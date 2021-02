siempre que llegan fechas especiales como estas del Carnaval, Semana Santa, algunas fiestas de verano y ya no digamos, Navidad, me vienen a la memoria pequeños y maravillosos recuerdos de esos tiempos en que yo era niño o jovencito.

Sobre todo, olores especiales, como el de las filloas, torrijas y dulces varios de esta época como es el Carnaval. En tu casa, o bien en la de tu madre o abuela o en la de aquella maravillosa vecina que todos teníamos, doña Engracia, Pepita, Robustiana o Milagros, por decir algunos nombres, se preparaban un montón de dulces que se llamaban de época, porque eran según el momento y la fiesta, todos, bien hechos, con buenos productos y mucho amor.

Que cosas más ricas y maravillosas, dulces estos que no han desaparecido, pero sí se han masificado y mercantilizado. Ya no son ni parecidos. No huelen igual y el sabor ya no es el mismo, ni por asomo. Dios mío, eran manjares especiales, hechos con muchísimo cariño y amor. Hoy se hacen para ganar dinero y les da lo mismo, si les echan aceite de palma, palmite o cualquier cosa, sea buena o no para nuestra salud.

Está bien dentro de un orden los avances tecnológicos y los cambios en nuestras vidas, pero no todos, ni en todo lo que es referente a la alimentación. La verdad, las autoridades dan demasiada manga ancha a las empresas alimentarias, ya que se les permite utilizar en gran medida, productos, que está superdemostrado que son malos para la salud.

Lo que era la fiesta en si de Carnaval eran días de reunión, de familiares, amigos y vecinos, nunca había un problema salvo, claro está, si alguien se había propasado con el coñac, el anís u otra bebida espirituosa. También, había el típico tonto de remate o chulo del barrio, que ese día tenía que poner la guinda e intentar fastidiar a algún vecino, o si se terciaba, la fiesta en sí, pero era de los menos y siempre se echaba fuera o no se le dejaba participar, ya que la unión, era total.

Echo muchísimo de menos esos olores y esos tiempos, ¿será quizá porque me voy haciendo viejo? ¿O será por otros motivos? No lo sé, pero sí se, que los echo de menos y mucho.

Ahora en esta época que nos ha tocado vivir, será un poco o casi imposible que se celebre el Carnaval como se debe de celebrar. Las mascaritas, los disfraces, el cachondeo sano, las comparsas, vamos, todo lo que engloba a esta fiesta tan arraigada en nuestra España. Es una gran pena, pero no creo que tampoco haya mucha alegría para celebrar el Carnaval, después de todo lo que esta cayendo. Miles de enfermos, miles de muertes debido a esta maldita pandemia del coronavirus. Ahora, nos quieren hacer creer, que el Gobierno chino no ha tenido nada que ver en todo esto, según ellos y los vendidos de la OMS, parece ser, que la teoría de que ese virus viajo en un contenedor de productos congelados, es la mejor opción que ellos tienes para disimular, que fue un escape de un laboratorio chino, donde se estaba probando un virus, quizá, es posible y nada descartable, para una futura guerra bacteriológica.

Esto si es un Carnaval en toda regla, querer hacernos tontos y que traguemos, con esa teoría de ciencia ficción de película mala. Por favor señores, sean serios, ustedes hicieron pruebas con un virus, fuese para lo que fuese, se les escapó de las manos, así lo comunicaron varios científicos chinos, que mira tú, desaparecieron, al igual que, en unos meses, más de 20 millones de líneas telefónica en la provincia de Wuhan. ¿casualidad? No, todos sabemos o, al menos pensamos lo mismo, pero como hoy en día no es políticamente correcto, nos callamos y tragamos. Entonces, aunque no sea con esas maravillas culinarias de la época, intentaremos, pasar lo mejor posible este Carnaval, del año 2021 y que sea lo que Dios quiera. Muchas felicidades y que paséis un bonito Carnaval, como bien se pueda.