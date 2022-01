Las grandes oleadas inmigratorias que arribaron a Argentina desde mediados del siglo XIX fueron sacando a la luz graves problemas estructurales de alojamiento y servicio para los recién llegados: hacia 1830, los pioneros eran hospedados en cómodas casas de familia, donde se les brindaba atención y comida durante 15 días mientras buscaban oportunidades de trabajo. Sin embargo, el rápido crecimiento del caudal de arribos aumentó la demanda de residencias públicas para aquellos que bajaban de los barcos con mínimos recursos económicos, poniendo al Estado en la obligación de abrir nuevos asilos.

Los inmigrantes, luego de hacer los trámites de ingreso correspondientes, eran repartidos en distintos albergues del Gobierno distribuidos en Capital Federal y el Gran Buenos Aires: se ubicaban en la zona de lo que hoy es Palermo y otros dos cercanos al actual Obelisco y la Plaza San Martín. También había un terreno en San Fernando, a 30 kilómetros del centro de la ciudad (por aquel entonces un pueblo de veraneo prácticamente aislado del centro urbano) y varios en el barrio de Caballito; algunos eran tan lúgubres que sus compatriotas hacían colectas para que no tengan que permanecer más tiempo en esos lugares.

La necesidad de construir un alojamiento digno para todos los extranjeros arribados se hizo aún más visible durante la epidemia de cólera de 1873, que dejó un saldo de 1.000 muertos en cuatro meses. La burguesía pretendía culpar del desastre a los inmigrantes, que fueron acusados de tener pocos cuidados en su higiene personal y contribuir al contagio generalizado; desde entonces se comenzó a proyectar un gran complejo que ordenara y regulara la llegada de inmigrantes desde el momento del desembarco, incluyendo el tan ansiado hotel general.

Estaba planificado como un establecimiento “destinado a atraer, modelar y entregar al país una población para elevarse al nivel más floreciente”, con estadísticas de ingreso, planificación para la inserción laboral y un hotel para recibir, prestar servicios, alojar y distribuir a todos los llegados de manera gratuita. La idea era llamar la atención en Europa con un método de propaganda exhibiendo lo que nuestro país (en ese entonces) podía ofrecer: trabajo y progreso. Pero con la asistencia social ofrecida, el tema comenzaba a ser netamente político. Y siendo los enfrentamientos políticos en Argentina la causa histórica de la demora o el fracaso de todos los proyectos sociales a gran escala, el Hotel de Inmigrantes no podía ser la excepción: aunque la baja densidad de población era el mayor problema del siglo y se hacía fundamental la llegada de nuevos pobladores para aportar mano de obra en la expansión del territorio, no hubo acuerdos sobre la inversión requerida. Aunque no faltaron excusas como la falta de predios disponibles, la verdadera causa de la postergación del proyecto fue que parte de la sociedad se oponía a la construcción de un “palacio para pobres” principalmente de Europa y todo el planeta. En el caso particular de los españoles, en su inmensa mayoría gallegos, el movimiento masivo de inmigrantes se dió a partir de 1890, mientras el problema se resolvía al estilo argentino: reformaron un antiguo hotel en la zona de Retiro, fantasmal y recubierto de madera, que fue utilizado como asilo durante los siguientes treinta años. Finalmente, tras el acuerdo entre el Estado y los capitalistas necesitados de mano de obra, la construcción del complejo definitivo comenzó en 1906, inspirado en el de Nueva York, pero con “más libertades y sin estar encerrados en una isla”.

El conjunto de edificios, seis hectáreas en terrenos baldíos, estaba situado en Dársena Norte, en el actual Puerto Madero, a orillas del Río de la Plata. En el complejo, dividido en varios pabellones, además del hotel y el desembarcadero, funcionaban una oficina de trabajo, otra de correos y equipajes, un hospital y una sede del Banco Nación. Y fundamentalmente, la dependencia de la Dirección Nacional de Migraciones, que le reconocía por ley la categoría de “inmigrante” a todas las personas que arribaran viajando en segunda y tercera clase.

Con la llegada de cada barco, se realizaba a bordo el control sanitario a cargo de una comisión médica, para registrar que no bajaran pasajeros con enfermedades de gravedad o contagiosas: también tenían prohibida su entrada los “dementes, inválidos o mayores de 60 años”. Una junta de visita comprobaba la documentación ofrecida por los viajeros y tras ello, el capitán ofrecía a las autoridades nacionales la lista definitiva de recibidos en el país. Los requisitos para el ingreso a Argentina eran básicos: solamente se les exigía un certificado de falta de antecedentes penales y el apto médico.

Luego se producía finalmente el desembarco y se realizaban en tierra el resto de los trámites de migraciones y aduana, mientras en los galpones de la planta anexa se llevaba adelante la revisión de los equipajes. Después del “check in” y con la nueva documentación argentina, cada pasajero recién llegado comenzaría a tejer las más diversas formas de enfrentar el desarraigo y las suertes del destino: el principio del camino a una nueva vida, el kilómetro cero de millones de extranjeros en el país. Para algunos la llegada se transformaba en un trámite y para otros, el Hotel de Inmigrantes se convertiría en su primer hogar.

Muchos de los inmigrantes se encontraban ahí mismo con sus familiares que los “reclamaron”, teniendo acceso directo al trabajo y una vivienda digna. También con amigos que los acompañarían a lejanos pueblos de residencia o les entregaban el dinero necesario para el viaje hacia tierras desconocidas. En otros casos, los esperaban directamente sus empleadores: desde comerciantes de la propia ciudad que necesitaban nuevos empleados hasta una gran cantidad de productores agropecuarios en busca de mano de obra que los distribuirían por todo el territorio nacional.

Aquellos que no tenían conocidos ni contactos en Argentina podían hospedarse en el hotel, en forma gratuita por parte del Estado, por el plazo máximo de cinco días, pero que podrían extenderse en caso de enfermedad o demora para conseguir un trabajo. El hotel de cuatro pisos de hormigón era muy amplio y luminoso, con interiores de azulejos blancos. Tenía ventanales al río: en la planta baja estaban la cocina y el comedor y en los pisos superiores los dormitorios, separados por sexo. Las camas, sin colchón ni almohada eran de cuero para facilitar la higiene, que se practicaba en piletones ante la ausencia de duchas. Paradójicamente, las escaleras eran de mármol pero no tenía calefacción.

Pero más allá de que a cada huésped se le otorgaba un número que se utilizaba para entrar y salir con libertad, conocer poco a poco la ciudad y buscar trabajo, puertas adentro del hotel la disciplina era rigurosa: teniendo en cuenta que en cada piso había cuatro dormitorios para 250 personas, podía albergar hasta 3000 personas al mismo tiempo. Por esa razón, cumplir el reglamento de la institución se convertía en fundamental: luego del timbre nocturno, debía haber completo silencio, sería sancionado “cualquier tipo de alboroto” y quien no hubiera regresado antes del horario pactado previamente, no podría reingresar al edificio para pasar la noche.

Según su ocupación diaria, los hombres dormían en la primera planta y a veces llenaban hasta la segunda; en el último piso lo hacían las mujeres y niños. Una de las normas de conducta establecía que “se respetará el sagrado derecho de ayudar a su mujer y a sus niños, pero la población de varones deberá estar separada de la de mujeres. Y al igual que en el barco, está prohibida la promiscuidad”. La disposición de los dormitorios dejaba expuestos a aquellos que quisieran subir las escaleras en busca de algún encuentro: había celadores que controlaban con vehemencia el acceso a cada piso.

Todos los alojados eran despertados a las 6 de la mañana para desayunar en la planta baja en turnos de hasta mil personas: café con leche, mate cocido y el pan horneado ahí mismo eran parte del menú. El turno del almuerzo, antes del mediodía, se anunciaba con un golpe de campana para que los inmigrantes se acercaran a los cocineros, que les entregaban platos y cubiertos. Después se sentaban en las largas mesas de madera a esperar la comida, que generalmente consistía en un plato de sopa y puchero, pastas, estofado, arroz o guiso. A las 15 se servía la merienda a los niños y luego de la cena a las 19, se abrían nuevamente los dormitorios.

Las mujeres permanecían mucho tiempo dentro del hotel y se juntaban de acuerdo a su nacionalidad e idioma, siendo habitualmente el de las gallegas e italianas del sur los grupos más numerosos. Se ocupaban de sus hijos, las tareas de lavado de ropa, se dirigían a la costa de la ciudad para recorrerla o esperaban a sus maridos en los amplios jardines. Mientras tanto los hombres salían a la calle en busca de oportunidades laborales, se acercaban a la oficina del correo por si surgían novedades o algún envío de dinero en la sucursal del Banco Nación y gestionaban su futura ubicación en la oficina de trabajo del complejo.

Dicha oficina cumplía el rol más importante dentro del predio: se encargaba de la búsqueda laboral para los inmigrantes y la confección de cédulas de identidad. Incluía una sala que exponía maquinaria agrícola y donde se les enseñaba sobre su uso, que tenía alta demanda laboral junto a la obra pública. Mediante la proyección de películas mudas, se les contaba sobre la riqueza del país y la descripción de las principales ciudades. También se encargaba del traslado de los inmigrantes hacia el lugar donde hubiese tenido la fortuna de ser contratado: tras el acuerdo con el empleador, le era otorgado un pasaje gratuito vía terrestre o fluvial, solventado por el Estado, para viajar hasta cualquier punto del país.

La búsqueda de trabajo a pie era muy frecuente en las zonas aledañas al puerto, buscando contactos y recomendaciones de compatriotas que ya estaban asentados. Entre ellos se fue creando una cadena solidaria de integración, a través de las asociaciones gallegas que buscaban “llenar las necesidades que completamente carece nuestra colectividad” y ofrecían empleo directo, ayuda económica, asilo y atención médica a sus coterráneos. De esta manera, gracias a su gran capacidad de adaptación, hacia 1910 los españoles en general y gallegos en particular, ya eran dueños del 20% de los comercios en zonas urbanas de Buenos Aires y seguían creando puestos de trabajo.

La ocupación del hotel fue variando al ritmo de los grandes acontecimientos históricos: al iniciarse la Primera Guerra Mundial el flujo de inmigrantes cayó totalmente. Se recuperó al finalizar y los inmigrantes volvieron en grandes cantidades hasta la crisis de 1929. En la década del 30, aunque siempre hubo leyes de puertas abiertas, las condiciones de ingreso aumentaron, pidiendo llegar con un contrato de trabajo (imposibles de comprobar y que habitualmente eran falsos, inventados por algún pariente o conocido en el país). El volumen de arribos volvió a declinar al estallar la Segunda Guerra Mundial y Argentina comenzó a ser menos atractiva para el resto del mundo.

Junto a Bélgica y Suiza, la Alemania Occidental de posguerra se convirtió en el nuevo destino predilecto de los inmigrantes. En 1953, ya sin huéspedes, el hotel y sus oficinas cerraron definitivamente y todo el predio quedó abandonado. Luego de una larga ocupación militar, en septiembre de 2013 la Universidad de Tres de Febrero acordó con la Dirección Nacional de Migraciones la recuperación del predio y reabrirlo al público. Actualmente funciona como un museo dedicado a las migraciones que poblaron nuestro país: se estima que por aquí pasaron un millón de inmigrantes, aunque no hay cifras oficiales sobre la cantidad de españoles.

De esta manera, durante medio siglo cada uno de los gallegos que desembarcó en Argentina atravesó este espacio, ya sea para los trámites de ingreso o durante su estadía en el hotel. Símbolo de la esperanza y forjador de una nueva sociedad a través del intercambio cultural, en el Hotel de Inmigrantes se escribió el último capítulo de cada arribo al país y el primer paso hacia una nueva vida, como decía mi abuelo, “lonxe da miña terra”.