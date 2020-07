Cela y el camaleón

CAMILO JOSÉ CELA es, como todos ustedes saben, no sólo uno de los mejores escritores de la Historia de la Literatura. Es, además, uno de los más accesibles, de los menos complejos a la hora de enfrentarse a él. Y además, uno de aquellos que más alegrías nos han proporcionado a todos. Con él no hay aquella famosa duda: “es buenísimo, categórico, arquetípico, pero exige una lectura atenta, que habrá que interrumpir en algún momento...” Etcétera. Eso es lo que suele pasar con alguien, pongamos por caso, como Thomas Mann o, mucho peor, con James Joyce. Esos sí son enormemente complejos, requieren una dedicación en cuerpo y alma, y sus evidentes bondades pueden tropezar con barreras titánicas. Porque comprometen gravemente nuestra atención y necesitan relecturas para llegar al fondo de sus múltiples intenciones y mensajes. La eterna historia de los niveles de lectura. Uno puede acometer, por ejemplo, los Alicia de Lewis Carroll, y quedarse sólo con lo más evidente, con lo más gráfico, con la simpatía que nos produce la protagonista o con la derivada de sus encuentros de ésta con los diversos (y profundamente extraños) personajes con los que va tomando contacto, sea el Sombrerero Loco o cualquier otro. Pero en esa aventura por la que pasa un lector normal, sobre todo si es un adolescente, hay una cosa que está perfectamente clara: está renunciando, si es que no está suficientemente avisado, a su vasto e interesantísimo juego matemático que subyace en toda la obra. Y, por supuesto, se perderá también la denuncia política y social que recorre la trama.

Pues bien. Cela es directo, muy claro. Y divertidísimo. Sus primeras y últimas intenciones están a la vista. Ya sea en sus primeras obras, del calado de Del Miño al Bidasoa o Viaje a la Alcarria, como en las últimas, como Madera de boj. Cela observa y narra, comenta. Juraría que el 90 por cien de su obra es muy visual, plástica, y, por ende, profundamente hilarante. Nos reímos con él. No con el Pascual Duarte, lógicamente. Ni con los experimentos estilísticos complejos, como el Cristo versus Arizona, naturalmente. Por eso son lo que son: estrictamente experimentos. Pero sí con Mazurca para dos muertos...

Cuando en 1990, un año después de obtener el Premio Nobel de Literatura, don Camilo llegó a un acuerdo con El Correo Gallego para publicar su famosa columna O Camaleón Solteiro en nuestras páginas, se producía, casi a la chita callando, un hecho histórico: el de Iria Flavia lo hacía, por primera vez, en idioma gallego.

Cela fue, toda su vida, gallego de expresión. Este hecho innegable es muy obvio, como lo es en otros autores que prácticamente nunca utilizaron más que el castellano. Emilia Pardo Bazán, Valle Inclán, Torrente Ballester son, de una forma palpable y muy expresiva, profundamente galaicos, pero no usaron el gallego. José Ángel Valente dio una de cal y otra de arena. Con la particularidad de que era perfectamente capaz de hacerlo por una tercera vía: el francés. Cunqueiro, nuestro querido mindoniense, otro de los más grandes, se sentía cómodo en los dos, y así lo hizo a lo largo de toda su vida. Pero en el caso de Cela, usar el gallego fue como una declaración de intenciones casi política. Una suerte de voluntad testamentaria. Uno juraría que en su aventura con O Camaleón Solteiro se estaba diciendo a sí mismo y al Mundo entero algo semejante a “ahí queda eso...”

Y funcionó. Vaya si funcionó. Sus lectores quedaron con los ojos como platos. Vieron, y supieron reconocer, lo que tenía de reivindicación ese hecho. No hubo merma estilística. Sus características más reconocibles en castellano se veían reflejadas con la misma intensidad en su idioma autóctono. Sus personajes, tan característicos, tan imaginativos como profundamente plausibles, eran del mismo cariz: don Moisés Tierga, don Vulpiano Bárboles Aladrén, don Perfecto Matalascanas Valdés, Marujita a Pardilla, el doctor Norbert Shwarze de la Universidad de Munster, Catalino Jabalón Cenizo y sus congéneres pertenecían al rico imaginario original de toda su obra...

Y sus historias, siempre y en todo momento dignas de tener en cuenta, eran exactamente igual de ricas en expresión y contenido.

Por eso me resultó, a mí personalmente, tan gratificante ilustrarlo de forma cotidiana (con todas las técnicas posibles: grabado en madera, tinta china, grabado en linóleo, recortes...), añadiendo un punto más cuando se trató de reunir todas esas columnas en un libro que, para mayor INRI, contó con la colaboración de nuestro Picasso particular, el gigantesco pintor lalinense Laxeiro. Tuvo lugar en 1991. Ahora, después de tantos años, vuelve a salir a la luz en una magnífica reedición del siempre efectivo Teófilo. Y vuelve a ser un placer, desde luego, ese renacer de la palabra celiana. Y en gallego... ¡Qué grande...!

Compostela, 2 de julio de 2020