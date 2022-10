El combustible del éxito

Buscando en internet podemos encontrar infinidad de listas de notables inventores, pero seguramente en ninguna de ellas estará incluido Eduardo Barreiros. Genio olvidado, este gallego ha sido uno de los máximos exponentes históricos del desarrollo de la industria automotriz, que desarrollando una idea extraordinaria y muy económica llegó a darle trabajo a 25.000 personas y fabricar más de la mitad de los camiones y tractores de España. Su legado ha trascendido los tiempos y se mantiene vigente; esta es la vida del humilde ourensano que se convirtió en empresario y terminó trabajando para Fidel Castro. Eduardo Barreiros nació el 24 de octubre de 1919 en el lugar de Gundiás de la parroquia San Miguel do Campo, municipio de Nogueira de Ramuín, en la provincia de Orense. Su padre trabajaba en la empresa de transporte que había fundado de joven y Eduardo lo ayudó desde pequeño; primero por curiosidad, con tareas elementales y a medida que pasaba el tiempo y crecían sus inquietudes, con trabajos cada día más específicos de mecánica. Luego de estudiar cursos técnicos, comenzó a indagar los recursos disponibles para ahorrar dinero en combustible transformándose en un pionero en la promoción de los motores a gasoil.

Pero para el éxito todavía faltaba mucho: a pesar de dedicarse por completo toda su adolescencia y juventud a la mecánica automotriz, por entonces en particular de autobuses, durante muchos años sólo cobró dos pesetas por día por colaborar haciendo arreglos en la empresa familiar. Atravesó la Guerra Civil entre fierros, motores y aceite, con el mismo empleo y una vez finalizadas las hostilidades, por fin pudo concretar su sueño de independizarse. Abrió en su pueblo un taller en el que a partir de componentes sobrantes o de desguace comenzó a fabricar él mismo sus propios modelos de autobuses y no tuvo mejor idea que vendérselos a la empresa de su padre. También se especializó en el uso de un carburante denominado gasógeno, que podía adaptarse a los motores nafteros a través de un procedimiento que permitía obtener combustible gaseoso a partir de combustibles sólidos como carbón o leña. Ese aprovechamiento abarataría notablemente los costos de funcionamiento de los motores y, en consecuencia, del transporte en general. Ya se perfilaba como un visionario que luego sería leyenda; el gran inventor que puso a España en lo más alto de la industria automotriz y sería reconocido hasta por The New York Times como uno de los empresarios más importantes de Europa.

Quienes lo conocieron coinciden en que era un trabajador infatigable, de pocas palabras y perfil bajo, un patrón cercano y entrañable, de gran calidad humana y que, debido a su don de la genialidad, necesitaba estar siempre creando. Esas primeras genialidades lo llevaron a tener una visión más amplia. Rápidamente se dio cuenta que, tras la Guerra Civil, en España había poca disponibilidad de nafta, pero mucha de gasoil, un combustible más barato y cuyo consumo era menor. Así, pensó que el negocio estaba en modificar motores de gasolina para que usaran gasoil, para reducir su consumo y con ello, sus costos. Hacia fines de 1951 dio definitivamente en la tecla y patentó a su nombre el procedimiento de transformación, una obra suya de punta a punta. Enseguida el trabajo se multiplicó, el taller le quedó pequeño y decidió dar el gran salto: su destino era Madrid con el objetivo de hacerse fuerte próximamente en todo el continente europeo. En 1954 fundó la empresa base de su futuro gran imperio: la fábrica de motores Barreiros Diésel. Y para hacer “explotar” su negocio Barreiros sacó a la luz otra de sus grandes dotes como empresario: el manejo del marketing y la publicidad.

De ser una compañía casi familiar, su fábrica empezó a transformarse en una empresa de gran envergadura, sobre todo por las excelentes condiciones de trabajo que les ofrecía a sus empleados: importantes sueldos, bonificaciones y participación en las ganancias, ayuda para que los trabajadores compren sus casas y hasta controles médicos gratuitos en la propia empresa. Trabajar en Barreiros Diésel ya era considerado, por aquellos años, todo un lujo y la compañía gozaba de prestigio internacional. Uno de los principales clientes (y según algunas fuentes, inversor) era el entonces campeón del mundo de Fórmula 1, el argentino Juan Manuel Fangio, que mantuvo una gran amistad con Barreiroq. El año 1958 marcaría la bisagra en su vida comercial. Barreiros ganó una licitación para suministrar 500 camiones militares al Ejército de Portugal. Pero el INI no estaba interesado en que un desconocido gallego se adueñara de semejante contrato.

Aunque no se sabe exactamente como lo hizo, Eduardo consiguió que Franco solicitara una exhibición del prototipo portugués (al que todos llamaban “El Abuelo”) en los Montes del Pardo. Barreiros lo condujo personalmente en vestido de impecable traje y corbata y fue felicitado por el dictador Francisco Franco. El industrial aprovechó para recordarle que existía la posibilidad de fabricar los camiones para Portugal y el caudillo, frente al presidente del INI y al ministro de Industria, respondió: “Adelante, Barreiros, adelante”. Ya nadie se interpondría en su negocio.

En esa etapa la industria automovilística de España estaba controlada por el régimen a través de SEAT (que fabricaba turismos) y ENASA (encargada del armado de camiones). Pero no hubo obstáculos para la obstinación de Barreiros, que, a pesar de tener varios enemigos y rivales en casi todos los ministerios franquistas, igualmente pudo empezar a fabricar sus camiones civiles (Azor y Super Azor), furgonetas y hasta sus propios motores. Eso le abrió la puerta de las exportaciones, además de Portugal, a Francia y América. Una de las frases más repetidas por el gallego decía: “No hay que mirar a nadie por encima del hombro, y siempre rodearse de buenos colaboradores y amigos”. A partir de entonces su negocio creció de manera exponencial. Tuvo que buscar financiación internacional para poder seguir creciendo en grande. Negoció con General Motors y la italiana Fiat hasta que en 1963 llegó a un acuerdo con Chrysler, el gigante norteamericano, a cambio del 38% de su empresa. De esta manera nace Barreiros Chrysler, con una inversión que en la actualidad rondaría los 240 millones de euros, haciendo crecer ampliamente también la planta y sobre todo, con objetivos continentales en la distribución comercial. Los míticos Simca 1000, Simca 1200 y el Dodge Dart son productos de ese acuerdo.

Barreiros ponía así por primera vez en la historia a España en el mapa grande del mundo automotriz. Casi el 50% de los vehículos pesados de España son Barreiros, exportó sus productos a 29 países, el New York Times lo reconoció como uno de los empresarios más poderosos de Europa, y dio empleo a más 25.000 personas, convirtiéndose en la tercera empresa madrileña con mayor cantidad de trabajadores detrás de Renfe y Standard Electric. En el ‘67, aprovechando el impulso internacional y su solvencia financiera, Chrysler Corporation compró la mayoría de las acciones: Barreiros Chrysler se convierte en Chrysler España, que después sería Citroën-Peugeot. Tan solo dos años después Barreiros abandonaría la empresa: vende su participación y firma un contrato con Chrysler España con el compromiso de no realizar ninguna actividad relacionada con la industria automotriz durante los próximos 5 años. Se involucró la ganadería y de la nada creó Explotaciones Puerto Vallehermoso que en poco tiempo se convierte en uno de los más importantes laboratorios de inseminación artificial de Europa y la principal fuente de abastecimiento de sementales para las ganaderías de todo Europa, demostrando su gran capacidad para la adaptación y habilidad en todo tipo de negocios.

En 1978 le presentan a Carlos Rodríguez, vicepresidente cubano y mano derecha de Fidel Castro, quien lo tienta de repetir su experiencia. El gallego no se hizo esperar y en un concurso convocado por el gobierno cubano, uno de los nuevos prototipos creados por Barreiros logra vencer al presentado por Nissan. Se reúne con Fidel Castro y firma un contrato para el desarrollo automotriz del país. A partir de allí comenzaría a producir motores diesel y convertir motores de gasolina, bajo la marca Taino. Fueron más 10 años de desarrollo y trabajo en tierras cubanas. Su obra fue considerada tan importante que en mayo de 1991 la Universidad de la Habana le otorgó el título de Doctor en Ciencias Técnicas. Los proyectos seguían y siempre mantuvo la idea de tener revancha en su tierra natal; pero falleció de un infarto en Cuba con apenas 72 años. Un museo en su honor y una calle en Madrid homenajean a Eduardo Barreiros, el gallego olvidado que cambió para siempre la industria automotriz siendo el combustible del éxito.