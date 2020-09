Bruce Springsteen prepara ‘Tracks II’

Bruce Springsteen está preparando el segundo volumen de Tracks, la caja de cuatro cedés que lanzó en 1998 con grabaciones inéditas, caras B, descartes, maquetas y tomas alternativas, según ha declarado a Rolling Stone.

Como ha hecho anteriormente con algunos de sus lanzamientos de archivo, Springsteen no solo masteriza el viejo material, sino que también sobregraba algunos temas. El batería de la E Street Band, Max Weinberg, añade que durante los tres últimos años ha estado regrabando partes de más de cuarenta canciones.

Mientras trabajaba en este nuevo proyecto, Springsteen redescubrió tres canciones –Janey needs a shooter, If I was the priest y Song for orphans– que ha incluido en su nuevo disco, Letter to you, que publicará el 23 de octubre.