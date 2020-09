la moral, la ética, la educación, la cultura, las buenas formas y maneras, el respeto, la humanidad y la convivencia civilizada y cordial, la buena vecindad y la amistad sincera, han desaparecido casi, de la faz de la tierra.

¿De quién es la culpa? Bueno, muchos dirían que, por culpa de las nuevas tecnologías, otros, por culpa de tanto mimar a los hijos, otros más, que la culpa las tienen las drogas, las amistades y algunos, que la culpa es la falta de educación en las escuelas.

Yo particularmente, pienso y creo, que es un compendio de todo esto. No es una sola cosa, también la dejadez de los padres y familiares que anteponen el trabajo, el ocio particular y las cañitas, a la educación de los hijos, nietos, sobrinos etc. La cultura, comienza en casa, la afición por los libros, comienza en casa, como la afición que, si inculcan del fútbol, baloncesto y deportes en general, que no estoy en contra, pero la cultura, es la base de toda sociedad que se precie. Los gobiernos que se autodefinen como, modernos, progresistas y demás, no están haciendo nada por inculcar estos principios a la juventud. Todo lo contrario, parece que premian la dejadez, la falta de cultura y todo lo demás. ¿Por qué? Pues porqué es más dócil y mejor de moldear, aquella persona que no tiene unos principios básicos ni ánimo por medrar en nada. Se le da hecho entonces los tenemos en nuestras manos. Así piensan los gobiernos estos, mal llamados progresistas.

Hoy en día, se tienen los hijos con una media de los 40 años, antes con esa edad, éramos ya abuelos, que educación, que nada le puede dar a un hijo un padre o una madre, si todo el día están trabajando los dos, salen con sus colegas, que si el gimnasio, las reuniones semanales con unos y otros, dejarlos en casa de los abuelos, que los pobres están ya bastante fastidiados y, también tienen un montón de actividades. Entonces solo queda enviar al crío, a un local con otros muchos niños a hacer actividades extraescolares, vamos, que después de clases, más actividades. ¿Cuándo ven a sus padres, abuelos, tíos y demás familia? Pues cuando se tercia alguna fiesta familiar que pueden como mucho ser dos o tres al año. ¿Quién educa a tus hijos? Pues un extraño, que le puede inculcar ideas que un día descubres que piensa de esta u otra forma, además te preguntas, ¿Por qué piensa o dice esas cosas? Porque tú, no has tenido tiempo de guiarlo, de educarlo, de enseñarlo, eso se lo has dejado a alguien extraño, por eso piensa y dice esas cosas. Lo mejor para nuestros hijos, no solo es, tener más cosas, más dinero, más marcas, etc. Lo mejor, es darles nuestro cariño, nuestro amor, nuestra compañía, estar con ellos, compartir cosas, juegos, libros y demás con ellos. Eso es educar bien a nuestros hijos, bueno, esto es solo un pensamiento mío, una manera de ver las cosas, pero creo que es la mejor. Así me educaron mis padres y por favor, no caigamos en el latiguillo de siempre, ¿eran otros tiempos! Si, eran otros tiempos, mi madre tenía un trabajo, mi padre otro, los dos hacían las cosas de casa y, nos enseñaban a nosotros, pero todo el resto del tiempo, era para nosotros, salvo, una o dos veces al año, que se tomaban un día para estar ellos solos, o ir con unos amigos, que la mayoría de veces, también íbamos nosotros.

Mas amor, mas estar con ellos, compartir todo el tiempo mas posible con ellos, es educarlos y darles una calidad de vida superior. Pensemos mas en nuestros hijos y menos en tonterías, lo agradecerán y tú, lo agradecerás mucho más cuando seas viejo.