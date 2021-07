Debieron de ser los años entresiglos...finales del XX y albores del XXI. Un grupo de una docena de periodistas gallegos decidimos reunirnos, creo que era una vez al mes y jueves, en almuerzo en con mesa debajo de la bonita campana del Hotel Palace. No estábamos todos, evidentemente, pero algún notario en opiniones caía por el Palace, previa convocatoria de reunión, almuerzo y charla con invitado de postín, personaje de la política, de la Literatura, economista ilustre sin prosopopeya fabuladora ni engolado por el miedo a rendir cuentas tal vez a quien no debía... Me tienen que perdonar los periodistas gallegos a los que no voy a citar...Los años no perdonan y a mí, no iba a ser menos el número de la suerte de un olvido sin importancia. Fomento -ahora debe de ser el vulgar denominativo de Transportes el que se marca en la cartera ministerial-, natural y exvecino de Palas de Rey, pueblo conocido de Lugo, con buen jamón que entonces no sabían curar al hielo, más que abundante en el lugar...alguna vez llevaba una pieza a Madrid para degustarla poco a poco y loncha a loncha, tras un pequeño tiempo en nevera...y un con ayuda del sostén básico de un queso de tetilla como acompañamiento...

Este invitado que es, a mi entender, como los personajes de Chesterton, traía a su vez, otro invitado de su equipo ministerial que, naturalmente, paso a engrosar la factura que pagamos los anfitriones... ¡Ah, he dicho algo de Chesterton! Era una broma, naturalmente, un poco tonta además, porque estábamos en jueves y el personaje respondía al modelo de los acompañantes habituales del cura y detective, protagonista de la serie del Padre Brown.

A los postres llegó la sorpresa: el simpático ministro de Palas rehuía responder a las preguntas que hacíamos los concurrentes de la pluma. Miraba a su izquierda y decía: “Contesta, Oscar.” Y Oscar respondía, “el hombre que fue jueves”, el callado Óscar López, contestaba en nombre del señor ministro de Lugo.

No contestó tampoco mucho el vocero del ministro, bien provisto de memoria y apaño de lo dictado por su señor o señorito. No me extraña que haya ascendido, porque, dicen, es persona fiel y agradecida. Lo mismo servía para responder a la pregunta que Manolo Martín Ferrand, por ejemplo, le acababa de formular al Pepiño de Palas, que sacar lo mejor de la doctrina del ministro, respondiendo a Fernando Ónega, que también es de la orilla de Lugo o de la diócesis de Mondoñedo, vete a ver.

No recuerdo si yo le hice alguna pregunta a Pepiño, perdón, a Oscar López, que de él se trata y no de otro que acaba de llegar al gobierno de renovación... Si Oscar reponde, lo hará bien desde la tribuna o el púlpito del jefe. Lo siento por él, porque no es lo mismo ser Presidente de Paradores que tener que parar al Presidente, que no hay manera de pararlo cuando pone carne en el espeto y ensarta a sus fieles servidores...loz primeros...Estaban allí...estaba allí en ese momento. Hombre discreto y fiel... puede que a Sánchez no le gusten esas virtudes...Puede que no coticen como tales, no sean virtudes para él en la Bolsa de Valores de cada día...

He visto, en este mismo diario, que algún colega se ha puesto de rodillas...Son los orantes, intercesores y demás para salvar de la quema a unos tojos de soberbia, que no han sido abrasados todavía...Botas y pantalón de montar, a media mañana, viene la señora del hipódromo para ver cómo queda el cuadro de unos vagones sumergidos en el Sil por orden de la amazona... Por favor, que le sumerjan a ella su carrera política, si aún la tiene...Este caciquismo nos maltrata y nos duele a algunos paisanos con conciencia social. Tal vez, caído el jefe, no le vendría mal a ella un cese detallado y con mal ceño... Oscar, contesta, por favor. Seguro que en Muxía encontraste, además de percebes, algún remedio para la estupidez de tu excéntrico jefe. No olvides que presume de no tener entrañas.