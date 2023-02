“Me gustaría que los procesos electorales no interfirieran en decisiones estratégicas”

Después de un 2022 marcado por la pandemia y la guerra de Ucrania. ¿Cómo se presenta este año?

Creo que 2023 va a ser un año complejo, en el que la actividad económica se está contrayendo. Desde nuestro punto de vista, las recetas que se están poniendo sobre la mesa están creando gran incertidumbre. Y no nos olvidemos que venimos de una pandemia, de una guerra que está abierta y hay cierta inestabilidad. España crecerá, aunque menos que el año pasado.

¿Qué recetas habría que aplicar entonces, según la CEG?

Hay que restaurar la estabilidad y la reputación social y no convertir en diana a los empresarios. Eso solo crea más incertidumbre y más dificultades para adoptar medidas extraordinarias. No viene bien. Desde el mundo empresarial creemos que hay que evitar el deterioro de la calidad institucional que estamos viendo. Evitar ocurrencias. Nos preocupa la inestabilidad política y el ataque a las empresas. Eso deberíamos corregirlo de inmediato.

¿Les preocupa el clima de tensión y polarizacción política?

En un período con varios procesos electorales a la vista, hay un clima de polarización que perjudica a la economía y al desarrollo. Los empresarios son la solución, no son el problema y esto tiene que entenderse bien. Sino estamos haciendo un pan con unas tortas.

¿Ahora que se cumplen dos años desde su llegada a la presidencia de la CEG, cuál es el balance?

La CEG está jugando un papel relevante. Los empresarios son los que crean riqueza y empleo en su entorno. Si promovemos ese desarrollo económico y social, y en Galicia lo estamos haciendo, sus asociaciones son interlocutores válidos. Ahí es donde estamos jugando, con una organización más unida y cohesionada. La CEG es plural, con entidades integradas de diferente naturaleza, pero intentamos buscar el consenso. Eso es lo que he intentado y creo que lo hemos conseguido, lanzar un mensaje único para trasladar a las administraciones, especialmente a la autonómica, los problemas y necesidades de los empresarios. Nuestro propósito es avanzar en esa integración de tejido empresarial.

¿Está apretando demasiado el BCE con las sucesivas subidas tipos?

La inflación se va a rebajar. La intención de bajarla al 2 % en 2024 es buena y creo que llegaremos. Los precios de la materia prima se han equilibrado, ha mejorado la cadena de suministro y eso hará que el IPC se relaje. El año 2022 fue duro. Bueno para la economía en general, pero el problema era la inflación. Los precios de la energía por la guerra tienen un impacto muy importante. Los precios de las materias primas también, pero eso está descontado. Creo que en 2023 los bancos centrales no van a subir mucho más los tipos. No llegaremos a niveles del 8 %, como se decía, ni mucho menos.

¿Es posible un Pacto de rentas o cualquier otro acuerdo de calado con las elecciones tan cerca?

Llegar a pactos en año electoral es complicado. Hemos visto como el Gobierno ha roto el diálogo social. Dicen que son los empresarios, pero es que cuando nos ponen sobre las cuerdas... ¿cómo vas a negociar?

¿Cómo valora la subida del 8 % del SMI hasta los 1.080 euros ?

El SMI tensiona y vamos a ver los efectos de manera rápida. Desde 2018 subió un 47 %. España no compite contra sí misma, sino en un mundo global. Ahí tenemos a Portugal, donde el salario mínimo es un 30 % más bajo. La empresas se van a donde el marco es más amigable. Pido sentidiño y trabajar evitando inestabilidad. El Gobierno está en la senda de la unilateralidad. Romper el diálogo social es muy malo. Yo no digo que no se suban los salarios, al contrario, hay que subirlos, pero de forma moderada y en función de las situaciones.

¿Considera que son decisiones más ideológicas que laborales?

Estamos en un período electoral y esto, aunque debería ser una alegría desde el punto de vista democrático, es distorsionador porque estamos en un clima de polarización y eso perjudica a los niveles de confianza. Creo que subir el salario mínimo de esta manera nos hace ser menos competitivos a nivel europeo a la hora de contratar y no vamos en la dirección correcta. Son decisiones ideológicas y no fruto del acuerdo. Hace falta mucho sentidiño. Me gustaría que los procesos electorales no interfirieran en las decisiones estratégicas y no perjudiquen la cooperación administrativa. Necesitamos avanzar en digitalización, economía verde... y eso no se hace de manera unilateral. Si usamos medidas electoralistas tenemos un problema.

¿Que importancia tiene para Galicia el desarrollo de la conexión por alta velocidad ferroviaria con Portugal o el Corredor del Noroeste?

La conexión por alta velocidad ferroviaria con Portugal es fundamental, igual que el Corredor del Noroeste, que incrementará la competitividad y cohesionará al Noroeste con el resto de España y con Europa. Ya hay un comisionado del Gobierno y necesitamos impulsar de manera urgente el plan director para esas autopistas ferroviarias, que son prioritarias para el transporte de mercancías. Hay dinero. Hay ayudas de Bruselas. Asturias, Galicia y Castilla y León suman 6 millones de personas y un 12 % del PIB, más siete grandes puertos de interés general. Necesitamos esas infraestructuras. Tenemos potencial y no queremos competir con nadie ni sacarles nada. Solo que Galicia tenga lo que le corresponde

¿Cree que hay riesgo real de que Stellantis se deslocalice?

Stellantis tiene carga de trabajo hasta 2030 con sus furgonetas. Pero es una gran compañía. Hay que ver sus orígenes en Galicia. Cuando llegó hacía componentes y se mandaban a otras fábricas. Ahora sus rectores han decidido empezar a trabajar en Argelia. Si nosotros vemos el coste de la mano de obra en Galicia en relación a Portugal, a Marruecos y ahora a Argelia, está claro que para llegar a un coche competitivo tenemos que dar más calidad y ser más eficientes. Para Galicia, Stellantis es fundamental. Su presidente, Tavares, es portugués. Sabe lo que cuesta en Portugal la energía y lo que ayuda el Gobierno. ¿Por qué no lo podemos hacer en España? El coste de la energía no puede salirle a Stellantis muy superior aquí que en otro país. Tiene que tener las medidas adecuadas para seguir produciendo en Vigo. Independientemente de la línea de alta tensión o los Next Generation, necesitan apoyo para ese coste a mayores de la energía

¿Cómo valora la apuesta por la industrialización de Santiago con proyectos como el biopolo de A Sionlla?

A mi me parece bien que todas las áreas de Galicia apuesten por la industria. Además, el biopolo se conforma con la unión y la cohesión entre distintas entidades, eso es positivo. Creo que es un buen proyecto.