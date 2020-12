Álvaro Casas: “Yo estaba seguro de que este grupo iba a competir”

El capitán del Compostela, Álvaro Casas, hace balance de las jornadas de liga consumidas hasta el parón de Navidad, mostrándose satisfecho por la actuación de un equipo del que estaba convencido de que iba a competir en la nueva categoría. Llama a seguir trabajando, pues asegura que la competición se resolverá por detalles, y avisa que el jueves saldrán a ganar en la primera eliminatoria de la Copa del Rey, visitando al Ibiza, también de Segunda B, para optar a un premio mayor en la siguiente ronda.

La liga hace ahora un paréntesis hasta el 10 de enero, tras haber disputado las ocho primeras jornadas. ¿Con qué sensación se va al parón?

Llegamos con buenas sensaciones. El equipo lleva siete jornadas sin perder, en cinco no ha encajado gol, creando ocasiones y mostrando un buen juego, que es lo que queremos hacer durante toda la liga. Sabíamos que iba a ser muy difícil, que iba a haber que pelear cada partido y competirlo. En eso estamos, queda el último partido de la primera vuelta y media liga, y va a haber que trabajar mucho para conseguir el objetivo.

Antes de comenzar la previsión era que el Compostela iba a tener que sufrir, viendo los clientes con los que iba a compartir grupo, pero el equipo está compitiendo cada jornada y, por el momento, fuera del peligro. ¿Se lo imaginaba?

Yo sabía que este equipo iba a competir, que iba a pelear todos los partidos y a tener opciones de ganarlos. Es la línea por la que tenemos que seguir. En el fútbol y en partidos tan igualados los detalles son los que marcan la diferencia: un palo, un balón que no entra, una falta que te meten... El objetivo tiene que ser competir todos los partidos, y luego si tenemos esa pizca de suerte que hace falta para ganarlos, bienvenido sea. Yo estaba seguro de que este grupo iba a competir, no me sorprende.

Lo que se está demostrando es que la igualdad es máxima, por mucho que suene a tópico cualquiera puede ganar a cualquiera.

Esta jornada se hablaba de que si conseguíamos ganar al Zamora iban a perder los equipos de abajo e íbamos a lograr un colchón, y al final el Coruxo le mete tres goles al Pontevedra, el Celta B gana en Riazor y se vuelve a comprimir todo un poco. Está todo muy igualado, no hay ningún equipo que sobresalga ni ninguno que esté muy por debajo de los demás.

¿Es esta la liga más igualada de todas las que ha disputado?

Sí, sin duda. Además, por el número de equipos, que son diez, y todos son muy buenos. Creo que sí es la más igualada de todas.

Una de las virtudes del Compostela está siendo su solidez defensiva.

El equipo está sabiendo interpretar los partidos, y desde el delantero hasta el portero nos estamos juntando cuando hay que juntarse para saber sufrir esos diez o quince minutos en los que el rival siempre te avasalla, ya sea una vez en la primera parte y otra en la segunda. Está claro que es imposible acabar todos los partidos sin que te metan un gol, pero yo creo que el equipo está trabajando muy bien en esa faceta.

Son ya siete jornadas invictos, con dos victorias y cinco empates. ¿Qué falta para acabar de convertir esas tablas en tres puntos?

El equipo está compitiendo muy bien y no se le puede hacer ni un reproche en ese sentido. Es cierto que en los partidos que estamos empatando te vas con un mal sabor de boca porque podríamos ganar, pero once puntos en la octava jornada es algo que firmaríamos todos antes de empezar. Son pequeños detalles. Contra el Pontevedra, si entra el balón de Primo en lugar de dar en el larguero tendríamos dos puntos más, contra el Zamora si entra el balón de Saro que da en el palo, o si uno de los pases atrás que tenemos lo concluimos, tendríamos otros dos puntos más. Pero también se puede mirar al revés, porque contra el Racing de Ferrol, si les entra el balón que da en el palo en el 85 tendríamos dos puntos menos. Al final la liga te pone en tu sitio, el equipo más regular va a estar arriba. Un día el fútbol te da y otro te quita. Al igual que las porterías a cero también son gracias a los delanteros, que no consiguiéramos hacer gol en esos partidos es responsabilidad desde el portero hasta los delanteros, y por supuesto, también de los defensas.

¿Nota que a estas alturas los rivales ya los conocen más que en las primeras jornadas?

El Zamora es un equipazo, y dentro de los que pasaron por San Lázaro a mí es el que más me gustó. Es un equipo que trabaja muy bien, tienen un entrenador muy bueno y que estudia a los rivales. Partiendo de esa base usó sus armas e hizo todo lo posible para que nosotros estuviéramos incómodos y hubo fases del partidos en las que lo consiguió. Yo creo que antes de empezar la liga ya se conocía todo el mundo. Lo que influye es el nivel de análisis que tengan los entrenadores de cada equipo, el plan que lleven y cómo les salga. Al entrenador del Zamora le salió bien contra nosotros.

Y ahora, antes de las vacaciones, toca la Copa del Rey, ante el Ibiza.

Lo afrontamos con mucha ilusión. Vamos a un campo muy complicado, de césped artificial, contra un rival que va primero de su grupo y que aún no perdió ningún partido. Tiene el condicionante del desplazamiento, que no es el mejor posible, pero aun así el equipo va con mucha ilusión y con muchas ganas de pasar de ronda, que tendría un premio muy grande en la siguiente. Vamos a por el triunfo, como no podría ser de otra forma.

¿Qué conoce de su rival?

Vi un par de partidos, porque tengo un amigo allí, David Goldar. Encajó muy pocos goles. Es un equipo hecho para ascender a Segunda División. Pero en nuestro grupo también hay equipos con ese corte, y nosotros vamos a ir allí a lo que vamos a todos los partidos, que es a competir, y si podemos llevarnos el pase de ronda, muchísimo mejor.