El Estragón de Sánchez aún espera a Godot

en la primavera de 1966, junto con un buen puñado de periodistas titulados, hice un “máster” de adaptación a la Radio y la Televisión, que organizaron Adolfo Suárez y Juan José Rosón, director general y secretario del ente público de Radiotelevisión Española.

El puñado de estudiantes del Curso de Adaptación a la Tele y la Radio de aquel primer y creo que único “máster” o “diplomatura”, -o como se llamara entonces, floreció en nombres populares con el paso del tiempo, por ejemplo, el de Alfredo Amestoy, por ejemplo, el del jovencísimo Juan Van-Halen, que fue el promotor de la idea del cierre poético “El alma se serena”, reconocido verso de San Juan de la Cruz, buena elección para alcanzar la serenidad del alma y los sueños felices. La televisión cerraba a las doce de la noche y volvía temprano, pero sin prisas.

Así que los señalados para escribir el folio de invitación al sueño lo habíamos grabado con tiempo y con garantía técnica en la grabación y sin margen de sorpresa en la lectura. No era, pues, improvisada, pero sí reciente; se remataba a las doce en punto cuando el reloj de la Puerta del Sol dejaba caer las doce campanadas justas y medidas. Con la lectura de un folio poético nos acostábamos felices, tarareando el “Vamos a la cama, que hay que descansar, para que mañana podamos trabajar”. Ahora, me acuesto antes del verso acallado, y voy de huida para dejar de escuchar malas noticias. A veces me retraso un poco en la escapada, pero soy riguroso y, habitualmente, no veo el final de una película o partido de fútbol que es lo que abunda en la pantalla y se desmadra y retrasa con fingida publicidad que nos regala la tele.

Hace unos días vi algo insólito: al presidente Pedro Sánchez, en zapatillas, siguiendo el penoso proceso de escapada del asustado personal de la embajada de España en Kabul, acosado por talibanes armados hasta los dientes y con falsa connivencia en los ojos, viendo cómo alcanzaban su objetivo de ocupar plaza en los semivacíos aviones y ponerse a salvo de cualquier agresión exterior. Por pura coincidencia tenía yo sobre la mesa del despacho un ejemplar de la obra de Samuel Beckett “Esperando a Godot,” en buena traducción de Ana María Moix. Fue el éxito teatral en 1950, el triunfo definitivo del Nobel irlandés, reiterado durante muchos años como fijo en París y marcado sin olvido en las guías turísticas de la capital, es obra que releo de tarde en tarde y siempre extraigo hondas y sencillas lecciones de profundo sentido, de disparatada y dura filosofía. “Las lágrimas del mundo son inmutables -piensa el presidente Sánchez- cuando uno empieza a llorar, alguien deja de hacerlo en otra parte...

No hablemos mal de nuestra época, no es peor que las pasadas. Pero tampoco hablemos bien, no hablemos”. “¿No llegará nunca la noche? Todos nacemos locos; algunos siguen siéndolo, remata Estragón Sánchez, que lo estraga todo y, aburrido, prefiere dejar para mañana el tema de la ratonera del aeropuerto de Kabul... Está cansado, y ahora que empieza a hacer algunas lecturas como “La caverna de Platón” precisamente así, un inédito que tengo en la estantería, que se titula así, desde mucho antes de la caverna de su difunto vecino de Lanzarote, Saramago, necesita descansar y seguir esperando a Godot, con el problema recién advenido de que tampoco él acuda al encuentro.

- ¿Qué, nos vamos?, pregunta Vladimir.

- Vamos, asiente Estragón Sánchez

Y comenta el autor de la obra, tal cual, sin más palabras, que para nada sirven:

-(No se mueven)

Más tarde lo he visto en la televisión, con la rubia presidenta de la Comisión Europea y diciendo, de paso, que el de los Estados Unidos le había dicho que OK a lo de las bases-refugio de afganos en la península... Por lo visto, han hablado. OK, Estragón.