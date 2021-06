El fuego de Heróstrato

al nacer, en nuestro cerebro tenemos un lienzo blanco que día a día, gota a gota, se va alimentando de signos lingüísticos compuestos de una dualidad formada por conceptos o ideas, también llamados significados e imágenes acústicas o significantes que, condensados en un entorno histórico-político-económico, dan luz a signos forjados en su carga simbólica, fundando una realidad particular, dando paso al lenguaje, la palabra y el discurso. Es así que, un signo puede encarnar una idea no absoluta, sujeta a distintas interpretaciones de acuerdo a variables que la condicionan en un tiempo determinado, lo que genera una idea en la que el signo que la interpreta nunca será igual a la original, es entonces que el lenguaje, lo que aprueba, es que diferentes personas tengan interpretaciones distintas para los signos y aun así se pueden comunicar entre ellas.

Como sabemos, el lenguaje es una tecnología de invención de la subjetividad, que, ayudado de una técnica -en el caso del escritor son las palabras, en el caso del pintor, sus colores-, crea un discurso que funciona como mecanismo para expresar una realidad que tiene como objetivo llegar al lector o al espectador. Quizás, para entenderlo mejor, debemos realizar el ejercicio de la pintura de arte abstracto dentro de un museo; pensemos en el Autumn rhythm, number 30, de Jackson Pollock: si camináramos por un museo y encontráramos ese cuadro, sin ficha técnica o desconociendo sobre arte, podría venir a nuestra mente la frase más recurrente que las personas tienen cuando observan por primera vez un cuadro de Pollock: «parece que lo hizo un niño de tres años». Sin embargo, si tuviéramos la información necesaria sobre la apreciación artística para comprender esa obra, nuestra percepción del cuadro cambiaría, pues podríamos darle un sentido y, como si viéramos a través de agua cristalina, nos daríamos cuenta que Pollock, a través de su lenguaje y su discurso, nos muestra el culmen del arte. Belleza en su máxima expresión, donde su brazo, como la influencia de las lunas sobre los mares, funciona como vaso comunicante entre Dios y la creación.

Ese mismo ejemplo se puede aplicar a los discursos políticos, ya que, como decían los antiguos griegos, aquellas personas que no conocen el poder de las palabras pueden ser más fácil víctimas de falsos razonamientos, pues es justo en ese alejamiento de la palabra -en esa falta de información-, que se encuentra el problema del receptor del discurso, pues en la mayoría de las ocasiones los votantes son vulnerables frente al uso del lenguaje como mecanismo de creación de subjetividad y poder.

Desde el siglo de oro de Pericles hasta nuestros días, el poder y la palabra tienen un vínculo estrecho con la democracia, donde la danza de las palabras y su habilidad de enarbolarlas para utilizarlas de manera astuta en cada momento y circunstancia de la historia, han sostenido e impulsado carreras políticas en sociedades que resisten el sofisticado, pero ya obsoleto, sistema democrático. El problema llega cuando la palabra cae en la boca equivocada, siendo utilizada como engaño, farsa y revólver. Bocas llenas de tinieblas, capaces de hacer daño, ofender y lastimar con palabras cargadas de mentiras, acechando como salvajes y hambrientos caimanes negros sobre todo aquel que no esté de acuerdo con sus ideas de gobierno.

La carga, como si de una bala se tratara, puede desembocar en símbolo, discurso o engaño, que puede llevar incluso a la locura. Se podrían derramar litros de tinta mientas se narran los nombres de los indignos sujetos que han cruzado las líneas de la cordura que, cortejados o enajenados, oprimen sus labios y besan símbolos pensando que besan la encarnación de la palabra, mientras enamorados se inclinan y arrodillan ante el emblema del tiempo y son atravesados por las flechas de la demencia.

Recordemos que, a diferencia de los ángeles de luz, los hombres estamos hechos de pasiones, pasiones capaces de incitar a innumerables fanáticos para que disparen a quemarropa a todo aquel que no piense como ellos, o a lanzar ejércitos enteros al frente con tal de llevar ideologías hasta las últimas consecuencias. La esvástica y el símbolo de la hoz y el martillo son los mejores ejemplos de ello. Símbolos tan forjados en la ardiente memoria colectiva, que han producido grandes pasiones humanas y provocado enormes caudales de sangre. Si el símbolo ordena, la mente acciona y, como si de un gatillo se tratara, de la boca del arma nacen palabras de fuego. Retórica que promete cambios en el sistema apoyados en una realidad inventada que algunos políticos han disfrazado de belleza mientras manipulan a sus votantes. Capaces de tomar cuerpo de Heróstrato, si es necesario, con la promesa o amenaza de incendiar o disparar a cualquier oponente o institución que no se alinee a su pensamiento. Del carbón al diamante. Ahuman ojos de noche gracias a su discurso, mientras Heróstrato le da consejos a Nerón. Discursos con un lenguaje que pareciera que vende un producto milagroso contra la obesidad en un programa de media noche, que no está pensado para reflexionar y comunicar sobre los problemas apremiantes de la realidad del país, mucho menos de incentivar el intelecto de sus oyentes. Ya en la manera de comunicar demuestran lo que piensan de sus seguidores.

Los ven como fieles siervos. Siervos que rinden culto a reyes que no deberían olvidar el viejo proverbio griego: «aquel a quien los dioses quieren destruir, primero lo vuelven loco». Reyes al borde de la locura que se resguarda detrás de sus falsos discursos, avergonzados, encuentran disculpas sobre sus errores apoyados en la historia. Discursos que en el futuro terminarán consumiéndolos al tiempo que sus simpatizantes veráncómo Nerón observa el horizonte mientras en su cabeza sueña conmodificar el país a su placer y verel mundo arder a sus pies.

Ya decía Víctor Hugo:

¡A cada cual su crimen! ¡Su pena a cada cual!

Claudio es alga que al agua lleva de puerto en puerto.

Jerjes es excremento, Carlos IX un cadáver;

Herodes es el mimbre de sollozantes cunas.

Llenos de miedo como Herodes por perder su recién obtenido imperio, lanzan flechas de fuego sobre su objetivo -un objetivo que nunca fue mejorar el entorno y el bienestar de los ciudadanos- para conquistar o retener, sin importar las consecuencias, una tajada del poder que en el pasado obtuvieron con engaños, al mismo tiempo que culpan a los periodistas de ejecutar una conspiración contra ellos por cuestionar sus incongruentes decisiones. Estos pirómanos también deberían recordar las palabras de Kapuscinski: «el trabajo de los periodistas no consiste en pisar las cucarachas, sino en prender la luz, para que la gente vea cómo corren a ocultarse».