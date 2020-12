Construyamos un futuro mejor

en estos momentos, tenemos una foto nítida de hacia donde se dirigen las noticias de la radio, televisión, e incluso las redes sociales dedicadas, en su gran mayoría, a las medidas que se van a tomar para evitar los contagios en las próximas Navidades.

No es que no sea un tema importante para el futuro inmediato, pero a mí me parece que, en general, en los medios de comunicación no sé les da la importancia que merece en otros temas que, por sí solos, deberían ocupar, permanentemente, una parte de los espacios de debate y tertulias.

Me refiero concretamente a las colas del hambre y a la pobreza infantil.

No dejan de crecer las interminables filas de personas para recoger alimentos. La pobreza empieza a afectar a los que nunca había afectado. Es otra de las consecuencias de la Covid-19, provoca paro y conduce a la indigencia.

Con la llegada de la pandemia, hemos redescubierto la enorme desigualdad que sigue existiendo en España, porque cada vez más gente necesita ayuda de sus vecinos o de ONG para algo tan básico como la comida.

Save the Children espera que la tasa de pobreza infantil se dispare este año. España tiene la tercera tasa más alta de pobreza infantil de toda Europa, con más de 2,1 millones de niños en esta situación.

La realidad es que antes de la pandemia había un 27,4 % de menores en riesgo de pobreza o exclusión social y que según las previsiones España cerrará 2020 con más de un 30 % de niños pobres.

La actual situación evidencia que la infancia de nuestro país está sufriendo de una forma especial las consecuencias de la Covi-19. Según diversas organizaciones el desafío es enorme pero las soluciones existen.

Está claro que los políticos no le están dedicando el suficiente esfuerzo y, por lo tanto, tenemos que exigirles que se tomen ambos asuntos como prioritarios para que, en el menor tiempo posible, se revierta esta situación.

Yo desde aquí pido al Gobierno y demás partidos que no olviden que los niños y niñas forman parte de los colectivos más vulnerables de nuestra sociedad. Por ello, cada uno de nosotros debemos reclamar un futuro mejor con “un aumento sustancial de la inversión”

¿Las Navidades importan? Sí. Pero, el Gobiernos central y los Gobiernos autonómicos deberían tener presente que “Cada hombre, mujer y niña o niño tiene el derecho inalienable a estar libre de hambre y malnutrición para poder desarrollar sus facultades físicas y mentales...”.