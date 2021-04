Yago avisa que el Compostela será fiel a sí mismo y no bajará los brazos

Con la vista puesta ya en la visita al Numancia Yago Iglesias confía en que sus jugadores vuelvan a mostrar la imagen que ofreció el Compostela en grandes escenarios como Riazor o Pasarón. El domingo toca otro feudo histórico, Los Pajaritos (12.00 horas), donde buscar una victoria de prestigio que según el técnico “ya toca”.

Las opciones de ascender a Primera RFEF son ya escasas, pero el preparador blanquiazul avisa que el equipo competirá hasta el final. En su intervención ante los medios Yago quiso poner en valor lo conseguido esta temporada, recordó que la permanencia en Segunda RFEF no es un descenso y comparó la decepción por el empate con el Langreo tras un penalti inexistente con los tropiezos ante el Salmantino o el Alavés B.

PENALTI. “Seguimos en nuestra línea de ir semana a semana e ir creciendo como equipo. Lo vivido el fin de semana pasado nos fastidió, nos dejó una resaca que duró más de lo habitual. Una de las cosas que hemos hablado en el vestuario, sobre todo para los que llegaron nuevos este año, es que hay unas vivencias en este equipo desde hace unos años que parece que está destinado a reiventarse año a año con situaciones un tanto fatídicas: el play-off con el Salmantino, el gol en el 94 con el Alavés B y este fin de semana ese penalti en el añadido que nos aparta virtualmente de seguir peleando por alcanzar la nueva categoría”.

ILUSIÓN. “Todos los lunes sale el sol, y viendo entrenar al equipo hay muy buen ambiente. El domingo puede ser un gran día en Soria”.

RESURGIR. “Este equipo está acostumbrado a resurgir, a crecer en base a las adversidades. Haciendo un poco de repaso de estos años así lo siente el grupo, que a pesar de estas piedras que nos hemos ido encontrando en el cómputo general hay más alegrías que tristezas. Hay que hacer valer lo que el equipo hizo a lo largo de la temporada, y también que estamos peleando por lo que estamos peleando cuando nadie contaba que estuviéramos en este grupo”.

A GANAR. “Vamos a intentar acabar lo más arriba posible. Y si hacemos un buen partido en Soria y podemos ayudar a nuestros compañeros de grupo, mejor que mejor”.

NUMANCIA. “Tenemos ese resquemor de que no fue nuestro mejor partido contra el Numancia en San Lázaro. Es un transatlántico en la categoría, pero queremos ser ese equipo que demostramos ser en escenarios como Riazor, Barreiro o Pasarón. Nos va tocando ya una victoria después de mucho tiempo”.

ESCENARIO HISTÓRICO. “No es lo mismo ir a un campo sintético que a un terreno de juego que hace nada estabas viendo en la tele y ahora te toca a ti, enfrentándote a jugadores que el año pasado veías en la tele y ahora están al mismo nivel que tú. Siempre motiva para que el equipo esté pisando el acelerador”.

EL COMPOS EN LOS GRANDES FEUDOS. “somos conscientes del rival y el escenario al que vamos, pero también de que hemos hecho muy buenos partidos en este tipo de campos y vamos con toda la ilusión del mundo de demostrarnos que nuestro nivel es el de la categoría. Nos estamos jugando poco a nivel de puntos pero mucho a nivel personal. Estamos compitiendo para mejorarnos a nosotros mismos”.

ALICIENTES. “Nosotros tenemos que buscar motivaciones en cualquier lado. Este año tenemos muchas motivaciones a las que agarrarnos para sacar nuestra mejor versión cada domingo. Una vez que ya hemos competido contra los equipos del otro grupo es cierto que el Numancia nos dejó buenas sensaciones pero nosotros no dimos nuestra mejor versión. Si estamos a nuestro mejor nivel podemos sacar algo positivo contra Numancia, Langreo y Marino. Tenemos que ser profesionales hasta el final, en ningún momento vamos a bajar los brazos”.

COMPETIR. “Estamos obligados a competir hasta el último día por ser fieles a nuestros valores, a nuestra identidad y a nuestra idea. Este equipo siempre ha querido dar su mejor versión y demostrar que hay nivel más que suficiente para estar en esta categoría”.

PRÓXIMA TEMPORADA. “La Segunda RFEF va a tener el antiguo nivel de Segunda B. Hay gente que lo quiere menospreciar, que si te quedas en Segunda RFEF es un descenso. Yo no le encuentro lógica, si el año pasado estaba en una categoría, subo a otra y me quedo en ella es una permanencia. Si yo estoy en un edificio de cuatro plantas, yo estoy en la segunda y construyen una quinta no es culpa mía. El nivel va a seguir siendo alto”.

PENA. “Todos tenemos una ilusión enorme y parece que vernos lejos de equipos como Deportivo o Racing de Ferrol en la segunda fase hace que parezca que la temporada del Compostela sea menor. Una de las motivaciones de ir a Los Pajaritos y ganar es que la gente no olvide lo que hemos hecho. El club lleva a rajatabla su proyecto en cuanto a fichajes, a perfil del entrenador y estructura del club y eso el equipo lo transmite en el campo. Sabemos de donde venimos pero cuando el árbitro pita no hay rival grande ni pequeño, nosotros competimos contra todos. Hemos dado que hablar y levantado expectativas. Hay que sacarse el sombrero con directiva, jugadores y aficionados”.