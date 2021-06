Fóisenos Pepe Carro, chamado desde o alén

poucos días despois do pasamento do meu primo Xosé Carro Otero, unha man amiga envioume “Mulleres na Ruta Xacobea”, (Xunta de Galicia, Editorial Compostela,Xacobeo 2021).Libro no que se reúnen un conxunto de vinte e cinco traballos sobre a muller na peregrinación a Santiago de Galicia ó longo dos séculos. Estes textos foron previamente publicados enEl Correo Gallego,escritos cun criterio didáctico e co ánimo de chegar a unha maioría de lectores.

O libro ábrese cun pórtico de Román Rodríguez González no que sitúa no marco dos Camiños a Compostela os diferentes papeisque exerceron as mulleres, desde a función piadosa e caritativa a outras tanto culturais como políticas. A continuación hai un prólogo do Dr. Carro Otero, onde se ocupa da presentación dos investigadores e dos seus traballos. Un libro ameno, brillante e interesante, e unha edición preciosa para celebrar este ano xubilar de 2021.

Este libro que prologa e no que participa con cinco traballos, dáme pé a escribir sobre certas cualidades de Pepe que desde neno o adornaron e configuraron a súa personalidade adulta. Desde rapaz, foi inquedo, traveso e sempre cunha viva intelixencia eprecocidade. Aprendeu as primeiras letras en Sor Julita, pasando ós sete anos a estudar no colexio dos Irmáns das Escolas Cristiáns, coñecidos como Irmáns da Salle, sito na Rúa de Concepción Arenal (Rúa do cine Capitol). O paso polo citado colexio foi primordial para a formación integral da súa persoa,aspecto este que botei en falla nos artigos laudatorios dedicados a el, xa que, sobre ese período da súa vida, falaba reiteradas veces apreciando moito a instrución e a educación alí recibida. Institución esta que en Santiago, naqueles anos corenta e cincuenta, dedicábase á educación de rapaces de familias humildes e de escasos medios económicos.Para min foi algo incomprensible, xa que o pai era home de posibles. Máis tarde souben que era cooperante da institución. No colexio aparte do ensino regrado, aprendeu cálculo matemático, caligrafía e debuxo lineal,delineando fermosas e inmaculadas láminas.

O estudo deixáballe tempo para outras actividades manuais. Pepe nunca xogou ó fútbol. Estaba nas batallas.Era un namorado da Idade Media, os cabaleiros e estratexias de combate levárono á gozar da lectura das novelas cabaleirescas das que era un apaixonado lector. Construía espadas e escudos coa madeira das caixas de champaña e outros bebidas espirituosas, sendo a envexa de tódolos rapaces do Toural, ós calescapitaneaba nas encarnizadas liortas a pedradas na carballeira de Santa Susana contra os do Cruceiro do Galo, Pombal ou Carme de Abaixo.

A biblioteca familiar que quedou na casa dos meus avós, sen contar a do meu tío Xesús, era impresionante xa quese fornecía das compras de tódolos irmáns. Alí había desde literatura, pasando pola historia, arte ou medicina, toda clase de libros. Meu primo Pepe e mais eu nutrímonos dela baixo a mirada do meu pai, xa que el tiña a consulta na súa casa paterna.Na compañía daqueles libros, Pepe adquiriu unha plural e polifacéticaformación. Despois da reválida elemental, empezou a estudar, entre outras materias, os tomos de anatomía. Tiña unha prodixiosa memoria, activada constantemente pola súa infatigable ansía de aprender. Neses anos de bacharelato descubriu de man do noso tío Xesús os segredos da Catedral e comezou a súa afección á arqueoloxía e deseguido profundou no estudo da basílica nos libros do cóengo López Ferreiro, enriquecéndosetamén dos coñecementos do noso tío Xesús e continuandoo labor investigadora iniciada polosacerdote.A medicina e mailo estudo da catedral e todo o relativo ó culto xacobeomarcaron a súa lona carreira profesional, ramificándose en outros saberes auxiliares.

Ademais de serun médico humanista e un sabio en moitos saberes, era tamén un home de habilidades manuais, que as cultivou ó longo da súa vida e as trasladou a outros campos e tarefas creadoras. Organizou e montou museos como o das monxas de san Paio,a Academia de Medicina e Cirurxía e outros máis. Fixo xa de estudante meticulosas e esmeradas preparacións microscópicas, que tiñan a beleza dunha pintura abstracta. ¡Asombroso:durante a súa vida profesoral, facía tamén tapices fermosos...!

Cando meu pai trasladou a consulta á rúa da Senra, Pepe, durante os primeiros anos de Facultade, axudábao pasando toda a mañá con nós na casa. Foron moitos anos xuntos desde ben pequenos.A súa intelixencia brillou sempre, así como a súa espontaneidade e vitalidade. Conversador infatigable e gran comunicador. Dono dun humor pícaro, delirante e sorprendente.

Pepito, Pepe ou Dr.Carro, como queirades, fóisenos un venres de Pascua. Marchou ás caladiñas, sen facer ruído. De seguro que o fillo do Zebedeo estaba a esperándoo nas portas mesmas da gloria para acompañalo no tránsito a esaoutra banda onde habita a Misericordia, ese último paso que para os hebreos era a liberdade última e definitiva.