El tiempo va hacia atrás

pequeña explicación... a buenas horas... A buenas horas, mangas verdes, dice el residuo histórico referido a algo que tiene que ver con la Santa Inquisición... Pues sí, parece que han regresado los tiempos de los “mangas verdes”, y yo quiero, me urge, me resulta necesario indispensable saber cómo ha sido eso, cómo puedo yo sumar y el tiempo restar sin que pase nada... Julio Cortazar, en “Rayuela”, tiene una escena larga y aburrida en su aburrida y prodigiosa novela, que es todo un hallazgo. En un Paris que ya había sido habitado por Hemingway y sus compañeros de la Generación Perdida de la señorita Gertrude Stein, cuarenta años más tarde ha cambiado el personal pero queda, prácticamente intacto, el decorado, y los gestos de la representación suenan más a alienación que a cordura e inteligencia. Y el laberinto, por supuesto... He terminado la segunda lectura y he sido incapaz de hacerla como a él le gustaba... ¿cómo llamarla?... ¿transversal? que él propone... No me va; yo no valdría ni para hippy ni para clochard... Soy, ante todo, ordenado.

¿Pero quién ha dicho que el orden sea el uno, dos, tres, cuatro... y no el cuatro, tres, dos, uno cero? Muy fácil: porque después de cero viene la nada. Cuando era una criatura inocente pensaba yo que la maldad consistía en contar al revés... Y lo hacía mentalmente, pero con un sentimiento de culpa cada vez más agudo. Aunque en seguida me tranquilizaba. Al fin y al cabo, alguien había impuesto el uno, dos, tres... y no había sido Dios... Seguro que no; Dios ya tiene bastante con cuidar del universo cielo y evitar que los planetas y satélites no acaben jugando al billar provocando un cataclismo universal. Pero, aunque yo no pueda hacer nada por evitarlo, estamos viviendo -nos hacen vivir- con el tiempo reculando. Las pestes, los virus que se han envalentonado y lo mismo llegan de China o del Nilo, rebotan en el lejano Occidente americano y se vienen de regreso a Galicia, a Portugal, al Mediterráneo donde ya no caben las pateras rechazadas de Lampedusa y se hunden sin remedio...

Y voy yo... y me largo. Y lo hago a lo cobarde, también reculando. Y me arrepiento del abandono, pero sé que no soy indispensable, que, a lo mejor, estorbo...Y eso no, por favor, estorbar sería lo último... Pero, y si no me entero de que mis letras ya no sirven a nadie para una sonrisa que equilibre su ánimo, para que alguien mueva la cabeza como diciendo “no te remontes, tío”, “por fa” que ya lo has contado y redicho... Y vuelvo a acobardarme, pero, esta vez, por otros motivos... “Mejor no, tú, búscate otras razones para la escritura...” O escribe sin tener que hacerlo... La poesía, que la tienes olvidada y, sin embargo, son palabras que reconfortan. ¿Cuántos poemas –cuántos sonetos, sobre todo-, habrás escrito de un tirón? Y sonaban bien, ¿qué quieres? Tampoco sirvo para criticarme a mí mismo por no hacer ya crítica a los demás. Que esa es otra.

A finales de los cincuenta del siglo pasado tuve la enorme suerte de trabajar en el Diario YA, codo con codo y sin distancia social alguna, con Manolo Alcántara, el gran poeta malagueño: los dos hacíamos igual trabajo, calidad literaria en forma de “pies” de las fotografías que el diario daba en el huecograbado. Otro Manolo, Calvo Hernando, redactor jefe de los dos, frenaba nuestro numen poético cuando, con razón o sin ella, nos subíamos al “parral”, el árbol de la poesía... Una tarde nos pasamos: hicimos un soneto a la llama de una cerilla encendida. Bueno, lo hice yo y les juro que no me quemé los dedos; Manolo, que era el poeta, se lo pensó y abandonó al segundo verso endecasílabo la suma de los catorce de un soneto clásico y sin estrambote. Manolo, era de la quinta del 28, había nacido ocho años antes que yo... Ahora compite con el ángeles, y yo, cuando se fue de Málaga a las estrellas, me quedé esperando y pisando endecasílabos por los pasillos.

Ayer por la tarde subí al campo de Golf del Barbanza, uno de los más hermosos pich and pack de cuantos Luis del Olmo conocía, según él. Desde la balconada de piedra de la antigua rectoral, ví cómo mi mujer, –bastante más joven que yo- remataba su último birdie, que ni John Rahn. Habían pasado dos horas y media y yo releía “Los Mandarines”, premio Goncourt de 1954 de Simone de Beauvoir, que había logrado “pasar” por la aduana en 1961, en penosa edición argentina... “¡Qué poco espacio necesita un hombre /para echarse a morir... Qué poca tierra!”. En seguida me di cuenta de que estaba haciendo trampa. Eran los dos primeros versos del soneto a la llama de una cerilla mientras arde. Mientras subían Félix, Marta y mi mujer a tomar “algo” conmigo antes de abandonar el club, recordé que debía ajustarme la mascarilla. Me había tomado dos horas de memorable lectura: al fin y al cabo, como dice en alguna de las muchas páginas de la novela “las horas se parecen mucho a los recuerdos”.