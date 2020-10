“Yo me voy a centrar en ganar a nivel deportivo y mi abogado en el judicial”

Se han acabado las competiciones nacionales y en los próximos meses no hay torneo a la vista; ¿toca tomarse un descanso o es hora de pensar ya en la próxima temporada?

Ahora mismo estoy en pretemporada, entrenando a tope y mejorando de cara al año que viene. Me imagino que tendremos los clasificatorios como el año pasado, que empezarán en noviembre y acabarán en marzo, más o menos, aunque todavía no hay nada oficial. Confío en que todo siga adelante con normalidad a partir de ahora. Me estoy preparando como si no fuera a haber coronavirus la temporada que viene, porque si no, no tendría sentido seguir con el deporte.

El aplazamiento de los Juegos a 2021 implica que haya que repetir lo hecho el año pasado. ¿Va a mantener la misma planificación que en la última temporada?

En principio haré exactamente lo mismo, simplemente que este nuevo año estoy trabajando cosas en las que fallé el año pasado para no cometer esos errores y dar un paso hacia adelante ya que esto nos da un año para empezar de cero. Se trata de mejorar esos pequeños detalles que si no hubiera un año más no podría hacerlo. Cuando llegas a un nivel cada pequeño paso son detalles, y es lo que estoy trabajando a diferencia de la temporada pasada.

Ha podido tomar parte en varias pruebas después del confinamiento, pero ¿ha cambiado mucho la forma de competir?

No puedes disfrutar de las competiciones a nivel nacional como deberías. En el parapeto tiramos cuatro personas y teníamos que separarnos metro y medio. Luego, por ejemplo, si tienes un amigo en la diana 20 y tú estás en la 1 no podrías ir a la 20 a hablar con él. Tenías que estar tú solo, en tu sitio, como si estuvieras entrenando solo. No tenía emoción, no podías socializar. La mascarilla solo podías quitarla en el momento de tirar las flechas, pero es lo que hay, la salud es lo primero y suerte que pudimos hacer algunas competiciones.

Se impuso en Toledo, también en Segovia y en el Autonómico. La Liga de Clubes la terminaron en tercera posición y el peor resultado llegó en el Campeonato de España, octavo. ¿Satisfecho con su rendimiento tras el parón?

Después de los problemas que tengo con la Federación sí que estoy satisfecho. Empecé a entrenar en septiembre, un poco antes de Toledo, pero como un hobby, no a nivel profesional. Mis compañeros de selección sí estuvieron entrenando a tope y llegaron en mejores condiciones que yo al Campeonato de España. Yo tiré muy bien, en el round clasificatorio quedé segundo y en las eliminatorias uno de ellos me eliminó. Hizo mucho viento, fue un campeonato extraño. Me fastidia no llegar en condiciones por no entrenar, pero mi entrenador (Xaquín Mira) y yo hemos planificado esta nueva temporada sin que el objetivo fuera ser campeón de España. La pena es no haberlo ganado sobre todo por las becas de Galicia, pero después del covid un primer puesto en Toledo, octavo en el Campeonato de España, primero en Segovia y terceros en el Campeonato de España de clubes... no estuvo mal para la preparación que tenía.

A raíz de la pandemia, ¿ha visto mermados sus patrocinios?

Yo antes lo único que tenía era una marca de arcos que me patrocina y una empresa, Norinvert, que está en Mugardos y me da una ayuda económica. Ya me la daba antes del coronavirus y sigue dándomela. Se renueva cada año automáticamente salvo que me digan lo contrario. En mi caso personal no creo que note ninguna diferencia porque pocas empresas ayudan al tiro con arco.

El coronavirus es, precisamente, el causante del aplazamiento de los Juegos. A nivel de equipo, con un año extra, ¿puede beneficiarles para adquirir más experiencia y buscar la plaza con mayores garantías?

A nivel de equipo la verdad es que no tengo ni idea, porque hay que hacer el clasificatorio, y yo pienso a nivel individual ahora mismo. Una vez se consiga esa plaza individual y se forme el equipo, habrá que pensar en el equipo. Pero como quieren jugar de nuevo, yo tengo que ser egoísta y pensar en mí, primero la plaza individual y luego miramos el tema de equipo.

Aunque todavía no haya nada oficial, ¿lo aguardado es que el clasificatorio individual mantenga la misma dinámica?

No es oficial pero la información que yo manejo es que será más o menos lo mismo. La diferencia es que supongo que habrá restricciones, y no sé cómo van a gestionar la posibilidad de que alguien coja una gripe el fin de semana del clasificatorio, tenga fiebre y no le dejen tirar. Se apuraron mucho a quitar la plaza pero no sé cómo van a hacer eso, porque no me parece normal que porque alguien coja fiebre pero no tenga coronavirus, simplemente por una gripe o porque le duele una muela, ya no le dejen tirar.

¿Cómo avanza en los tribunales su demanda después de que le hayan retirado la plaza?

En enero o febrero va a haber otro juicio. Yo no doy marcha atrás porque considero que no está bien lo que hicieron. Seguiré adelante, perdimos las medidas cautelares y se va a jugar la plaza de nuevo, aunque luego si ganamos el juicio vuelvo a ganar la plaza. Pero yo me voy a centrar en volver a ganar a nivel deportivo, y mi abogado (Miguel Juane) en el tema judicial. Yo voy con las dos cosas a tope.

Aunque esté abierta la vía judicial todo lo que no sea centrarse en competir sería un error.

Para eso le pagamos a un abogado y es el que se centra en ese asunto. Yo me tengo que centrar en el aspecto deportivo, que ya es bastante complejo.

¿Qué sintió cuando el COE proporcionaba su apoyo a la Federación en el conflicto entre esta y usted, mientras el COI sí respeta las plazas obtenidas antes del covid?

Tengo que decir que me sentí poco apoyado por el deporte español y me pareció bastante vergonzoso ese cambio de opinión.

Ha llegado a decir que puede que le hayan retirado la plaza para favorecer a los arqueros del CAR de Madrid. ¿Le han propuesto irse allí?

Las propuestas para irme para allí fueron hasta el año pasado, pero no considero que ir allí sea la clave del éxito, no creo que allí se forje un campeón olímpico, al menos hasta ahora mismo. Mis objetivos quizás sean más grandes de los que me pueden proporcionar allí. Estoy muy bien aquí, mi entrenador considero que si no es el mejor, sí es de los mejores de España. Aquí tengo a mi familia, aquí lo tengo todo. Es verdad que el clima es complicado y las instalaciones no son las que me gustaría. Además, me tengo que pagar a mis preparadores: psicólogo, fisio, gimnasio... Son cosas que allí tendría gratis, pero mi objetivo es ser campeón olímpico y allí no creo que sea el sitio.