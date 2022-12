El acuerdo roto entre animales y sus huéspedes indeseables

El cambio climático con la subida de las temperaturas que ha provocado en el planeta es una de las consecuencias de que hayan surgido enfermedades de tipo pandémico y que hayan proporcionado a los parásitos un buen caldo de cultivo para su expansión y, de esta forma, romper el equilibrio y el buen entendimiento que hubo durante siglos entre animales, aves y mamíferos, con sus huéspedes indeseables.

Fernando Valladares, doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid, afirma que “tenemos que entender que necesitamos una naturaleza funcional, rica en especies y con menor carga de contaminantes en la atmósfera. Hay que reducir nuestra huella ambiental y cambiar nuestro modelo socioeconómico”.

Valladares trabaja como profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), donde dirige el grupo de Ecología y Cambio Global en el Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC) y es profesor asociado de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

Además, Valladares trabaja en los pactos sobre el cambio global y el cambio climático en los ecosistemas terrestres, pero en el terreno en el que más cómodo se siente es en el estudio del impacto que la actividad humana tiene sobre la biosfera. El científico explica sus conclusiones y, como él quiere aseverar, a las que ha llegado su equipo, así como el de otros tantos estudios científicos internacionales.

Cambios que no piden turno. “Lo que más nos interesa a mí y a mi grupo de colaboradores es investigar las interacciones que se producen entre los distintos factores que son los motores del cambio global, uno de ellos es el cambio climático, otro son los cambios en la diversidad, las especies invasoras y, el último, la degradación de los ecosistemas. Es un tema muy complejo y, por otro lado, es muy real porque todos esos impactos ocurren a la vez, no están pidiendo turno”, argumenta el científico.

Sobre la expansión de la pandemia de la covid-19, Valladares alega que “hay varias conexiones muy estudiadas y mejor documentadas sobre la relación del calentamiento con la expansión de los vectores de enfermedades infecciosas. Los dos principales vectores son los mosquitos y las garrapatas”. “Hay más de 15 o 20 años de estudios – continúa el biólogo- que muestran cómo mosquitos y garrapatas, cuya distribución se produce sobre todo en zonas cálidas, se han expandido favorecidos por el calentamiento y, de esta manera, han llegado a latitudes templadas donde provocan enfermedades en animales domésticos y en el ser humano”.

“Así, tenemos el caso de la malaria, de la enfermedad del Lyme, en fin, hay un montón de enfermedades infecciosas que han visto ampliada su distribución por el calentamiento global”, incide.

Pero hay más interacciones, Valladares asegura que recientemente se ha hecho una revisión de los patógenos, gusanos, hasta bacterias y distintos tipos de hongos que se han visto beneficiados más que la especie huésped donde viven, que puede ser un ave o un mamífero.

Calentamiento a favor de los huéspedes. “Entre patógenos y huéspedes siempre se ha establecido un equilibrio de convivencia durante siglos que, con el calentamiento, se vio roto a favor del parásito o del patógeno, porque en los exógenos hay una amplitud térmica, un rango de temperaturas más amplio que el que posee el huésped. Esto hace que se favorezcan algunas infecciones o zoonosis (enfermedades infecciosas de origen animal que terminan saltando a la especie humana)”, dice el biólogo.

Estas zoonosis son el origen potencial de muchas pandemias, así Valladares considera que “si revisamos qué es una pandemia o cómo ocurre una pandemia, se comprueba que en muchos casos es el resultado de una alteración en los ecosistemas, una degradación ambiental que favorece el salto de enfermedades infecciosas a especies humanas y que se ve amplificado por el cambio climático porque provoca ecosistemas estresados”.

“Indudablemente, ahora tenemos tres grandes amenazas que hemos generado los seres humanos, una de ellas es el cambio climático, la más global, urgente y preocupante; en paralelo está también la pérdida de biodiversidad y la extinción voluntaria e involuntaria de especies que genera la especie humana”.

Un boomerang en contra de nuestra salud. “La pérdida de biodiversidad hay que verla también como una alteración de las funciones que realiza el ecosistema como, por ejemplo, mantener los patógenos a raya y reducir los riesgos de pandemias, pero el ecosistema tiene muchísimas más funciones como es dar de comer, de beber o de vestir. La naturaleza tiene muchas funciones y la pérdida de biodiversidad amenaza esas funciones. Esa es la segunda gran amenaza, y la tercera son todas las formas de contaminación atmosférica por nitrógeno, por plásticos, etc.”.

Estos problemas también se vuelven como un boomerang en contra de nuestra salud, pero lo más general y común que podemos hacer individualmente, como dice el experto, es cambiar nuestra relación con la naturaleza, entender que necesitamos una naturaleza funcional, rica en especies y con menor carga de contaminantes en la atmósfera. En términos generales, eso, mantiene Valladares, “exige reducir nuestra huella ambiental y cambiar nuestro modelo socioeconómico”.

Para el biólogo, “esto son pinceladas, pero hay un montón de acciones tanto individuales como colectivas que podemos hacer, que son más completas y que están dirigidas a conseguir ese objetivo final que es, no seguir creciendo sin límite, no seguir produciendo y manteniendo un sistema económico que no conoce fin, porque son actitudes perfectamente insostenibles”.

Según Fernando Valladares se trata de cumplir la agenda 2030 de objetivos de desarrollo sostenible. “Todos los países mayoritariamente los han adoptado, aunque realmente no estamos avanzando y llevamos seis años con estos objetivos, pero nos encontramos muy retrasados en sus logros”.

Tenemos que “exigirnos y exigir a los responsables sociales una agenda política comprometida como ciudadanos y como consumidores porque, por ejemplo, no tiene sentido que compremos un aguacate que viene de 5.000 kilómetros de distancia. Hay muchas acciones individuales que se pueden realizar, pero que tienen que estar coordinadas con acciones colectivas”, concluye Fernando Valladares.

La otra cara de los virus. Aunque tienen muy mala fama, no todos los virus son perjudiciales. Algunos combaten infecciones y podrían ser una solución contra las bacterias resistentes a los antibióticos. Otros se convierten en parte del alimento de algunos animales marinos, que los retiran del medioambiente, manteniendo en equilibrio la población vírica...

La inmensidad de la virosfera, el conjunto de todos los virus que alberga la Tierra, es difícil de cuantificar. Aunque se han estudiado en detalle algunos miles de tipos de virus, los científicos afirman que ni siquiera hemos arañado la superficie de esa “tierra desconocida” para la ciencia. Además de su enorme diversidad, que algunos científicos calculan en miles de millones de especies víricas, se especula con que la biomasa (materia total) que suponen estos diminutos organismos dentro de la biosfera terrestre también podría llegar a ser enorme.

“El ciudadano solo es informado de los virus cuando estos generan enfermedades y pandemias, demonizándolos por ser peligrosos”, según Juan José Ibáñez, doctor en Ciencias Biológicas e investigador del Consejo Superior de Investigaciones científicas (CSIC).

“Pero, desde las bacterias hasta los animales superiores, están preñados de numerosas especies víricas, la mayoría de las cuales no causan daño, y quizá desempeñan un papel de vital importancia”, según Ibáñez. Asegura que la virosfera también podría ser considerada la reina de la biodiversidad edáfica (vida en los suelos), ya que un gramo de suelo seguramente atesora cientos de millones de virus, mientras que en los océanos puede haber decenas de millones de diferentes tipos de virus, según la publicación Science Alert.

Pero no todos los virus infectan a los seres vivos, y algunos son “aprovechados”, en cierto sentido, por algunos animales marinos, que los retiran del medioambiente, según un estudio del Real Instituto Neerlandés para la Investigación del Mar (NIOZ). El estudio, dirigido por la ecóloga marina Jennifer Welsh, descubrió que las numerosas partículas de virus en el mar -más de 150 millones en un vaso de agua- pueden terminar, en gran parte, siendo el almuerzo de un grupo diverso de animales marinos, que absorben partículas de virus mientras filtran el agua de mar para extraer oxígeno y alimentos.

“En sus experimentos comprobaron que la ostra japonesa es capaz de eliminar el 12 % de las partículas de virus del agua de mar, situándose en el cuarto lugar por su capacidad eliminadora de virus, entre todas las especies observadas en el Laboratorio del NIOZ en Texel (Países Bajos). “Este proceso podría tener algunos beneficios indirectos interesantes en materia ecológica”, explica Jennifer Welsh.

Por ejemplo, “si hay menos virus, habrá menos infecciones en las algas, lo que significa que las algas no morirán en la misma cantidad y permanecerían más tiempo en la columna de agua”, apunta. “Dado que las ostras, esponjas y otros bivalvos también comen las algas, al haber menos infecciones virales habría más algas disponibles para que las coman estas criaturas marinas”, señala. “Este fenómeno también podría ser útil en la acuicultura”, completa. De todos los organismos que probaron lo investigadores, las esponjas, ocuparon el primero lugar del podio, al reducir la presencia del virus en el agua de mar hasta en un 94 % en tres horas, seguidas de los cangrejos y los berberechos.

Se desconocía que varias especies de animales marinos no hospedantes (que no hospedan virus habitualmente) pueden tener una influencia tan significativa en las poblaciones de virus, que “son las entidades biológicas más abundantes en los ambientes marinos”, según Welsh.

Este fenómeno podría ser útil en la acuicultura, donde los peces o mariscos destinados al consumo se mantienen en recintos, como jaulas o piscinas marinas, con una conexión directa con el mar.

“En las granjas de agua salada conviven grandes cantidades de especímenes de una sola especie y, si estalla una enfermedad contagiosa, hay un alto riesgo de que se propague a las poblaciones salvajes que viven en el mar”, señala Wells. “Incorporando al recinto una cantidad suficiente de esponjas, el peligro de un brote vírico posiblemente se cortaría de raíz”, apunta la investigadora del NIOZ.

Entre los 5.000 virus descritos por la ciencia, hay algunos devastadores para el ser humano como el SARS-CoV-2, causante de la pandemia actual, pero también otros que pueden beneficiar nuestra salud, según el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) español.

Los bacteriófagos (fagos) pertenecen a este segundo grupo y se perfilan como la solución contra las bacterias resistentes a los antibióticos, que cada año causan la muerte de 700.000 personas en todo el mundo, según esta institución.

Las investigadoras del CSIC Lucía Fernández, Diana Gutiérrez, Ana Rodríguez y Pilar García explican que los fagos, o virus de las bacterias, son parásitos intracelulares que necesitan infectar una célula, en este caso una bacteria, para multiplicarse en su interior. Pero, a diferencia de otros virus, resultan inocuos para humanos, animales, plantas y para el medioambiente. Los ‘fagos’ pueden ser la solución a las bacterias multirresistentes (inmunes a múltiples antibióticos) que, según estudios de la OMS, se prevé que en el año 2050 serán la principal causa de muerte de la población humana, agregan.

“Si los comparamos con los antibióticos disponibles, los bacteriófagos tienen otras ventajas”, señalan. Según las autoras, “son muy específicos, por lo que solo eliminan a la bacteria patógena que interesa, se pueden autorreplicar y, además, “la infección de la bacteria por parte del fago produce más fagos, con lo que su capacidad antimicrobiana aumenta”. “Estas singularidades abren la posibilidad de desarrollar la terapia fágica, que se aplicó en la década de 1920, en forma de productos fágicos para uso clínico, pero quedó relegada en favor de los antibióticos”, señalan.

Aún así, el uso hospitalario de los fagos se ha mantenido en Polonia, Rusia y antiguas repúblicas soviéticas como Georgia, donde se encuentra el Instituto Eliava, fundado en 1923, y considerado el centro de referencia mundial en la aplicación clínica de fagos, según estas investigadoras.

En Occidente el tratamiento de infecciones con fagos se restringe a pacientes individuales, cuando no existen otras posibilidades para salvarles la vida o para aliviar su sufrimiento, aunque se están llevando a cabo varios ensayos clínicos en diferentes países con resultados prometedores, añaden.