finais de outubro, habería un modelo competicional diferente con inicio en xaneiro 2021.

No grupo norte haberá 23 equipos e un grupo Sur con outros 23 equipos. No norte, no subgrupo A estarán doce: Foz, Ribadeo, Santaballés, Residencia, Sarriana, Atl. Escairón, Lemos, Galicia Mugardos, Montañeros, Victoria, Betanzos e San Tirso. No subgrupo B, once: Atl. Arteixo, Sofán, Laracha, Xallas, Sigüeiro, Dubra, O Pino, Boimorto, Noia, Boiro e Puebla.

Xogarase unha primera fase, todos contra todos en cada subgrupo. Ao rematar, os tres primeiros de cada un pasan á fase de ascenso; os demáis pasan á fase de descenso. A segunda fase consta dun grupo de ascenso e varios grupos de descenso. Os seis do grupo de ascenso xogan de novo unha liga a doble volta de todos contra todos, con puntos de partida pola súa posición no subgrupo inicial. Mantéñense 2 ascensos no grupo norte e outros dous no grupo Sur.

Os demáis equipos quedan na segunda fase en tres grupos de descenso. A composición de cada grupo determínase por sistema cremallera. Para a segunda fase os equipos arrastran unha puntuación fixa que se establece para cada posición clasificatoria. E contará o coeficiente de deportividade.

Haberá 4 descensos directos no Norte e 4 no Sur. Descenden os tres últimos clasificados de cada subgrupo de descenso, máis un cuarto que se determina por deportividade. Haberá arrastres desde Terceira. ecg