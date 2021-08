Zurbriggen: “Más que creer que yo puedo, Moncho me hace sentir que cree en mí”

··· Es sabida la dificultad de los bases de exponer sobre el parqué el bagaje táctico del cuerpo técnico del Monbus, pero Fer Zurbriggen parece no temer el reto: “Me sorprendió que me adapté rápido a la dinámica de Moncho. Él tiene una forma muy particular de transmitir el mensaje que creo que conmigo ha funcionado bien. Pone una vara de exigencia en la que me permite sacar el máximo, un nivel de concentración más alto, una calidad de ejecución muy puntual, el margen de error es más chico... exige diariamente cierto nivel de preparación que en la constancia diaria me va a hacer crecer mucho”.