Zule González pitará la final de la Copa de la Reina

Madrid. La árbitra del Comité Gallego Zulema González González arbitrará la final de la Copa de la Reina de fútbol, que enfrentará al Barcelona y al Sporting de Huelva el próximo domingo día 29 en el estadio Municipal de Santo Domingo de Alcorcón (Madrid), a las 11.30 horas.

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la Federación Española de Fútbol (RFEF) confirmó el equipo arbitral para la final, en el que Silvia Fernández Pérez (C. Cántabro) y Rita Cabañero Mompó (C. Valenciano) actuarán como asistentes y María Dolores Martínez Madrona (C. Murciano) como cuarta árbitra. De ese modo, la gallega Zule González González confirma su progresión dentro del mundo del arbitraje. efe