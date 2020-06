Ninguén foi capaz de precisar con garantías o que é a intelixencia, pero alguén se atreveu a establecer unha ecuación para definila (Alex Wissner-Gross: A new equation for intelligence). Capacidade de coñecer, analizar e comprender.

Vou ser previsor, non insultes a miña intelixencia, chegas tarde. A intelixencia estaría ligada á memoria. Se foses moi intelixente, non farías nada. A intelixencia debe servir, entre outras cousas, para rirnos con brillantez -non se esqueza isto- de nós mesmos. Home: un animal con moita intelixencia, sobre todo para o malo. Os animais empregan as súas capacidades para procurarse o seu sustento e sentirse o mellor posible, mentres que o home vai máis aló, emprega a súa intelixencia para buscar necesidades novas. O intelixente nin quere nin necesita adularte. Téndese a confundir ser intelixente con ser culto. Unha persoa é intelixente se o evidencia. Einstein (sen esquecernos de Mileva Marić).

As mañás espertan a intelixencia. Comezo da fin do mundo: o día que apareceu a intelixencia. A intelixencia non permite a indiferenza. A intelixencia de hoxe pode non ser a mellor para mañá. Coa miña intelixencia, a onde chegaría se fose capaz de fixarme máis? O máis importante non é a intelixencia senón como a usas. Os homes intelixentes son portas que só outros homes intelixentes son capaces de abrir. Einstein (sen esquecernos de Mileva Marić).

A frialdade acompaña moi ben a intelixencia. Non faltan intelixencias, o que se necesita son persoas con capacidade de esforzo. Hai humanos que nunca souberon que facer coa súa intelixencia. En España o que se valora, o que se admira de verdade é a picaresca, non a intelixencia. A intelixencia sempre é perigosa. A soidade non compromete á intelixencia. Detrás da timidez escóndese a intelixencia. Einstein (sen esquecernos de Mileva Mari).

Para obter o mellor da beleza e a intelixencia é necesario sacrificarse, sabendo que o que lle entregas a unha llo tes que detraer á outra. A intelixencia emocional ben se loce no ser ben feito. A intelixencia só dá a súa medida se a traballas. A intelixencia artificial superará a dos humanos en eficiencia, quizais porque se tratará dunhas máquinas sen sentimentos, algo así como se falásemos duns “sabios idiotas”. Onde non hai intelixencia, ocupan o seu lugar as medianías. Unha persoa é intelixente cando a súa capacidade mental lle permitiu chegar ao que se propuxo na vida. As persoas intelixentes teñen unha gran capacidade de adaptación ao medio. Existen formas distintas de ser intelixente. Einstein (sen esquecernos de Mileva Marić).

E se lle acae o ser bo non por esforzo ou cálculo, senón por natureza, débeo a unha inadvertencia do alto: sitúase fóra da orde universal, non está previsto en ningún plan divino (Cioran). Ser intelixente é ser desgraciado (Vergílio Ferreira). “A parvada é infinitamente máis fascinante ca a intelixencia. A intelixencia ten os seus límites, a parvada non” (Claude Chabrol). Alí onde a vida levanta muros, a intelixencia abre unha saída (Marcel Proust). A ironía e a intelixencia son irmás de sangue (Jean Paul Richter). Intelixencia e beleza: gran rareza (refrán español). Máis vale pequeno e agudo que grande e burro (refrán galego). Un home intelixente é aquel que sabe ser tan intelixente como para contratar xente máis intelixente ca el (John F. Kennedy). As intelixencias pouco capaces interésanse no extraordinario; as intelixencias poderosas, nas cousas ordinarias (Víctor Hugo). Sería moi pouco intelixente non recoñecer que hai virtudes máis importantes ca a intelixencia (Andrés Neuman). Palabras que fago miñas e son de Camus: Non admito máis aristocracia ca a do traballo e a intelixencia. Conversación entre os famosos personaxes de Charles Monroe Schulz: Pero Snoopy, hai moita xente que é intelixente, di Charlie, e contéstalle Snoopy: Claro que si, pero a maioría son asintomáticos. Juan Ramón Jiménez, á procura da perfección pídelle á intelixencia, coma se dunha divindade se tratase, a verdadeira palabra poética:

Intelixencia, dáme o nome exacto das cousas! ... Que a miña palabra sexa a cousa mesma creada pola miña alma novamente.