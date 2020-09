“La conquista de Perú es inabarcable: hubo cuatro guerras civiles entre españoles”

Cerca ya del quinto centenario de la conquista del Perú, y en plena revisión de los procesos coloniales en todo el mundo, el abogado jerezano Juan Pedro Cosano (1961) acaba de publicar una larga novela, profundamente enraizada en los hechos históricos conocidos, sobre lo que él considera “una gesta en la que conviven la miseria y la grandeza”. El rey del Perú, publicada por Espasa, es un contundente fresco de más de seiscientas páginas que, sin embargo, no pretende reescribir los hechos de la conquista, sino que hace de la ficción un elemento principal, sin perder de vista la verdadera esencia de lo que se conoce sobre la llegada de los españoles a Tahuantinsuyo.

A pesar de las prolijas investigaciones, Cosano advierte que hay muchísimos episodios de la conquista que quedaron en muy segundo plano, y de los que apenas se conoce nada. Algo que no deja de ser sorprendente, a pesar del paso inexorable del tiempo. Estamos, quizás junto con la conquista de México, ante uno de los momentos cruciales de la historia del Nuevo Mundo, un momento en el que un imperio que se ha revelado como extraordinariamente complejo en muchos aspectos, culturalmente muy relevante, se encontró con la llegada de apenas un puñado de hombres españoles que acompañaban a los Pizarro.

La historia, idealizada en numerosos aspectos, como siempre según quién la cuente, tuvo, dice Cosano, como tienen a menudo todas las historias, sus aspectos sórdidos, su envoltura de odios y ambiciones, pero también supuso un impacto extraordinario de carácter multicultural, definido, explica, por la cultura española del mestizaje, no tan habitual en otras conquistas. Se trató, en suma, de una aventura humana colosal, que implicaba viajes formidables en circunstancias muy incómodas y peligrosas (como se describe en este libro al detalle), pero, al tiempo, fue una aventura desgarrada, en la que florecieron enemistades, alianzas impredecibles y terribles condenas a muerte. Es difícil imaginar que algo de dimensiones tan enormes fue iniciado por apenas unos pocos venidos desde muy lejos: luego, la historia se encargó de mostrar el carácter de unos y de otros, mientras aparecía un nuevo tiempo y la realidad se desbocaba en parajes extraordinarios, envuelta en el aroma épico de lo heroico, pero no exenta de traiciones, de complós y de muerte.

Cosano comienza su novela casi por el final. Cinematográficamente nos presenta la ejecución de Gonzalo Pizarro Alonso, el quizás un tanto inesperado protagonista de ‘El rey del Perú’. Él es nuestra vía de conocimiento para comprender el entramado familiar de los Pizarro, naturales de Trujillo, en Extremadura. De todos los hermanos, sólo Hernando había nacido dentro del matrimonio. Fue también, dice Cosano, el único que llegó a la vejez, y eso a pesar de su carácter prepotente e impulsivo. Gonzalo, el más pequeño, será el personaje central de la historia, junto con sus hermanos de padre, Francisco (el conocido como tenaz y poco afable conquistador del Perú) y Juan, el hermano mayor. Estamos prácticamente ante una empresa familiar de conquista, tal y como el autor la describe en los primeros capítulos, cuando Francisco, que había luchado ampliamente junto a El Gran Capitán, que ya había llegado a América en 1502, y que había fracasado en una intentona anterior de atacar al imperio Inca, junto a Diego de Almagro, decide poner rumbo a ultramar con sus tres hermanos, a los que no conocía.

Una vez en Panamá, tan solo ciento ochenta hombres zarparon hacia Tahuantinsuyo, donde les aguardaba un imperio gigantesco y complejo, de varios millones de habitantes. La trama de ‘El rey del Perú’ (ese título largamente ansiado por Gonzalo), se desarrolla sobre todo a partir de este punto. Y como la voz narradora más importante tendremos a Nayaraq, noble inca de los Hijos del sol, testigo de la devastación y la guerra, también del cambio de época, un personaje ficticio que Cosano crea para narrar la historia desde el lado inca. Ella se unirá en una historia de amor con Gonzalo Pizarro, lo que, sin duda, simboliza aquí el proceso del mestizaje.

¿No es un riesgo empezar el libro por el desenlace?

Seguro. Pero quería correrlo. Quería poner ahí la ejecución de Gonzalo Pizarro y unirlo a la presencia de Nayaraq, porque tiene una gran fuerza simbólica. Sabemos qué va a pasar con el protagonista, pero no sabemos nada de todo lo que tiene que suceder para que llegue ese momento. Quizás es un procedimiento más cinematográfico que literario, lo admito.

Nayaraq, una noble inca, es la voz de la novela.

También quería hacer eso. Me gustó la personalidad que forjé al escribirla. Yo no estructuro las novelas, no hago guion previo. Pero sabía que, tras usar a un narrador omnisciente en los primeros capítulos, tenía que llegar a ese momento en el que Nayaraq cuenta la historia desde su perspectiva, como observadora y también protagonista, claro está, de todo lo que está pasando.

¿Cómo un abogado tan conocido como tú encuentra tiempo para escribir una novela como esta, que no es precisamente breve?

Yo soy feliz escribiendo. No me cuesta trabajo. El truco es no perder el tiempo. Pero bueno, no me gusta obligarme a escribir. Yo no creo en la inspiración, pero sí en la química del cuerpo. Si no puedo seguir escribiendo tan contento, porque no quiero sufrir haciéndolo, me pongo a hacer otra cosa. Normalmente me pongo por la tarde, porque la mañana es para el despacho. Si puedo sacar cinco páginas, estupendo. Pero no siempre sucede. También tomo apuntes, frases que escucho, o las grabo en el móvil. Para mí todo es química, nada de inspiración.

¿Qué te lleva a escribir una novela tan contundente como esta sobre la conquista del Perú?

Sobre todo, la proximidad de ese quinto centenario. Pero fue una propuesta de la editorial. Me gustó que pensaran en mí, no voy a negarlo. Así que dejé todo lo que tenía entre manos y me puse a ello. En principio la idea era centrar la novela en Francisca Pizarro Yupanqui, la hija mestiza del conquistador. Hice una primera novela de setecientas páginas, en la que Garcilaso de la Vega el Inca va a verla cuando ella se ha casado y recuerda los tiempos de la conquista. Pero desechamos el manuscrito, porque querían una novela histórica, no una historia novelada. Así que empecé un segundo, que se llamaba La hija del Marqués, que hablaba de la vida de Francisca después del asesinato de su padre, y de cómo recorre prácticamente todo el imperio inca, escapándose por miedo a ser también ella asesinada. Finalmente, decidimos dejar de lado el personaje de Francisca y ahí apareció, con toda su fuerza, la figura de Gonzalo Pizarro. Alguien poco conocido, el primer rebelde de América, podríamos llamarlo.

¿Y todo ese material anterior se va a quedar ahí?

Sí, ahí se quedará. Esto es como en la pintura. Como cuando borras un cuadro y vuelves a pintar sobre él.

Aunque esos manuscritos anteriores han tenido que proporcionarte una especie de entrenamiento, y mucho conocimiento de los personajes históricos, imagino que, si uno narra la conquista del Perú, aunque sea con muchos elementos de ficción, tiene que documentarse muy seriamente.

Verás, yo no soy de esos que están un año documentándose. Yo me pongo a escribir inmediatamente, aunque no sepa el final. Me leí las crónicas contemporáneas, a Pedro de Cieza, a Francisco de Jerez, que era el secretario de Pizarro, un paisano mío, o a Garcilaso el Inca. Todas esas crónicas tienen su complejidad idiomática, porque es un castellano antiguo, como te puedes imaginar. Luego suelo documentarme al mismo tiempo que escribo. Por ejemplo, si hablo del vestido inca, me pongo a investigar sobre eso. Toda la información que doy, en cuanto a ambientación se refiere, es cierta. Hay cosas que me cuestan: a veces encuentro documentos apócrifos. Me costó mucho, por ejemplo, saber cómo era el Cuzco anterior a la llegada española. Apenas está descrito. Tuve que localizar los palacios de los incas, las dos plazas principales, el distrito de los almacenes, la fortaleza de Sacsayhuamán, hasta algunos nombres de calles. Me hice una planimetría de aquella antigua ciudad con mucho trabajo, con datos dispersos, porque no hay datos fiables del Cuzco de entonces. Piensa, que no lo he dicho antes, que yo nunca he estado en Perú. Hasta ahora.

En El rey del Perú hay mucha historia, intentas ser muy fiel a lo que se conoce de la conquista, pero, finalmente, esta es una novela de ficción.

Desde luego, evidentemente. No es otra cosa. Pero eso no quita que uno intente reflejar la historia. La conquista es el telón de fondo. Y la personalidad del rebelde Gonzalo Pizarro es importante, pero también la mirada de Nayaraq, cuyo mundo cambia de repente. Por supuesto que no se pueden cometer errores, hay que exigirse verosimilitud. Yo describo, por ejemplo, la casa de las vírgenes en Cuzco, el Acllahuasi [que estaba situada junto a la plaza donde ahora está la iglesia de Santo Domingo], con los datos que tengo, con los datos documentados. Con sus jardines, sus pájaros, con los porteros castrados o con los labios y las narices cortados, para que no pudieran provocar la lujuria. Ahora estoy escribiendo una novela sobre la muerte de María Luisa de Orleáns. Llevaré ya más de doscientas páginas. Cuando hablo de sus médicos, pongamos por caso, siento que tengo que saber sus nombres y apellidos, y la naturaleza de las enfermedades.

Dices que hay mucha documentación, pero también mucho desconocimiento, muchos vacíos, en la historia de la conquista y colonización del Perú. ¿Qué fuente es la mejor?

Para mí la Crónica del Perú, de Pedro Cieza [de León], quizás. El caso del Inca Garcilaso de la Vega es diferente: su capacidad literaria es mucho mayor, pero no es tan detallado. Francisco de Jerez, como te dije, también es importante, con el texto de 1533.

La biografía de los Pizarro, así, como conjunto familiar con sus peculiaridades, daría hoy para varios programas de televisión...

Sí, eso creo (risas). Son cuatro tíos formidables, por no hablar de Martín de Alcántara, que es hermano de madre de Francisco Pizarro y se mantiene fiel a él hasta el trágico final. Sólo Hernando es hijo legítimo de Gonzalo Pizarro El largo e Isabel. Juan y Gonzalo son hijos de una molinera de La Zarza y Francisco es hijo de Francisca González, La Ropera.

En el libro se narra cómo Francisco Pizarro llega a Trujillo y, a pesar de que no conocía a sus hermanastros, confía en ellos, los convence para que le acompañen, porque sabe que necesitaba una fidelidad absoluta para la empresa que iba a llevar a cabo. La historia de la conquista de Perú es inabarcable... hay cuatro guerras civiles entre españoles, Hernando, un guerrero formidable, viene dos veces a España, una para traer el tesoro de Atahualpa, otra porque es enjuiciado a causa del asunto de Diego de Almagro [a quien apresó y, ya cadáver, hizo decapitar en Cuzco], salva la vida, pero es encarcelado en el castillo de la Mota; Juan muere luchando en la defensa de Cuzco en 1536, contra el Inca Manco Cápac; y Francisco y Gonzalo, pues ya sabemos cómo acabaron: ajusticiados.

El contraste entre el Trujillo del que proceden y el mundo al que van es impresionante. Uno se pregunta cómo no sintieron esa gran extrañeza.

Lo es, sin duda. Nayaraq, que para mí es asimilable al personaje de Malinche en la conquista azteca (pero Malinche es real, claro), nunca admite haber traicionado a su raza. Ella cree que el sol inca se oscurece porque la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa llevó al desastre, e hizo que la conquista del Perú fuera como fue. Sin ese conflicto, las cosas hubieran cambiado. Y también piensa que Atahualpa se equivoca, porque el grueso del ejército inca no pudo defenderse en un lugar cerrado contra aquellos pocos enemigos. La suegra de Pizarro, que era la cacique de su pueblo, fue la que evitó el exterminio de las tropas españolas en el cerco de Lima. Es sólo un ejemplo. Lo que más hubo allí fue mucha guerra civil entre españoles: el famoso cainismo de nuestro pueblo.

Es que estamos hablando de un grupo de soldados con poca preparación, salvo la militar en algunos casos, y prácticamente analfabetos.

Así es. Sólo Hernando tenía cierto conocimiento de letras, porque la mayoría no sabía leer ni escribir.

Gonzalo Pizarro, tu protagonista, es un personaje incómodo, difícil, que se revuelve contra el poder del imperio y contra las disposiciones del rey Carlos.

La familia Pizarro no era querida en España porque había acaparado demasiado poder en Perú. Había recelos sobre su poder de ultramar. Perú era el gran cofre de la monarquía española. A Francisca la mestiza, por ejemplo, [como parte de la estrategia española] se la exilia de Perú, una vez muerto Francisco Pizarro, se le obliga a hacer testamento antes de la travesía... y luego se casará con su tío Hernando en España, aunque se dice que estaba enamorada de Gonzalo.

Te habrás sentido fascinado por todos estos laberintos de poder, imagino.

Sí, qué duda cabe. Pero también me ha fascinado la civilización inca, mucho menos cruenta que otras, por ejemplo.

¿Qué opinión tienes sobre el derribo de estatuas?

Me parece que entonces también podríamos derribar las estatuas de Lincoln y de Washington.

¿Qué te parece el momento actual?

Creo que el planeta nos está diciendo basta. Que paremos de una vez.