amares es un pueblo “a lo largo de”, es decir, sin un centro esperable y localizado. Presenta una longitud de construcciones modernas, con mayor o menor acierto, en que se pueden encontrar apartados como jardines con bancos de diseño, y hacia el final se encuentra lo que fué el origen del pueblo con una plaza rodeada de edificios antiguos y enfrente el monumento a un rey protector y el famoso restaurante “A Tapada”. En los bajos de muchos edificios aparecen tiendas de suma utilidad como ferreterías y establecimientos de material de construcción y de herramientas para el campo. Son concellos limitrofes Vila Verde, Terras de Bouro y Póvoa de Lanhoso.

Las naranjas de Amares poseen una fama acumulada, producto de un cuidadoso cultivo, pues es tierra de monasterios. Su paisaje me recuerda al de Grecia, pues aquí se mezclan olivos con naranjos y vides. En ciertos meses se exponen sus narajas a la venta en puestos de fácil montaje : pararse en ellos es una tentación y un placer.

Encontramos entonces que Amares es un concello disperso y sobradamente interesante. Tres referencias lo pueblan: el ex-monasterio de Santo André de Rendufe, en gran parte restaurado; el Santuario de Nossa Senhora da Abadía, situado en un espacio impactante, y el ex-monasterio de Santa María de Bouro, convertido desde hace años en acertada Pousada de lujo ( restaurado por Souto de Moura y Humberto Vieira ). San Martíño de Carrazedo posee una entidad ilustre, pues en la capilla de su familia yace el poeta Francisco de Saá de Miranda (1481--1558 ), el introductor del Renacimiento literario en Portugal, y cuya obra la publicó en edición crítica Dª Carolina Michaelis de Vasconcelos.

También tiene el poeta monumento propio en un espacio especial en el pueblo de Amares: gloria y referencia continuas de su poesía y de su vida, pues desde la Corte quiso regresar en sus últimos años a Amares. Portugal conmemora a su poetas.Y esta es una frecuencia que aparece en sus villas y ciudades.

SANTA MARÍA DE BOURO. La situación de esta Abadía expone lo bien que estudiaban los monjes los sitios de sus monasterios. Aquí se cumple. De una parte se extiende a lo largo de la calle del pueblo ; pero del otro lado al atravesar el monasterio me encuentro con un paisaje abierto, espléndido, con suaves colinas en la lejanía . Allí se extiende un estanque grande con el suelo de piedra y aguas limpias. Antes del nefasto abandono para el patrimonio criaban peces : un sustento fácil y directo. Es un paraje para la relajación y la contemplación en contrapunto con el claustro, cerrado, de columnas toscanas y en el centro una fuente compuesta de un cuadrado de escalones hacia abajo y en el centro brota agua viva desde un manantial. Cuatro simétricos naranjos con bancos barrocos marcan este espacio especial. No olvidaré el efecto mágico que me produjo este claustro en 1987.

Impacta el antiguo refectorio, convertido en comedor, con su enorme chimenea saliente y los grandes ventanales dejados dan luz mágica al entorno. Restaurado todo el interior, impera un moderado minimalismo, o, más bien una sobriedad decorativa , orientando la mirada más a la vetusta arquitectura. Figura un cuadro de Ángelo de Sousa, entre otros. Los paneles del coro de la iglesia, labrados en nogal negro , están copiados de grabados religiosos de la época, finales del XVll.

SANTO ANDRÉ DE RENDUFE. Este es un monumento lleno de interés. Situado en una planicie posee como elemento particular un acueducto que trasportaba las aguas, por lo que a la arquitectura se une la ingeniería. Sus arcos señalan abundancia , eficacia, belleza y función, pero también destila una sutil melancolía al contemplarlo seco y en silencio, y sin embargo sólido y seguro al paso del tiempo. El claustro posee una fuente ricamente labrada, a la vez completa y compleja; los lados del claustro se encuentran sin los techos de arriba, lo que nos presenta a la vez su primer aspecto y lo que queda después de la mezquindaz de una política torpe y resentida.

Contemplada por dentro la iglesia constituye una auténtica fruición cultural. Disponemos de una monografía sobre el monasterio debida a Robert C. Smith en 1969. Todo en el interior es sorprendente y suntuoso, y, por fortuna, bien conservado. Contemplados --mejor aún, estudiados-- los retablos, púlpitos, cenefas, imágenes , órganos y altares descubro que no me canso de mirar, y que advierto detalle tras detalle en las moldura y ubicación, en su espacio y misión. Una atracción y excitación difícil de atrapar me envuelve. Cuál es la razón? La razón es que todo el interior de esta iglesia está compuesto de los tres sucesivos estilos artísticos de Portugal en su Barroco, distintos cada uno : el nacional, el joanino y el rococó, que con la variedad de cada uno componen, a la postre , una multi variedad atractiva y singificativa, envolente, lujosa y sensual, en apariencia cercana a un salón de baile con el techo muy alto., sino fuera por los signos religiosos explícitos. Esta iglesia por dentro es una ejecución lograda, perfecta, diríamos. También existe un “unicum “, y me refiero a la capilla del Santíssimo Sacramento, suntuosa, llena de diseño e ideas, no obstante un tanto fría, y elegante , llena de luz causada por cálculos acertados. Qué es lo que le lleva a ser una preciosa entidad separada a todo los demás ? Pues su estilo “pombalino”, 1777--1780, inexistente por esas latitudes, y exportado sin duda desde Lisboa desde contactos poderosos. Su aérea luminosidad nos la convierte en preciosamente actual.

NOSSA SENHORA DA ABADÍA. Entre otros atractivos , hay que conocer la torre de Dornelas. Igualmente merece una visita el Ponte do Porto, monumento nacional, medieval, y sobre el río Cávado . Estrecho y proporcionado preside épocas pasadas. El Santuario de Nossa Sehora (s. XVlll) es un espectáculo por sí mismo -- en su estilo y antiguedad --, pero sobre todo por el paraje en que se encuentra : abundantes árboles centenarios, el murmullo de las aves y el sonido incensante del riachuelo local. Posee el “ Museu de Arte Sacra e Etnográfico”, instalado en el edificio donde antiguamente pernoctaban los peregrinos, y con unas arcadas exteriores que siguen dando protección .Todo lo contrario que el Santuario do Corpiño en Lalín, donde cortaron todos los árboles y pusieron asfalto con divisiones blancas, un acto miserable completo, pero donde el negocio entre cuñados de la madera , del cemento y del asfalto participaron sin duda. Portugal desde sus contrastes elevados sigue dando lecciones de elocuencia y silencio, de realidades y ejemplos, por eso irradia más en estos tiermpos difíciles y mezquinos.