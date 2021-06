Dígitos & Mascotas

números y animalitos, qué gran tema para una tesis doctoral si nuestra cultura no estuviera tan ocupada. ¿Ocupada en qué?: en la ocupación, volveremos algún día sobre ello. Por lo pronto, las cifras se ponen al servicio del encierro doméstico y del útero parroquial. Todo ello compatible, casi naturalmente, con una vida portátil que poco a poco desaloja el lastre de cualquier arraigo. ¿Y las mascotas? Ellas encarnan, de manera apacible o nerviosa, el ideal que querríamos para los humanos: pequeñas víctimas mudas que aceptan ser protegidas, seres obedientes que tienen vida propia y a la vez duplican nuestras manías. Y no lo olvidemos, para jóvenes y mayores, se trata de juguetes de sangre caliente que hacen compañía cuando no estamos precisamente muy sobrados de ella.

Las mascotas llenan con un simulacro de vida la desolación en que ha quedado un hogar vaciado de tierra por el cálculo, por el ideal de seguridad que la invasión de cifras, en todos los campos, encarna con su parpadeo silencioso. Preferimos limpiar los excrementos de un perrito que arriesgarnos a una relación humana que ponga en duda nuestra sacrosanta estabilidad. Perros y gatos prolongan el narcisismo en algo que es nuestro, pero, a la vez, un remedo de un otro que hace compañía y requiere atenciones. Veterinario, alimentación, peluquería, dentista, parque: los animales domésticos, es sabido, fomentan el consumo y la relación social casi tanto como los niños. Nuestros caros perritos nos cuidan y se dejan cuidar, ponen un gesto de afecto en una burbuja hogareña donde, gracias a nuestra obsesión por el confort, nada real puede suceder.

Ocurre además que la mitad del prójimo, infancia incluida, ya es sospechosa. De manera que la dulce mamá que adora a su perrito es capaz de pasarse horas ante el televisor viendo cómo, a bajo coste, seres humanos se despellejan unos a otros en vivo. ¿Se exagera entonces cuando se dice que el culto a los animales domesticados ha crecido en paralelo a la bestialización urbana de los humanos? Una animalización, por descontado, informatizada y perfectamente democrática. No hay en ella, en realidad, nada de una legendaria espiritualidad animal, ignorada por nuestra tradición ilustrada, a veces también en versión alternativa. Con los animales urbanos vuelve más bien una violencia afelpada y sorda, una mutación numérica típicamente humana. Estaríamos contentos, de verdad, si esta invasión analógica y virtual de mascotas simbolizara un retorno de otra relación con la animalidad. Pero no, no es seguro. Tal vez solo se trata de un signo -y un cebo- para aumentar la infantilización del hombre, de paso que seguimos condenando la animalidad a la servidumbre doméstica. Todos los osos asturianos no exterminados por cazadores furtivos pasarán a la condición dudosa de bestias con electrodo incorporado. De manera que serán como mascotas, pero al aire libre. Reconocida ya la inteligencia emocional, en los últimos animales y en el último hombre, seguiremos odiando cualquier oportunidad verdaderamente libre, por no decir salvaje.

Y después están las nuevas máquinas inteligentes, esas otras mascotas de sangre fría que nos prolongan y hacen confortable el aislamiento. En ellas, con una fatalidad difícilmente evitable -el medio infinito es el mensaje-, el uso empuja numéricamente al abuso. Es conocido el caso de adolescentes que van al campo y al cabo de veinte minutos están jugando con su tablet o su iPhone con otros compañeros que también están “en el campo”, pero bajo cobertura. Quizás la tarifa plana de Whatsapp ya dice algo de la nulidad de la comunicación, esta planicie fluida de una cháchara que logra sujetos y poblaciones enteras obedientes, desahogadas -en esta cultura de risas enlatadas y eyaculación precoz- antes de pasar a ninguna acción. Además, igual que el dinero llama al dinero, un chat lleva a otro. La comunicación siempre está encendida, nunca comunica. Y como te pasas el día intercambiando las naderías que antes se reservaban para la viveza de la conversación, aquel delicioso hablar de todo y nada a la vez, cuando al fin la joven se encuentra con su amiga no tiene literalmente nada que decirle. Es más, ha desactivado la demora -y la vergüenza- de tener que pensarlo. Así que vuelve a conectarse con otros, todos juntos ignorándose a la vez en la misma mesa.