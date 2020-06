Desde el Xacobeo 2021 al del 2027 (VII)

cincuenta días después. Hemos iniciado esta serie de siete artículos dominicales hace dos meses. Los hemos pasado muchos en nuestras casas, siguiendo las instrucciones recibidas, y hemos estado, hasta el pasado lunes, sin contar con la elemental posibilidad de estar con nuestros seres más cercanos, incluso en Galicia, por ese discutible impedimento –al menos en las últimas semanas-, de trasladarnos entre las distintas provincias gallegas al no entenderse, desde Madrid, que, con riesgos similares en todo nuestro territorio, no había razón suficiente para aislarnos así, penalizando nuestras relaciones personales y, también, impidiendo el poder acometer, en lo posible, una cierta recuperación de nuestras tareas.

Fueron, no obstante, estos días idóneos para pensar y, si se quiere, para soñar, desde la razón, tiempos mejores, algo necesario cuando una pandemia nos ha golpeado a todos y necesitamos, en lo propio y en lo común, levantar la cabeza para volver a alzar el vuelo, no solo para recuperarnos sino para, como siempre ha sido, superar las cotas hasta ahora logradas, aventurándonos, por qué no, en una realidad sencillamente mejor a las hasta ahora vividas.

‘O TEU XACOBEO’. El Gobierno de Galicia diseñó, en su día, el arranque del Xacobeo 2021 con un programa, para el tiempo anterior a su desarrollo, titulado O teu Xacobeo, fórmula muy idónea para incentivar proyectos susceptibles de ser integrados en la puesta en marcha de un nueva convocatoria, tan esperada. No sabemos exactamente cuál ha sido el resultado obtenido por la convocatoria en cuestión pero cabe suponer que ha sido buena. La ilusión con la que se presentaron propuestas y la materialización de las mismas cabe entenderlas como un modo, oportuno, de operar en un tiempo primero. Y es que incentivar la inclusión de muchos, entendiendo el Xacobeo como un proyecto común, fue, por parte de la administración autonómica, un indudable acierto.

Además, seguramente que, al tiempo, las diferentes administraciones desarrollaban proyectos, propios o compartidos, pensando en un 2021 que la crisis sanitaria, recientemente vivida, convirtió en inviables, habida cuenta de que el marco de acción, a todos los efectos, había cambiado y sería improcedente plantearlos porque ahora lo que vamos a vivir ha de ser un proceso de recuperación al que la nueva programación ha de adaptarse.

O MEU XACOBEO. ¿Seguirá la Xunta de Galicia que provenga del resultado de las urnas del 12 de Julio con la idea de O teu Xacobeo? En las circunstancias actuales ese tipo de metodología resulta, si cabe, más idónea ahora que lo que lo fue a lo largo de esa etapa final de la legislatura que estamos concluyendo. Y es que conlleva un modo muy oportuno de apoyar la acción de nuestras industrias culturales y, en general, de aquellas iniciativas que “hagan Xacobeo”.

Aquellos que formalmente presenten propuestas, en el supuesto de que se siga con este modelo de acción, y también aquellos otros que no lo hagan, configuran la sociedad que ha de vivir ese Xacobeo 2021 y que, sería muy deseable, lo hiciésemos, todos, de algún modo, en primera persona del singular.

Si somos capaces, a título individual, de diseñar la organización de nuestro propio Xacobeo 2021 se puede afirmar que vamos por el buen camino. Y no consiste en algo que incumbe únicamente a aquellos que tengan que ver con el mundo de la cultura o del turismo, si de lo que se trata, en el próximo gobierno autonómico, es de mantener el organigrama actual.

Nadie, ningún gallego, sea del sector que sea, de la edad que tenga, de sus creencias, de sus condiciones particulares, de si vive en Galicia o en otro lugar, debiera sentirse ajeno a una convocatoria que, a título personal, ha de desarrollarse para buscar, en nuestras vidas, una nueva meta, más halagüeña. Por eso, ahora más que nunca, nadie debe de quedar al margen, nadie debe de autoexcluirse. Y es que los grandes proyectos pueden nacer, cómo no, de la suma, o de la interrelación, de muchos particulares teniendo en cuenta de que, en la valía de una parte de los mismos, se sustenta la probabilidad del éxito.

O NOSO XACOBEO. Una idea ya considerada anteriormente, en la que cabe incidir: El Xacobeo 2021 debe de ser el planteado, sobre todo, para nosotros, como una especie de palanca social que nos permita revivir en nuestro ánimo y economía, en lo general, en la potenciación de nuestra oferta cultural, turística, buscando, en todo aquello que se promueva, la excelencia.

Cuando decimos “nuestro”, en este caso, nadie debe de entenderlo como el “vuestro” o el de “ellos”. Conjugar la primera persona del plural nos supone como un pueblo unido del que todos formamos parte. Y es que nunca se ha de presentar un evento de estas características como el desarrollo exclusivo de un proyecto de un gobierno autonómico. A éste le corresponderá un cierto liderazgo, es verdad, pero nada más; y nada menos. Lo deseable es que, en torno a quien gobierne, nazcan, y se promuevan, muchas complicidades que impliquen, incluso, a aquellos que puedan sentirse tentados a hacer oposición.

El Gobierno y el Parlamento de Galicia, resultante de las elecciones del 12 de julio, tendrán todo que ver con la valoración que, entre los gallegos, tengan los líderes de los diferentes partidos que se presenten; con la evaluación que, cada cual, haga de lo acaecido en la última legislatura por parte de quienes gobernaron y de los que no tuvieron la posibilidad de hacerlo ; y, además, con la percepción que la sociedad tenga sobre el modo en que cada partido político se enfrentó a la pandemia actual.

Y, como sucede siempre, ese resultado será inapelable porque lo que dicen las urnas supone una evaluación a tener en cuenta en la que no se debieran de ver tanto a unos como supuestos vencedores y a otros como los mal llamados vencidos ya que todos ellos son los representantes, democráticos, de todos nosotros; y nadie vence a nadie por la vía del voto, sencillamente comparte la responsabilidad de elegir. Y, en ese nosotros, como colectivo, en un momento como éste, no caben matices. Es tiempo de sumas que nos agranden como un pueblo al que pertenecemos todos.

Sería, además, y en este mismo sentido, muy oportuno que el Parlamento de Galicia, que nos representa, en su totalidad, formase parte de “o noso Xacobeo”. Y, además, han de implicarse, en su concreción y promoción, también, los representantes de las diferentes entidades locales gallegas, los responsables eclesiásticos, el mundo empresarial, todos, todos...

O XACOBEO DE TODOS. Y ese “todos”, con el paso del tiempo, debe de ir ampliando el territorio porque lo jacobeo tiene mucho que ver con Galicia pero, obviamente, va más allá. En ese sentido también resultará clave la acción que acometa el gobierno gallego, que ha de saber generar alianzas de todo tipo, en el conjunto de España, en Portugal y en otros foros internacionales. Sería un error, en un momento como el actual, pensar que el Xacobeo 2021 va a poder equipararse a otros, anteriores. Su éxito no derivará tanto de lo que muestren las estadísticas que puedan `presentarse cuando haya pasado sino, más bien, de que, como sociedad, hayamos utilizado esta ocasión para rehacernos y mejorar nuestras inmediatas perspectivas.

La pandemia actual nos ha mostrado sumamente débiles pero cuando se sabe analizar lo sucedido, cuando se extraen enseñanzas, la construcción del futuro estará mejor argumentado. Y si se hacen bien las cosas, día a día, año a año, cuando llegue el Xacobeo 2027 estaremos en condiciones de compararlo con los más grandes de los últimos decenios. Y si se hacen de una forma óptima, a buen seguro, que esa convocatoria, de dentro de siete años, puede ser la mejor entre todas ellas, siempre que se sepan hacer varias tareas elementales: analizar y valorar muy bien las experiencias previas; afrontar y solucionar, en lo posible, las debilidades del modelo actual, incidiendo, por lo demás, en acrecentar sus fortalezas; y adaptarse a los tiempos futuros yendo, en lo posible, por delante, de todo aquello que sea previsible.

SANTIAGO, LA ESPERANZA. El Xacobeo 99, el último de un siglo, quiso, en una parte de sus acciones culturales, partir de un concepto que llevaba a ver en Santiago el Mayor, con todo lo que ello supone, como un testimonio de Esperanza, esperanza para el peregrino y el camino, para el culto y la cultura jacobea, para las celebraciones que puedan derivarse de su puesta en valor... Y es que, allá en la Edad Media, se llegó a relacionar al apóstol Pedro, con la Fe; a Juan, el evangelista, con la Caridad; y a Santiago con la virtud teologal de la Esperanza. Pues bien, esa imagen, esa referencia de carácter simbólico, bien puede traerse, una vez más, a colación en un momento como el actual. Precisamos ser distinguidos por el don, por la virtud, de la Esperanza, compañera fiel del caminante, refugio en el que ampararse en el momento del dolor que precisa del suficiente consuelo para seguir adelante...

No esperan años que no van a ser, fáciles pero que no debemos de ver como insalvables. Todo lo contrario. Estamos, una vez más, ante un reto, que es una oportunidad, en el que cabe el yo y el nosotros, en el que debemos de estar todos; en el que, como antes se apuntaba, no debieran de tener cabida el tú y el vosotros; el él y el ellos.

Hemos vuelto a la calle, a movernos por Galicia. Podemos ya encontrarnos con los nuestros. Debemos de hacer juntos el camino, como un pueblo unido, capaz de enfrentarse a las dificultades y al que nunca le ha de faltar la fuerza del sentido de la superación.

Iniciamos esta serie de artículos, para siete domingos en tiempos de crisis, partiendo de una idea que, en pocas palabras, puede plasmarse así: “Por el cambio hacia la esperanza”. Ha pasado ya lo más crítico, al menos en lo sanitario, y, como seres racionales, nos cabe la tarea de pensar, de argumentar, de proyectar el futuro; pero, también, como seres sociales que somos, hemos de tender, siempre, puentes de concordia con los demás. Y, en esto, el camino, la peregrinación y la propia figura de Santiago el Mayor - omnipresente por el mundo cristiano entero- nos enseñan mucho. Aprendamos siempre la lección que la vida nos depara cada día y que tengan todos ustedes un buen verano.

Dedicatoria

A los que nos dejaron en esta pandemia. Y a los sanitarios. El recuerdo de unos y el reconocimiento a los otros nos acompañarán siempre.