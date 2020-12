Yago Iglesias: “Damos un toque de atención ao resto de equipos da categoría”

Santiago. A la conclusión del encuentro disputado en Barreiro Yago Iglesias, entrenador compostelanista, alabó el partido hecho por su equipo y valoró la victoria como un paso más para seguir creciendo. El técnico cree que el 0-3 es una llamada de atención para que los rivales se fijen en lo que hace un Composela al que pide no perder la cabeza y continuar trabajando con humildad.

COMPLETO. “En Barreiro viuse un Compostela moi completo a nivel defensivo, e sendo un equipo que non foxe de ter a posesión do balón intentando facer dano por medio diso. Tamén con recursos de xogo directo en certos momentos. O Compostela foi un equipo moi, moi completo ao largo do partido con distintos recursos futbolísticos. É moi difícil vir a este campo e xogar de ti a ti con este equipo, e aínda por enriba marchar cun 0-3. Penso que ninguén nesta tempada e en moito tempo é quen de facer un partido tan dinámico, tan bo e, sobre todo, marcando goles, que era o importante”.

SEGUIR CRECIENDO. “Son tres puntos máis para o casilleiro, para afrontar a semana, para referendar as boas sensacións que está dando o equipo nesta categoría tan igualada e para seguir crecendo. Nós non imos cambiar o discurso por gañar, perder ou empatar. A nosa idea é semana a semana ser mellor equipo. Creo que se está vendo e tennos que servir esta vitoria para seguir crecendo, para nada máis. Evidentemente, hoxe hai que celebralo, pero xa mañá hai que pensar no Zamora”.

APROVECHAR LAS PÉRDIDAS DEL RIVAL. “O preocupante sería non ser quen de xerar esas situacións. Despois estás a un último pase, a unha última decisión, pero xerar esas ocasións ante un rival desta calidade fala moi ben de nós. O traballo do equipo a nivel defensivo, o plantexamento que viñamos facer aquí é moi difícil porque eles son un equipo moi dinámico que intentan crear superioridades na saída de balón con esa liña de tres, metendo a Holsgrove entre centrais. Brais e Primo empezando a presión fixérono moi ben, e todo o equipo, seguíndoos por detrás, fixérono de cine. Con balón, metendo esa variante de saída de tres ao longo do partido fomos quen de quitarlles a pelota e xerarlles moitos problemas. O sentir do vestiario é que dentro do campo estaban moi cómodos, o cal non é nada fácil ante este tipo de rivais”.

GOLPE SOBRE LA MESA. “Unha vez máis damos un toque de atención ao resto dos equipos da categoría para que se vaian centrando no que fai este Compostela. Estamos desexando volver ao Vero Boquete de San Lázaro, e máis coa nosa afección. Non hai que perder a cabeza, temos que seguir coa nosa humildade e traballando”. ECG