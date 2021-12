El adiós a los músicos que nos dejaron en 2021

Este 2021 que nos dejó va a ser recordado como uno de los más negros para la música, especialmente para el pop y el rock, debido al fallecimiento de grandes mitos del género. Las muertes de Phil Spector, Don Everly o Charlie Watts son, desde luego, las más llamativas. Pero en estos doce meses se fueron otros talentos esenciales como Paddy Moloney, líder y fundador del grupo de folk The Chieftains, el cantante y guitarrista de los Monkees Michael Nesmith o el icónico cantante Georgie Dann.

El adiós de Gerry Marsden pocos días después del comienzo del año, pilló por sorpresa a casi todo el mundo. Marsden formó Gerry and the Pacemakers en 1959 con su hermano Fred, Les Chadwick y Arthur McMahon. En 1963 hicieron popular la canción You’ll Never Walk Alone, compuesta por Richard Rodgers y Oscar Hammerstein casi dos décadas antes y que fue adoptada por sus hinchas como el himno del Liverpool. La letra, con su invitación a mantener la cabeza alta ante las adversidades, se prestaba al canto coral. Y resultaría más que adecuada para un club y una ciudad que vivirían sucesos lamentables.

También fue inesperada la muerte del productor musical Phil Spector, fallecido a los 81 años de edad por complicaciones relacionadas con la COVID-19 en una prisión de California, donde cumplía condena por el asesinato de la actriz Lana Clarkson. Spector fue productor de los Beatles y es el responsable del revolucionario método de grabación conocido como Wall of Sound. Comenzó su carrera musical cuando aún estaba en el instituto y produjo su primer éxito, To Know Him is To Love Him, de los Teddy Bears. Después trabajó con los Righteous Brothers, Ronettes o Crystals. La cúspide de su carrera llegó con la producción del último álbum de los Beatles, Let It Be. Después produjo a John Lennon con canciones como Instant Karma o Imagine, así como a Ike y Tina Turner. En su vida personal destaca su tumultuoso matrimonio con Ronni, vocalista de las Ronettes, hasta que ella huyó literalmente de la casa en la que vivían en 1972. En 2003 la actriz Lana Clarkson apareció muerta de un disparo en su mansión y en 2009 fue condenado por su homicidio. En 2013 Al Pacino interpretó a Spector en la película Phil Spector.

Otro de los grandes referentes musicales que se marchó en 2021 fue Chick Corea, pianista de jazz que amplió los límites del género. En 1968, Corea sustituyó a Herbie Hancock en el grupo de Miles Davis, tocando en los emblemáticos álbumes In a Silent Way y Bitches Brew. Formó su propio grupo de vanguardia, Circle, y luego fundó Return to Forever. Ha trabajado en muchos otros proyectos, incluidos dúos con Hancock y el vibrafonista Gary Burton. Ha grabado e interpretado música clásica, estándares, originales en solitario, jazz latino y homenajes a grandes pianistas de jazz.

El año pasado, Corea publicó el álbum doble Plays, que le captó en varios conciertos armado simplemente con su piano. El doble álbum fue una mirada al corazón musical de Corea, que contiene canciones que escribió sobre niños hace décadas, así como melodías de Mozart, Thelonious Monk y Stevie Wonder, entre otros. Corea es el artista con más Grammys de jazz en los 63 años de historia del certamen.

Y el dieciocho de mayo Italia se despertaba atónita descubriendo la muerte de Franco Battiato, un artista que dejó su huella en la música italiana por la gran cantidad de estilos que profundizó y combinó entre sí de forma ecléctica y personal. Fue uno de los artistas más significativos, complejos y versátiles del universo artístico italiano. Nacido el 23 de marzo de 1945 en Riposto (antes Jonia), en la provincia de Catania, Battiato se trasladó a Milán tras la muerte de su padre en la primera mitad de la década de 1960 para hacer realidad su pasión, una carrera como profesional en el mundo de la música. Después de sus primeros trabajos con Giorgio Gaber y Ombretta Colli, debutó como solista de Bla-Bla de Pino Massara con los álbumes Fetus y Pollution, antes de ser golpeado por los grandes de la música contemporánea como John Cage y Karlheinz Stockhausen, éste último uno de sus grandes amigos. Músico intuitivo y poco técnico, Battiato hizo sus primeros ascensos sonoros con discos más sustanciales como Sulle corde di Aries (1973), Clic (1974) y Mademoiselle le gladiateur (1975). Tras la fase pop inicial de los años sesenta, se cambia al rock progresivo y de vanguardia en la década siguiente. Entre los otros estilos en los que ha probado suerte se encuentran la música étnica, la música electrónica y la ópera. A nivel humano y musical, Franco Battiato sigue siendo un enigma. Su creatividad está respaldada por una dura disciplina espiritual. Sus caminos musicales suelen tener inspiraciones lejanas y tortuosas y formas expresivas difíciles que aluden a culturas y símbolos remotos e iniciáticos. Battiato, quien también produjo un disco de Milva con sus canciones y escribió los éxitos de verano de Giuni Russo como A summer at the sea, actuó en diversos campos artísticos: pintura, cine con la banda sonora de la película Una vita niche (estrenada en 1990), centrada en la figura de Benvenuto Cellini.

Adiós al icono de la música y la televisión. La actriz, cantante, bailarina y coreógrafa Raffaella Carrà nos dejaba a los 78 años de edad. Icono de la música y la televisión tanto en Italia como en España, autora de grandes éxitos que nos han acompañado a lo largo de nuestra vida como Caliente, caliente o Hay que venir al sur, Carrà fue muy querida en todo el mundo. Su espontaneidad conquistó primero Italia, luego España, donde se convirtió en todo un mito en la conservadora sociedad española de mediados de los setenta, y de ahí dio el salto a Latinoamérica, donde se paseó por los programas televisivos más importantes. En España descubrimos a Raffaella Carrà en 1975, cuando apareció en el programa de Televisión Española ¡Señoras y señores!, Luego lanzó un álbum recopilatorio con versiones de sus temas cantados en español. En esos momentos la artista ya era famosa en Italia, donde la RAI llegó a censurar la imagen de su ombligo al descubierto.

No podemos olvidar el fallecimiento de Charlie Watts, batería de los Rolling Stones. Watts no fue fundador del grupo pero sí que estuvo en sus primeras horas y en sus trabajos más relevantes. Pese a ello, fue siempre algo así como un extraño entre Jagger, Richards y compañía. Ni siquiera venía del rock sino del jazz, género en el que tuvo una carrera de cierta relevancia en paralelo a los Stones. El saxofonista Charlie Parker había sido su gran ídolo y el pianista favorito de su banda, Ian Stewart, su mejor socio en bandas como Rocket 88. Oscurecidos por el carisma de Jagger y Richards, la sección rítmica de la banda, obra del bajista Bill Wyman y de Watts, fue una raíz que conectó a los Stones con la tradición del blues, que le dio algo más que los diferenciaba de grupos contemporáneos suyos como Animals o Them. Después de vivir la fiebre beat de mitad de los 60 y los años de fervor de la psicodelia, los Stones se convirtieron poco a poco en una banda con mucho sentido de la historia del rock, muy orientada a inspirarse y a investigar en el pasado de su género. Y ése fue uno de los méritos de Watts. Cuando Mick Taylor llegó a la banda con una sensibilidad muy parecida, el baterista fue su mejor aliado. Fueron los mejores años de los Rolling Stones. Watts fue el negativo fotográfico de sus compañeros, una figura casi pintoresca por su discreción: pulcro, profesional, monógamo, incapaz del más mínimo aspaviento (trabajaba con un equipo sorprendentemente pequeño)... Su paciencia llegó hasta extremos cercanos a la santidad. Cuando la banda grabó It’s Only Rock ‘N’ Roll, después de algunos ensayos que no terminaban de encajar, los compañeros de Watts le fueron infieles y llamaron a otro baterista, Kenney Jones, de los Small Faces, para que grabara la canción. Cuando lo supo, Watts dijo que no importaba. “En realidad, suena parecido a como sonaría yo”.

Tampoco se debe pasar por alto la muerte uno de los hermanos Everly: el 21 de agosto, Isaac Donald ‘Don’ Everly (1937), que triunfó a finales de los 50 y principios de los 60 junto a su hermano Phil como los Everly Brothers, fallecia en su casa de Nashville a los 84 años. Su suave rock and roll primigenio, cercano al country y caracterizado por las armonías vocales, tuvo gran influencia en grupos de la generación posterior (como Beatles, Beach Boys, Byrds, Mamas and the Papas o Simon & Garfunkel), con grandes éxitos como All I have to do is dream, Bye Bye love y Wake up little Susie.

Otros nombres importantes en el mundo del rock y el pop que nos dejaron en 2021: Sylvain Sylvain (69), guitarrista de New York Dolls; Hilton Valentine (77), fundador de los Animals, sus dedos acariciaron las cuerdas de la guitarra para componer uno de los arpegios más memorable de la historia del rock en The house of the rising sun; el bajista y cofundador del grupo War, B.B. Dickerson (73); el líder y cofundador de los pioneros del country rock Poco, Rusty Young (75) o el compositor y productor Jim Steinman (73).

Sin olvidarnos de Milva (81), histórica voz de la canción italiana. Conocida también como ‘La Rossa’, por el color de su cabello y como ‘La pantera de Goro’, su pueblo natal en la región de Emilia-Romaña, Milva fue protagonista de la música italiana de los años sesenta, y junto a Mina y Ornella Vanoni formaba la principal trinidad de la canción femenina italiana; el cantante de rhythm and blues Lloyd Price (88); B.J. Thomas (78), que alcanzó la fama durante las décadas de los sesenta y setenta. Ganador de cinco premios Grammy, puso voz a temas tan míticos como Hooked on a Feeling, del que vendió más de un millón de copias, o Raindrops keep falling on my head, la banda sonora de Butch Cassidy and the Sundance Kid, película que llegó a España con el título Dos hombres y un destino; el vocalista y violinista de la banda estadounidense de rock Kansas Robert E. Steinhardt (71). Dust in the Wind (Polvo en el viento), Point of No Return y Carry on Wayward Son, fueron tres de los grandes éxitos a los que puso voz.

Otro de los casos más recientes ha sido el Michael Nesmith, cantante y guitarrista de los Monkees, la banda de pop estadounidense que entre las décadas de los sesenta y setenta trató de emular a los Beatles, quien falleció el 10 de diciembre, a los setenta y ocho años.

España: Rosalía, María Mendiola y Georgie Dann. En España también se marcharon grandes nombres. El más llamativo fue el de Georgie Dann, quien nos dejó a los 81 años en el Hospital Puerta de Hierro de Madrid durante una intervención de cadera. Georgie Dann fue icono de las canciones del verano durante la década de los 70 y 80. Su primer éxito fue Casatschok en 1969 pero a él le seguirían otros tantos emblemas como El bimbó, Macumba, El chiringuito, La barbacoa, Carnaval, carnaval o El africano.

Menos popular pero igualmente trascendente fue Rosalía que se hizo famosa como la primera ‘chica ye-yé’, en la década de los 60. Esta polifacética artista cantó antes que Concha Velasco aquella canción que varias generaciones han tarareado, si bien finalmente fue la actriz quien ha quedado en la memoria de la mayoría asociada a ese estribillo pegadizo del pop de todos los tiempos. Nacida en Madrid, Rosalía Garrido puso su voz prodigiosa a otros temas versiones de Mina, Brenda Lee y Bee Gees, rodó una película, múltiples programas especiales para Televisión Española y ganó el Festival de Benidorm.

En el mundo latino también se fueron grandes artistas, entre los que sobresalen dos: el músico dominicano Johnny Pacheco y el cantante mexicano Vicente Fernández.

Johnny Pacheco, cofundador de la orquesta Fania All Stars, nos dejaba a los 85 años de edad. Nacido en Santiago de los Caballeros (República Dominicana) en 1935, Juan Azarías Pacheco Kiniping, conocido como Jonhnny Pacheco, está considerado como uno de los padres de la salsa. Compositor de más de 150 canciones como La dicha mía, Quítate tú (pa’ ponerme Yo), Acuyuye, El rey de la puntualidad, El número cien y Celia y Tito, fue cofundador en 1963 del sello Fania Records junto con Jerry Masucci. Conocido con el sobrenombre de El Zorro de Plata, pocos años después, en 1968, formó la orquesta Fania All Stars, que tuvo como integrantes a artistas de la talla de Rubén Blades, Larry Harlow, Celia Cruz, Willie Colón, Héctor Lavoe y Ray Barretto.

En cuanto al mexicano Vicente Fernández (81), su figura es la de una estrella de la canción en su país y en todo el mundo hasta el punto de que tiene su nombre grabado en el Paseo de la Fama de Hollywood. Cuenta con más de 300 canciones y ha vendido más de 65 millones de discos en su amplia carrera sobre los escenarios a los que se subió por primera vez en la década de los 50.

Como ganador de un concurso de canciones amateur y en los restaurantes comenzó una trayectoria que acabaría con dos Premios Grammy, cuatro Grammy Latino y seis Billboard y con un puñado de éxitos como Volver, Volver, Por Tu Maldito Amor y El Rey que consolidarían su éxito en Latinoamérica y España, pero también en el resto del mundo.