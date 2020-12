Esto va mal

ESPAÑA está mal, esto se escucha en la calle, calles estas, que están vacías de gente, vacías de coches. Los bares cerrados, la hostelería en pleno, cerrada, los supermercados, al 10 %, los párquines vacíos, las tiendas de ropa vacías.

Todo esto debido a una pandemia de un virus venido de China, como los bolsos baratos y otras cosas más. España esta mal, es verdad, pero Galicia que no esta tan mal, que su presidente quizá en estos momentos, sea el mejor gestor político que hay en toda España, esta al menos haciendo todo lo posible por llevar hacia delante a Galicia e intentar que no nos defenestremos, como el resto de España, pero así todo, 70.000 personas comen gracias a los bancos de alimentos, muchísimas familias hoy por hoy, comen gracias a los jubilados, con pensiones que dan risa, están manteniendo a familias enteras. En Vigo el señor alcalde, está muy orgulloso de las inversiones urbanísticas, para según él, transformar la ciudad, ¿Para quién? Porque dentro de poco, si esto sigue así y el gobierno de España, no hace algo más que subirse los sueldos y desviar dineros para los ministerios que el señor Iglesias tiene en su poder, estaremos todos, en la ruina total.

Según los expertos, pero los de verdad, se necesitará mucha ayuda ya que la tragedia de la crisis económica empeorará y se agudizará en el 2021. Entonces de que nos valdrá una ciudad mas bonita, de que nos servirá que algunos, pocos, socialistas aplaudan como el señor Meijón las cuentas del gobierno de Sánchez. Según el señor Olano del partido popular, los presupuestos generales del estado, presentados para el próximo 2021, no dan ninguna confianza ya que, al parecer, son unos presupuestos desfasados y esto hará que la crisis se extenderá por unos cinco años mas de lo previsto.

Según dirigentes del partido popular, tajantemente dicen que, el proyecto presupuestario, esta basado en falsedades y, además, repite los errores del pasado que cometió otro presidente socialista, Rodríguez Zapatero. Aquí lo que se debiera de hacer, sería lo que están ahora mismo ya haciendo en el resto de países de la Unión Europea, que es, bajar los impuestos y en algunas cosas muy importantes, suprimirlos y, el favorecer a los autónomos y pequeña y mediana empresa.

El diputado Jaime Olano, dice también que estos presupuestos, son una venganza contra Galicia, ya que en las ultimas elecciones generales, el Partido Popular, fue la primera fuerza en la comunidad gallega. Da pena salir a pasear por las calles y verlas casi vacías, he hablado con algunos dueños y empleados del sector de hostelería y la verdad, a todos, se les ve muy mal, algunos incluso, con voz entrecortada y casi con lagrimas en los ojos, me decían; amigo mío, si esto sigue así, tendremos que cerrar y eso que aquí, aun la Xunta, intenta ayudarnos como bien puede, pero esto es la ruina total. No es solo el sector de la hostelería, porque estos, compran a supermercados, panaderías, pescaderías, carnicerías, tiendas especializadas, almacenistas y fabricantes de café, cervezas, bebidas y refrescos, y una inmensa lista de proveedores etc. Esto es una cadena, si un eslabón de esa cadena se rompe, la cosa ya no funciona como debe.

Desde un principio el Gobierno de España, lo ha hecho mal, ha cometido un sinfín de fallos, ha mentido, no ha sabido y eso que ellos tenían los datos, mucho antes de marzo sobre lo que nos venia encima, no ha sabido dirigir el país, acometer las medidas necesarias para combatir este maldito virus del covid. En una palabra, peor, creo que nadie lo podría haber hecho, no se si por dejadez, por ineptitud o porque se durmieron en sus sueños Chavistas. Al menos, nadie ha hablado con un pajarito, pero de seguir así, quedaremos peor y, con un retroceso de mas de 20 años. Habíamos conseguido ser un ejemplo como país, salimos de una dictadura y construimos una nación democrática y libre, todo esto se puede ir por el desagüe en unos meses.