Ao César o que é do César...!

Unha cousa é un escritor de libros e outra ben distinta os libros dun escritor. Aínda que se falamos de César Antonio Molina, ambas as cousas non só coinciden senón que ademais son complementarias. Porque, como moitos saben -mesmo os que ainda non tiveron a oportunidade de ler o seu último e recomendable ensaio, Qué bello será vivir sin cultura! (Edt. Destino, 2021)-, César Antonio Molina é, desde a resistencia do pensamento crítico do noso século XX, un traballador intelectual infatigable (e subliño o de infatigable porque o é a tempo completo) entre o europeismo pragmático e humanístico de Salvador de Madariaga e os mundos imaxinarios de Álvaro Cunqueiro, dous dos seus referentes.

Pero ademais, Cesar Antonio Molina é un escritor-lector-recolector- erudito de libros, cuxo legado de máis de 50.000 volumes (ademais dunha inxente cantidade de documentos valiosísimos, cadros, cartas, manuscritos e ilustracións, como consta no acordo de doazón) atesoura a Biblioteca da Deputación da Coruña desde comezos do 2009, e que foi reunindo ao longo da vida coa súa muller, a tamén escritora Mercedes Monmany.

Só un personaxe tan borgiano como César pode ser capaz de percorrer as librerías de todo o mundo para depositar na súa cidade unha das bibliotecas máis selectas e mellor dotadas do país. Porque, como Borges, el sabe ben que “o libro é unha extensión da memoria e da imaxinación”. Os que o coñecen, non ignoran que o escritor galego dedicou o seu tempo de maneira exclusiva ao mundo dos libros. Confírmanolo el mesmo cando nos confesa nas páxinas de Qué bello será vivir sin cultura!: “A miña biblioteca está composta por centos de cidades, miles de rúas e outras tantas paisaxes. Por estes espazos camiñei cos autores e os seus personaxes. Vivín as súas vidas ao longo de moitos séculos e cando toco as páxinas que estou a ler percibo as súas bágoas ou as súas risas, os seus cheiros, vexo as cores do amencer ou do ocaso. Un libro tamén é un obxecto, unha materia, unha representación, un símbolo, unha dimensión”. E engade un pouco máis adiante: “Mostrádeme as vosas bibliotecas e direivos como sodes!”, que é o mesmo que dicir: Achegarvos aos meus libros se queredes coñecerme, saber como “vivo no labirinto de rúas da miña biblioteca”.

Velaquí, polo tanto, nas páxinas deste ensaio, unha advertencia contra a ameaza que se cerne sobre o legado máis prezado do xénero humano: o libro; unha reflexión que explica con sorprendente claridade os cambios de hábitos que conlevan as novas tecnoloxías, aínda que o autor é consciente de que “resistirse aos inventos non é rexeitar os inventos”. Porque, como el di referíndose á creación poética, unha biblioteca “non pode cambiar o mundo pero o que si pode facer é cambiar o estar-no-mundo”. Ese foi o papel do libro ao longo da historia; un papel no que, ao marxe das destruccións coñecidas, o saber ten viaxado a través do tempo e do espazo desde as bibliotecas do Imperio ao imperio das nosas bibliotecas.

A relación de César Antonio Molina coa súa biblioteca lémbrame, pola proximidade de lectura co libro de Irene Vallejo, El infinito en un junco (Edt. Siruela, 2019), a figura de Aristófanes de Bizancio cando, á fronte da Gran Biblioteca de Alejandría “dedicábase a ler os rolos pola súa orde, de anaquel en anaquel. E as palabras acariñadas polos seus ollos gravábanse na súa mente, transformándoa aos poucos nun arquivo máxico de todos os libros”. Ou coa figura de Calímaco de Cirene, co que o autor coruñés ten soñado para “salvar do esquecemento todos os pequenos mundos encapsulados no interior dos libros (...), preocupado polo porvir das palabras”, na feliz expresión da escritora zaragozana. Di Irene Vallejo nas páxinas deste libro que “cada biblioteca é única e, como alguén [lle] dixo unha vez, sempre se parece ao seu bibliotecario”. A do autor de Qué bello será vivir sin cultura! é tamén como el, pois foi creada a imaxe e semellanza súa.

Xa sei que César Antonio Molina non é Ptolomeo nin a súa biblioteca a de Alejandría. Pero como Alejandro -sempre co seu exemplar da Ilíada baixo o brazo-, os seus libros -os que escribe e non escribe, pero que le e atesoura- condúcennos a outros mundos descoñecidos que tamén están neste. O que ten feito César é poñelos ao noso alcance coa finalidade de compartir a grandeza dos seus misterios e os misterios da súa grandeza. E este é, con certeza, un dos maiores actos de xenerosidade que coñezo. Un acto semellante ao de Plinio el Joven cando, dous mil anos atrás, doou á súa cidade natal a biblioteca que posuía xunto a cantidade de cen mil sestercios para o seu coidado, como así descubrimos por unha inscripción na cidade italiana de Como, onde o escritor posuía dúas vilas ás que chamou “Traxedia” e “Comedia”. Pois como Plinio el Joven, co que o coruñés comparte a condición de avogado, escritor e poeta, César Antonio Molina non só ten levantado sobre a súa cidade unha sólida torre de libros, como un novo faro para aviso de navegantes-lectores de calquera tempo e lugar, senón que, case semultaneamente, ten propiciado que outro Faro (o de Hércules) brille como Patrimonio da Humanidade, trala súa breve pero fecunda etapa como Ministro de Cultura. Por todo isto, ao César o que é do César...!