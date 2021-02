Yago Iglesias: “Me quito el sombrero con este grupo”

El entrenador de la SD Compostela, Yago Iglesias, se mostró feliz y orgulloso por la victoria de su equipo ante el Pontevedra en Pasarón (0-1).

El más meritorio. “No sé si es el triunfo más importante de la temporada, pero esta semana apenas pudimos preparar el partido y llegamos con bajas de gente muy importante, con otra que hizo un esfuerzo sobrehumano, caso de Primo, aún no recuperado del todo, Pablo Antas y Roberto Baleato no llegaron tras probarse, variantes como Jimmy de extremo, Matías de lateral... no puedo más que quitar el sombrero con este grupo, cómo entrena cada semana y cómo compite contra cualquiera: la palabra equipo queda pequeña”.

Tres puntos. “Son muy, muy gratificantes. Sabíamos que de ganar nos separábamos del Pontevedra un poco a falta de tres jornadas. Era una salida muy complicada, y más con las bajas”.

Plan de partido. “Se vio en los primeros 20 minutos, fuimos capaces de hacerlo; luego nos obligaron a meternos atrás. Es un lujazo ver cómo un equipo que tiene una idea de juego de imponerse con balón es capaz de defender así”.

Licencia para soñar. “Hay licencia para descansar y ver la tabla muy tranquilos, disfrutar y seguir”.