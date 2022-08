La masacre de San Patricio

Salvador Barbeito Doval había nacido en Portonovo, Pontevedra, el 1 de septiembre de 1946. Su padre era marinero y a pesar de permanecer embarcado la mayor parte del año, el ínfimo salario que recibía a cambio no alcanzaba para cubrir las necesidades familiares. Su madre, tal era costumbre en aquella época, se encargaba del cuidado de la casa y la huerta familiar. Eran tiempos difíciles para casi toda Galicia; tenían una vida de mucho esfuerzo y por más que trabajaran duramente no podían progresar. Cuando Salvador cumplió tres años, su padre se quedó sin trabajo: el matrimonio y su pequeño hijo pasaron varios meses subsistiendo solamente del fruto de la pesca y su propia cosecha hasta que la desesperante situación los obligó a emigrar. Y como tantos otros gallegos, su destino fue Argentina.

En busca de mejores oportunidades se asentaron en Lanús, un humilde barrio de inmigrantes en el sur del Gran Buenos Aires. Fruto de su experiencia y vocación por el mar, el jefe de la familia consiguió empleo en la Empresa Líneas Marítimas Argentinas (ELMA). Rápidamente ingresó al gremio de la marina mercante, de un fuerte origen anarquista y características combativas que lo representaba y también inspiraría a su hijo, que desde muy joven conjugaba ideologías de izquierda y vocación religiosa. Su hermana María contó que “ya en la primaria demostraba que quería ser sacerdote. Mi papá pensaba que era mejor que terminara el secundario y después se decidiera. Trataban de convencerlo, le explicaban que no tenían dinero para pagar los estudios en un seminario... Pero él habló con el sacerdote de la iglesia de Santa Lucía y consiguió una beca”.

Ingresó en el Seminario Menor con solo 12 años de la Arquidiócesis de Buenos Aires y luego estudió Filosofía y Teología. Luego de realizar varios trabajos apostólicos pidió autorización para salir del Seminario y viajó a España y diversos países de Europa para confirmar si realmente debería recorrer el camino de Dios. A su vuelta adoptó la ciudadanía argentina y tras ejercer como docente y catequista, fue convocado para asumir la rectoría de la Escuela San Marón de los Maronitas. Tenía apenas 27 años y allí es donde empezó a combinar su religiosidad e ideología con la educación a la juventud. Era muy querido por los estudiantes, destacándose por su vocación y espíritu de búsqueda además de su gran capacidad de trabajo y compromiso a cargo de los alumnos.

En 1976 se sumó a la comunidad palotina en la parroquia San Patricio del exclusivo barrio de Belgrano en la Capital Federal, dispuesto a avanzar en su carrera sacerdotal. Al mismo tiempo sacudía al país un golpe de Estado cívico-militar encabezado por el general Videla que derrocó a la presidenta María Estela Martínez de Perón (esposa del fallecido Juan Domingo Perón) y derivó en una sangrienta guerra civil que duró 7 años hasta el regreso de la democracia. En ese contexto Alfredo Kelly, el párroco de San Patricio, en una homilía alertó a los feligreses sobre la fractura en la sociedad y el peligro de la pobreza que podría generar el gobierno militar: a las misas concurrían habitualmente hijos de militares y diplomáticos y sus palabras llegaron con velocidad a las más altas esferas del poder. Dicha polémica iba a terminar causando la Masacre de San Patricio.

Aunque se identificaba con el peronismo y estaba preocupado por tener pensamientos muy opuestos a los del nuevo gobierno, Salvador siguió adelante con sus labores seminaristas y buscaba terminar su carrera sacerdotal. El 2 de julio de ese mismo año, la organización guerrillera peronista Montoneros hizo estallar un explosivo en la Superintendencia de Seguridad de la Policía Federal, que estaba lleno de suboficiales en su horario de almuerzo: murieron 23 policías y otras 60 personas resultaron gravemente heridas. La respuesta militar no iba a demorar mucho e iba a ser contundente, aunque nadie esperaba que la venganza fuese dirigida directamente al sector religioso. Nadie estaba a salvo.

Un día después sucedió la tragedia inesperada. Esa tarde se dirigió al cine Metropolitan junto con los sacerdotes y otros seminaristas para ver una película cuyo título ahora resulta profético: “Veredicto”, con la actuación de Sofia Loren. Al volver a la iglesia de San Patricio, donde vivía, cenó y luego se acostó a dormir. Durante la madrugada los vecinos vieron movimientos sospechosos de personas con armas que entraban y salían de la iglesia: alertaron a la policía, que llegó y aunque había autos misteriosos rondando la zona se retiraron rápidamente del lugar. A la mañana siguiente en horario de misa, la puerta de la parroquia se encontraba cerrada y el organista de la parroquia decidió entrar por la ventana. En el primer piso encontró el cuerpo de los cinco religiosos acribillados.

Los cadáveres estaban en un charco de sangre y alineados boca abajo, en la sala rectoral de la iglesia ubicada en la esquina de las calles Echeverría y Estomba. Los asesinos habían escrito con tiza sobre las paredes frases como ¡Viva la Patria! y ¡Venceremos! Del lado interno de la puerta dejaron pegado otro inquietante cartel que decía “Por los camaradas dinamitados en Seguridad Federal”, dejando en claro que la ejecución era en venganza al atentado que había sufrido la Policía Federal hacía apenas unas horas. Habían sido ejecutados uno a uno mientras dormían indefensos. No se absolutamente robaron nada y antes de huir también dejaron un mensaje en la alfombra de entrada “”Estos zurdos murieron por ser adoctrinadores de mentes vírgenes y son M.S.T.M” en referencia a la corriente Movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo, que dentro de la Iglesia Católica argentina buscaba participar en la renovación teológica del Concilio Vaticano II incidiendo en la reivindicación social.

Sobre el cuerpo del Salvador Barbeito encontraron una viñeta de la emblemática tira de humor gráfico argentino Mafalda, en la que la protagonista señalaba una porra policial refiriéndose a ella como “el palito para abollar ideologías”. Junto al gallego fueron fusilados Emilio Barletti (también seminarista) y los sacerdotes Pedro Duffau, Alfredo Leaden y Alfredo Kelly, el autor de la homilía crítica que terminó en una matanza escalofriante. El diario La Nación publicó un artículo con la noticia que también incluía el comunicado oficial del Ejército: “Elementos subversivos asesinaron cobardemente a los sacerdotes y seminaristas. El vandálico hecho fue cometido en dependencias de la iglesia San Patricio, lo cual demuestra que sus autores, además de no tener Patria, tampoco tienen Dios”.

Durante la dictadura militar en Argentina varios curas pertenecientes al Movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo fueron perseguidos y fusilados por sus ideas de izquierda. Las investigaciones judiciales nunca llegaron a aclarar los hechos y los homicidas actuaron y todavía permanecen en la oscuridad, aunque se estima que el fusilamiento estuvo a cargo de un grupo armado de la Escuela de Mecánica de la Armada. En 2005 Jorge Bergoglio, entonces arzobispo de Buenos Aires y actualmente papa Francisco, impulsó la beatificación de Salvador Barbeito Doval en base a los pedidos de canonización que existían por ser este atentado, conocido mundialmente como la “Masacre de San Patricio”, el mayor ataque contra la Iglesia Católica en la historia de Argentina. Al momento de su homicidio el seminarista gallego tenía apenas veintinueve años: en esa nefasta época de violencia, sangre y muerte, luchar por un mundo mejor se veía como una buena razón para ser asesinado.

UNA ENIGMÁTICA INSCRIPCIÓN ESCONDE LOS RESTOS DE VIDELA

Una placa desnuda, sin flores y con una enigmática inscripción oculta los restos de un dictador. En un cementerio a las afueras de Buenos Aires, bajo una lápida que reza “Ababo Yalan”, yace el militar argentino Jorge Rafael Videla, en una ubicación que incluso su viuda, Alicia Hartridge, dice desconocer.

El máximo jefe del terrorismo de Estado ejecutado por la última dictadura (1976-1983) descansa en una paradójica situación: casi desaparecido, bajo una placa anónima, descuidada, irreconocible para cualquier extraño que merodee por el cementerio Memorial, en la localidad bonaerense de Pilar, a 50 km. de la capital argentina.

Un funcionario de la cárcel de Marcos Paz halló muerto al dictador el 17 de mayo de 2013, en el baño de su celda. Su familia quiso enterrarlo en un panteón privado, en Mercedes, la localidad natal de Videla, pero las protestas de vecinos y activistas impidieron que el sepelio tuviera lugar en ese cementerio.

“En Mercedes se opusieron y no permitieron que llegara al cementerio. La familia se lo tuvo que llevar y anduvo deambulando”, recuerda Taty Almeida, integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, organización que a día de hoy sigue luchando por la memoria de los hijos desaparecidos por la dictadura.

Adolfo Casabal, entonces abogado de la familia, relata que ante la imposibilidad de enterrarlo en Mercedes, decidieron llevarlo a Pilar en completo secreto: “Consiguieron prestada una tumba en el Memorial, fue un entierro íntimo de la familia. Fue muy complicado, porque hay una cuestión de venganza contra los militares”.

En 2015, el periodista de Clarín Enrique de la Hoz desveló en una crónica la ubicación exacta de los restos de Videla, en la parcela T1.15.68, en una lápida con la inscripción “Familia Olmos”.

Según De la Hoz, el terreno era propiedad de Florencio Olmos, quien fue amigo del dictador y mantenía lazos con su familia: el día de la muerte de Videla, él y su mujer publicaron una esquela de condolencias en el diario La Nación. Fuentes del cementerio confirmaron que tanto Jorge Rafael Videla como su hijo Alejandro Eugenio yacen en esa ubicación, pero explicaron que la propiedad está, desde abril de 2016, a nombre de su viuda.

El Memorial es un parque amplio, cuidado con una pulcritud extrema y con una política precisa en torno a las lápidas: todas las tumbas son placas rectangulares de granito recostadas sobre el suelo, en las que está prohibido grabar epitafios. La mayoría tiene marcada una cruz en el lado izquierdo, un “Q.E.P.D.” en la parte superior y el nombre de los fallecidos en el centro.

El protocolo se cumple también en el sector T1, en la tumba identificada con el código T1.15.68, pero en la piedra, cuyos bordes oculta la hierba, ya no aparece “Familia Olmos”, sino un nombre críptico, escrito en mayúsculas y con una línea para cada palabra: ABABO YALAN.

Al otro lado del teléfono se oye la voz temblorosa de Hartridge (91), quien ya no acude al cementerio a rezar a su marido: “Sé que está en Pilar, pero no sé dónde, hubo un problema con un diario y mis hijos cambiaron la tumba. Son de la idea de que ya no se usa tanto ir al cementerio. Yo voy a misa, rezo por él todas las noches, eso es lo principal”.

Así explica la viuda de Videla la escasez de información respecto al paradero de los restos de su marido.

Admite que no le importa desconocer el lugar exacto en el que yace su marido: “No me importa, porque si vas allí lo único que vas a poder ver es un poco de pasto (césped). Yo no veo nada. Nosotros teníamos una bóveda y no lo pudimos poner allí. Yo estaba acostumbrada a eso. A esto no estoy acostumbrada”.

Hartridge dice que no sabe el significado de la inscripción, un secreto que al parecer sólo guardan sus hijos, quienes, insiste, le contaron que habían cambiado la tumba de lugar y acordaron no darle las coordenadas exactas.

Sin embargo, el sistema de datos del Memorial contradice la mudanza: el dictador permanece en la parcela T1.15.68 del cementerio desde su inhumación, el 23 de mayo de 2013.