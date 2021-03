“Mi madre fue quien me inculcó la bonita vocación de servicio y dedicación al cliente”

En el mundo de la Farmacia, “más del 70 % son mujeres”, pero, por suerte, “hay paridad salarial e igualdad entre farmacéuticos y farmacéuticas”, asegura Alba Soutelo, farmacéutica comunitaria y actualmente presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Pontevedra desde diciembre de 2009.

“Somos un colectivo mayoritariamente de mujeres y, sin embargo, la mayoría de los presidentes de los colegios de farmacéuticos son hombres”, por lo que Alba se considera muy afortunada de poder representar a las mujeres al frente de este colectivo. “Este cargo, al igual que otros, exige mucho tiempo de dedicación que dejas de estar con la familia y, teniendo hijos pequeños, para una mujer es muy difícil poder conciliar”, considera la profesional.

Ella comenzó en el sector farmacéutico trabajando como adjunta en la farmacia de su madre, en el año 1989, “hace ya 31 años”. “Ella me enseñó todo lo que no se aprende en la facultad y me inculcó la vocación de servicio y dedicación al cliente”, por lo que fue fundamental para el desarrollo no solo de su vida, sino también de su profesión. Fue en el año 2002 cuando adquirió una parte de la farmacia, pasando a ser cotitular y, desde diciembre de 2007, es la titular única.

Además, sobre su llegada al frente del Colegio, Alba recuerda que siempre “me sentí muy identificada con la parte asistencial de la Farmacia y en 1997 el Colegio de Farmacéuticos de Pontevedra convocó una reunión abierta a todos los colegiados interesados en la atención farmacéutica, a la que asistí y empecé a formar parte del Grupo de Farmacovigilancia”. Fue ahí donde se dió cuenta de su vocación. “Me gustaba tanto y le dedicaba tantas horas que eso hizo que se fijaran en mí y me propusieran entrar como vocal en la Junta de Gobierno del Colegio, cosa que rechacé, pero el presidente no aceptó un no y me dijo que me lo pensara, de manera que sin llegar a aceptarlo ya estaba dentro”, detalla entre risas.

En ese momento se encargó de “la implantación de la receta electrónica en las farmacias de mi provincia”, proyecto por el cuál acabaron ofreciéndole la presidencia.

Ahora, a raíz de la crisis del coronavirus, “en su institución el trabajo interno ha aumentado considerablemente, aunque, por otro lado, se han suspendido los actos y las reuniones de zona con los colegiados”. De manera que, “parte de las reuniones con la Consellería de Sanidade y con los otros colegios se hacen por videoconferencia, por lo que ahora pasamos más tiempo que antes de la pandemia delante del ordenador y al teléfono, y mucho menos tiempo en contacto directo con las personas”, insiste.

Algo que sí se hace en las farmacias como tal. “Cada día entran muchas personas en la farmacia, la mayoría con algún problema de salud y muchas, ahora más, en busca de consejo, por lo que los farmacéuticos tenemos una profesión muy bonita que nos permite ayudar a los demás y muy satisfactoria, porque los pacientes confían en nosotros”, también en unas circunstancias tan duras como las actuales.