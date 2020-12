Irradiaciones de Portugal (II)

Convengamos que viajar conlleva dosis psicológicas de ilusión, curiosidad, relajación y conocimiento. Si a eso añadimos que el país o la ciudad a la que se va posee honda entidad, entonces nuestro acierto es aún mayor porque recibimos verdades arquitectónicas y rincones urbanos que nos colman. De esa unión surge propagar a los demás lo visto y vivido para un contagio de visita nueva. El mensaje permanece, pero también se expande. “La felicidad, sépalo el lector, tiene muchos rostros. Viajar es, probablemente, uno de ellos”. Dice Saramago en su magnífico libro “Viaje a Portugal “. Yo con respeto lo corrijo: seguramente. Portugal ofrece variaciones infinitas, facetas diferentes, prismas que refulgen y que componen una Suite inacabable. Esta Suite está extraída de la pura realidad, y va desde pueblos a paisajes, desde castillos a ciudades, desde aldeas hasta monumentos prehistóricos, incluyendo también a sus gentes, personas concretas que viven su cotidianeidad más natural y su oficio más directo.

MIRANDELA : LA ASCENSION EDIFICADA. Al llegar a Mirandela vemos un conjunto moderno de edificios abundantes que ascienden y rodean calmos el gran edificio que fue palacio de los Távora, del siglo XVlll, y que actualmente es la Cámara Municipal. Al parecer los Távora perdieron el favor de D. José l al haber participado en una atentado contra su vida, y su blasón fue borrado. Ahora campea otro. Sin embargo, se está revisando la historia. Porqué atrae tanto Mirandela ? Atrae tanto porque es sencillamente escenográfica. Pero no ostenta una escenografía de decorado, sino que ostenta una escenografía natural según iban surgiendo las edificaciones a lo largo de los siglos, y al darse cuenta la municipalidad y las gentes de que era perfecta y sugerente, le añadieron más encanto hermoseando, por ejemplo, el puente medieval sobre el río Tua con tiestos de lucidas flores. Contribuye también a esta escenografía un jet de agua artificial, semejante al que puede verse en Ginebra. Aún más, el ancho paso del Tua se debe a la colocación de una presas antes de Mirandela, declarada ciudad en 1984. Allí se dan las competiciones de motonáutica más importantes de Portugal. Mirandela como nombre posee equivalencias que la presentan muy bien : Cidade jardin, Princesa do Tua, Coimbra do Norte, y la razón radica en semejanzas que conducen a su esencia. Así, el delicioso paseo a lo largo del río Tua está abarrotado de flores y de abundantes palmeras que proporcionan sombra segura al paseante; acaso su máxima comparación sea un oasis. Es también ciudad comercial, industrial y agrícola que da suministros a casi toda la región de Trás- Os -Montes. La colocación física del puente medieval, la graduada elevación de la ciudad y sus monumentos la asemejan, en pequeño, con la Luso Atenas: mi querida Coimbra. De su pasado fundacional conserva la Porta de Santo Antonio; se le concedió Foral en 1250. Posee el Museo Armindo Teixeira Lopes que exhibe obras de Arte Moderno y Contemporáneo. Tienes abundantes estatuas y bustos de personajes mirandeses, lo que nos conduce a una evidente ética cívica.

CHAVES : ENCANTO JUNTO AL TÁMEGA. Desde Verín el trayecto llano entre álamos y chopos nos va acercando a Chaves. La vieja ciudad junto al Támega nos aguarda con sorpresas de fuera y con sorpresas de dentro. Las de fuera es un grato paseo entre sus calles con sus casas abalconadas en madera labrada, y asimismo la atracción de su castillo de envergadura medieval. La de dentro es la visita al espléndido Museo Nadir Afonso de Arte Contemporáneo. También el Museo Arqueológico da Regiâo Flavense es espacio pleno de interés. Junto a la Torre impacta el asombroso cuidado de su jardín con flores siempre frescas. Los dos miliarios romanos de Trajano sobre el puente-icono le dan una severidad romana y una magia presente al entorno con tránsito sólo peatonal. Este puente acarrea sobre sí vidas pasadas que lo pisaron e historia propia de legiones e invasiones. Chaves se encuentra, casi todo él, restaurado. Al restaurar Chaves se lo ha conservado como se encontraba en el momento de ser novedad terminada hace siglos. Ante nosotros pues nos encontramos un Chaves de perduración, de resistencia, y un Chaves renovado con un gusto cumplido, entregado. En Chaves se imprimió el primer incunable conocido de Portugal, el célebre “Manual de Confisson” (1489), tan bien estudiado por José V. de Pina Martins. Toda la mole antigua de la ciudad contrasta y conecta con el frondoso parque al otro lado del puente, que le da un toque romántico. Se encuentra en el llamado barrio de La Magdalena .En este barrio una iglesia enorme--la de San Juan de Dios--ostenta un” unicum”: en lo alto de todo un ostensorio corona la fachada. Una serie de edificios de interesante diseño casi cuelgan sobre el río, en asomo acuático. Una fila de plátanos frondosos subraya con su espesura el tranquilo paso del Támega. Este río le da vida perpetua a Chaves.

Queda después el recuerdo, la imagen, las vivencias, los sabores, su fuerte café, los descubrimientos y los momentos álgidos que llaman satisfechos el momento para volver en repetición enriquecedora.