Desde mi ventana

El otro día fui al súper, tenía que hacer algo de compra, compre un poco de esto y de aquello, pero al pasar por la sección del papel higiénico, me di cuenta que estaba de oferta y me compre un paquete grande. Pase por caja pagué y me marché.

Una vez en el coche encendí la radio y estaban hablando del periodista Vallés, que no paraba de meterse con el Gobierno, y más aún, con el vicepresidente segundo Iglesias por causa de una tarjeta del teléfono de una colaboradora de él. Esto al locutor le parecía muy mal, que Vicente Valles, se metiese con el Gobierno por favor, se tenía que respetar al vicepresidente segundo. En eso de la conversación del locutor, recordé que me parecía muy barato el papel en comparación a otras veces, más aún ahora que la gente lo lleva por toneladas a sus casas. Pero cuál fue mi sorpresa cuando llegué a casa y en el baño, tenemos un cesto delgado y alto donde caben tres rollos muy justo, pero al rellenar el cesto que cupieron los tres y sobraba para la mitad de otro, entonces ya me di cuenta del ahorro, menos papel, más cortos y mucho más delgados, así cualquiera puede hacer rebajas y ofertas. Esto también me hizo volver al problema del vicepresidente Iglesias. Él se tomó la libertad de coger la tarjeta de un teléfono que no era de él, mirar lo que contenía, hacer copias quizá, es posible, también decir que la había destruido, para no hacerle pasar un mal trago a su amiga, que antes lo había acusado y después de repente, cambio lo que había dicho con anterioridad.¿No hacerle pasar un mal trago a una persona mayor de edad y, que de ante mano, sabe el contenido de su propia tarjeta?

La verdad, esto me ha dejado tan perplejo, como lo del caso del papel higiénico, sorprendido y, además, me pregunto yo. ¿dónde está el ahorro para el consumidor? También, ¿dónde está la decencia del señor vicepresidente segundo del Gobierno, que cuando estaba en la oposición, decía que por mucho menos de lo que a él le está sucediendo, había que dimitir. ¿Dimitirá el señor Iglesias? ¿volverán algún día los supermercados a poner los rollos de papel higiénico, como eran, con su peso y tamaño normal?

Quizá, solo quizá algún día, espero no muy lejano, estas cuestiones tengan solución, la verdad y la decencia, solo tienen un camino, pero por lo que veo, es difícil para algunos recorrerlo, espero no pierda la memoria y aplique el cuento de; donde dije digo, dije Diego. Cuando uno no es de la casta, protesta en contra de esta, pero cuando ese mismo individuo, entra en la casta, le es difícil dejar de serlo y volver al pueblo llano.

Otro día con más tiempo, podré hablar algo del Gobierno, que parece estar de moda este tipo de conversación. Hoy, me he limitado a hacer público, el problema del papel higiénico, que es de suma importancia.