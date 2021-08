Zurita gaña a Clásica de Pascua-Xacobea

A celebración da Clásica de Pascua-Ruta Xacobeo2021 serviu para rematar onte a Copa de España Elite-Sub 23 cunha cita que se resolveu ao esprín. Ricardo Zurita (Gsport-Grupo Innova Tormo) mostrouse como o máis rápido para facerse co triunfo por diante de Sergio Trueba e de Josué Gómez.

A clásica coruñesa, con saída e meta na vila de Padrón, propuxo un percorrido de 145 quilómetros con seis pasos puntuables de montaña: o Alto do Bexo (3,1 km de lonxitude), o Alto do Palleiro (2,1 km), o Alto de Lampai (5,5 km), o Alto de Fornarís (1,7 km) que subiron dúas veces, e o Alto de Pereira (2,6 km) que se atopaba a 10 quilómetros da liña de chegada. Despois de varios ataques e movementos ao longo da primeira hora de carreira, tivo que ser un grupo moi numeroso de 11 corredores o que logrou resistir o pulso co pelotón para situarse na cabeza da proba. Este corte, no que se atopaban corredores como Segovia, Tercero, Ibarguren ou Brustenga, chegou a contar con dous minutos de renda, pero a uns 40 quilómetros da meta o grupo neutralizounos.

Cunha hora de carreira aínda por disputarse, sucedéronse algúns intentos máis de escapada pero ningún prosperou. Na sorte final, Ricardo Zurita fixo valor a súa punta de velocidade para vencer con suficiencia por diante de Sergio Trueba (Gomur) e Josué Gómez (Gsport). En quinta praza finalizou Pau Miquel que proclamouse gañador da Copa de España. Pablo Alonso (Froiz) gañou en elite.