300.000 y pico y sigue la cuenta

Hace una semana los noticiarios del mundo, escritos y verbales, incluían entre sus noticias más importantes la de que Brasil había superado la cifra de 300.000 muertos por Covid (en el momento de escribir este artículo, Sábado Santo, la cifra, según el diario Folha de Sâo Paulo, alcanzaba los 328,4 millares de óbitos) y el número de enfermos se acercaba a los 13 millones. Brasil se había convertido en el segundo país del mundo más afectado por la epidemia. Una epidemia que se tomó muy poco en serio desde el principio (gripezinha la denominaba el Presidente Bolsonaro), que entre ciertos sectores sociales, especialmente aquellos que no cejan en manifestar su fanático apoyo al Jefe el Estado, sigue sin tomarse en serio a pesar de la larga lista de fallecidos, y que ha contado y continúa contando con el apoyo difusor de comerciantes, hostelería, empresas de turismo etc, radicalmente en contra de todo intento de cierre de sus locales sin importar las consecuencias de semejante irresponsabilidad.

La epidemia se hizo presente por primera vez en Brasil el 24 de febrero de 2020 cuando un hombre de 61 años que había viajado en los días anteriores al norte de Italia, el más importante centro difusor de coronavirus en Europa en aquel momento, sintió síntomas a su regreso que confirmaron un día después que padecía la enfermedad. A pesar de que la epidemia se había hecho presente, las autoridades se limitaron a recomendar a la población el uso de mascarillas, el alejamiento y no frecuentar locales cerrados. Inútil consejo. En primer lugar nadie se tomaba en serio de que aquello fuera a más y el Gobierno Federal era el primero en negar cualquier peligro, más aún, cualquier riesgo de contagio o de gravedad de la dolencia. En segundo lugar había pocas mascarillas y eran caras, lo que dejaba a una parte muy importante de la población sin posibilidad de acceder a ellas. Además esa misma población tenía que ir a trabajar en los trabajos informales o en los legales si quería seguir comiendo y debía trasladarse en transportes públicos que siempre van atiborrados. Recordemos que en Brasil solo cinco ciudades disponen de red de metro, Sâo Paulo con 6lineas, Rio de Janeiro con 3, Brasilia con 2, Recife con 1 y Belo Horizonte con 1. El uso del autobús es, por tanto, obligatorio y de uso masivo y una fuente permanente de contagios.

A pesar del tratamiento despectivo que se dio a la epidemia por parte del Gobierno Federal, ésta comenzó a extenderse rápidamente. El 27 de marzo había ya 2.700 casos confirmados. Y el hijo del presidente y diputado, Eduardo Bolsonaro, culpaba directamente a China en su cuenta de Twiterde haber provocado la enfermedad y de extenderla por el mundo lo que causó de inmediato protestas diplomáticas de Beijing, cosa que a Bolsonaro no le importaba lo más mínimo creyendo, como creía, que con estas acusaciones se ponía del lado de Trump, su ídolo político y principal sostenedor aunque el tiempo demostraría que no lo sostenía tanto. A su vez el presidente se enfrentaba a gobernadores y alcaldes que pedían medidas para frenar la expansión del virus y hacía gestos públicos como quitarse la mascarilla o recomendar el uso de cloroquina como remedio mágico contra el covid.

Pero al virus le daba igual si Bolsonaro admitía la epidemia o no. Y en un ambiente tan favorable donde el negacionismo campaba a sus anchas en declaraciones oficiales y en manifestaciones de radicales, fanáticos religiosos y ultraderechistas, continuaba extendiéndose. Y como alguien tenía que cargar con el muerto, en este caso muchos muertos ya, la víctima fue el ministro de Sanidad por tener el sentido común de defender el aislamiento. La caída del ministro ocurre el 16 de abril. Fue el primero de un total de 4 que hasta el día de hoy han ocupado la cartera y que acabaron también destituidos como carneros expiatorios. y no creo que sea ejercer de profeta decir que el actual ocupante va a durar poco pues ya se han producido los primeros roces.

Para resumir, recuerdo simplemente que el virus llegó a todo el país incluida la Amazonia en donde hasta tribus de indígenas resultaron contagiadas, que en Manaos se acabó el terreno donde enterrar muertos y se acabaron los ataúdes además de los equipos de oxígeno, guantes, mascarillas y demás material aislante para el personal médico, que en ciudades como Belém, Salvador, Recife o Porto Alegre, todas ellas por encima del millón de habitantes, el sistema sanitario quedó colapsado y que en este momento, con tan solo 18,8 millones de vacunados en primera dosis para una población de 209 millones de personas, el país se enfrenta a una catástrofe sanitaria sin precedentes con un promedio superior a los 3.000 decesos diarios, con el sistema sanitario, tanto público como privado, ya colapsado o al borde del colapso, con dificultades para conseguir vacunas pues cuando se las ofrecieron el gobierno rechazó comprarlas, y con múltiples choques diplomáticos que han aislado internacionalmente a Brasil que ha pasado de ser un miembro selecto de los llamados BRICS en 2010 a convertirse en un paria en 2021.

¿Y todo esto para qué?. Antes de comenzar la pandemia, Bolsonaro se las prometía muy felices para la reelección presidencial dentro de dos años. La economía funcionaba a medio gas, pero funcionaba, y el bloque que lo había aupado al poder no sufría grandes mermas. Cuando llegó la pandemia, la obsesión del Presidente era no cerrar de ninguna manera la actividad económica aunque se muriesen unos cuantos miles de personas. Esas vidas tenían menos valor que el beneficio empresarial. Pero lo que se está viendo es que la actividad económica está cayendo por sí sola, que las grandes fábricas declaran cierres temporales comenzando por las automovilísticas, que el PIB ha descendido un 10% y que el sueño de convertirse en la quinta potencia económica del mundo, acariciado con Lula y Dilma, ya queda muy lejos. Y los muertos siguen.

¿Le pasará factura a Bolsonaro todo este desastre?. No me atrevo a decirlo. Ciertamente el apoyo al Presidente cae estrepitosamente en las encuestas. Pero existe un 30% de electores acérrimos que lo siguen apoyando, que se oponen a vacunas, mascarillas y cierres, que se nutren de las iglesias evangélicas, de los radicales de derecha, de los católicos ultraconservadores y de cierto sector empresarial, especialmente el vinculado a las actividades agro-ganaderas-forestales y a la venta de armas. Es lo que se ha llamado el cristofascismo. Ese 30%, de mantenerse (y es muy probable que lo haga), no garantiza la victoria en 2022 pero sí el paso a una segunda vuelta. Entretanto el futuro inmediato se presenta muy negro con una clase política incapaz e irresponsable, una población que no sabe a qué santo encomendarse y un virus rampante que, hoy por hoy, no conoce límites para seguir expandiéndose.

*Profesor jubilado de Historia de América en la UVigo y autor entre otros trabajos de “Plaza del Mundo. Historia informal de Brasil”, 2019.