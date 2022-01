Aguafuertes gallegas

Aunque actualmente es masivamente considerado como el primer autor de la literatura “moderna” de Buenos Aires, la obra de Roberto Arlt fue duramente criticada durante la primera mitad del siglo XX. Su estilo natural, directo y algo descuidado sigue generando discusiones: varios novelistas todavía aseguran que escribía mal. “Podría citar a numerosa gente que escribe bien y a quienes únicamente leen correctos miembros de sus familias”, respondió en una entrevista.

Autodidacta, nació en abril de 1900, murió joven y se definía como un perfecto egoísta. Según sus propias palabras, lo importante era que todos lo entendieran, aportando un lenguaje callejero, a veces casi marginal. A partir de las críticas, se encargó de mostrar una imagen pública contradictoria y con datos imposibles de confirmar, como si su vida fuera un personaje de su propios relatos.

Solo le interesaba ser leído y vaya que lo consiguió. Sus artículos periodísticos fueron publicados repetidamente entre 1928 y 1933 por el diario “El Mundo” de Buenos Aires. Dichos trabajos eran retratos fragmentados de un momento concreto; grabados en tinta de la decadente sociedad argentina en aquellos años. Por eso los tituló “Aguafuertes porteñas”. Pronto se convirtieron en un clásico de lectura diaria, plagado de humor, ironía y desenfado.

Cada publicación matutina era devorada por el público: el análisis de los cambios que iba sufriendo el mundo a su alrededor eran plasmados en esas columnas. Biografías de ladrones o prostitutas, historias de vida de minorías o marginados y hasta la publicación de las cartas de sus lectores fueron un sello distintivo. Usaba el léxico del pueblo y marcaba la diferencia por su manera de expresarse.

La repercusión de sus crónicas y la edición de la majestuosa novela “Los siete locos”, hicieron que la directiva del diario “El mundo” enviara a Arlt a España y Africa. Así surgieron sus ácidas “Aguafuertes españolas”. En ese mismo viaje, visitó gran parte de Galicia: enriquecido por la experiencia del viaje, la mirada más aguda y con un fervor indisimulable, desde allí envió su serie de notas más notable: fueron publicadas bajo el nombre de “Aguafuertes gallegas” en 1935.

Su experiencia de Galicia sólo se completa al confrontarla con su recuerdo positivo de los gallegos de Buenos Aires. Allí escribe: “en cada una de estas casas gallegas, la República Argentina no es una noción geográfica, sino un país tan concreto en el conocimiento popular, que son familiares los nombres de las calles y la numeración de las casas”.

El texto de las Aguafuertes Gallegas proclama que es un disparate hacerle fama de bruto al gallego. Los define de fincas alegres y naturaleza aventurera, esforzados, observadores y “entrenados entre la montaña y el mar”, que nunca dejan de trabajar. Hombres de acción, curiosos y emocionantes. Y mujeres “de miel”, por su dulzura, pasión y nostalgia. Según el escritor, en Galicia “el paisaje y las personas son uno solo”, donde predomina la sensatez.

En cuanto a las ciudades, para Arlt Vigo era activa y seria. Discreta, con gente cordial y reflexiva que rehuye de las frivolidades, donde todos tienen parientes en Argentina. A Pontevedra la vió dormida, estrecha y solitaria, donde se habla de Dios y política y huele a incienso. Santiago de Compostela para el es una ciudad bucólica, de milagro y veneración. Intensamente medieval, silenciosa, fría y gris, destaca el Pórtico de la Gloria como la mayor obra de arte de la historia y se muestra impactado ante la “potencia” de la Catedral.

A Betanzos la consideraba marinera y campesina, pero al mismo tiempo festiva y bullanguera. A su vez, La Coruña se muestra cosmopolita, donde se vive alegremente entre playas, bares y cines, con gente que charla hasta por los codos. De esta manera refleja parte de su recorrido por Galicia hace más de 85 años, donde nos regala un comentario que resume sus vivencias: “Aunque quiero deshacerme del recuerdo de los gallegos en Argentina, no puedo. Me siento gallego, pero no en España sino en Buenos Aires”.

La sinceridad del relato, digna de su propia visión como inmigrante humilde, sirvió de escenario cultural, reformulando las representaciones acerca de Galicia y de los gallegos, tan profundamente arraigadas en la Argentina de los años 30. De esta manera, dibujando espejos en el imaginario popular, nos enseñó que describir Galicia era la mejor manera de explicar Buenos Aires.