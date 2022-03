Leiría, bucolismo e imagen

LEIRÍA es una ciudad que le debe no poco a la Literatura portuguesa. En cierto modo es una ciudad literaria, lo cual quiere decir que es una ciudad con una entidad especial. También quiere decir que se la disfruta y se la conoce más si se conocen obras literarias de su referencia. Entonces sucede un encuadramiento cognoscitivo acompañado de un disfrute y de una famialiaridad. Incluso su esencia histórica, su halo de acontecimientos que marcaron época, queda relegada por la magia de haber leído páginas del poeta Francisco Rodrígues Lopo ( 1580-1622 ) y el interés de haber leído “ O Crime do Padre Amaro” de Eça de Queiroz, pues el novelista residió algún tiempo por motivos profesionales en esta ciudad y recogió atmósferas y aspectos que después usó en sus páginas.

Pero hay más , en Rodrigues Lobo se da una simetría perfecta entre sus páginas y la realidad que describe. Todavía el río Lis sigue rodeando y delimitando la ciudad “numa volta saudosa “, y “O Pastor Peregrino “ tiene su representación física, escultórica, con la imagen de un joven pastor, un zagal, entre unos jardines de Leiría.

La trilogía pastoral “Primavera “ 1601, “Pastor Peregrino “ 1608, y “ Desenganado “1614, se consideran la obra capital del poeta de Leiría; y resuenan estos libros como una exaltación lírica y suave de la propia tierra con sentidos versos bucólicos. Es muy significativa su divisa “etiam in silvis “ : incluso en el bosque. Lo que nos lleva a la observación directa de la Naturaleza y sus transformaciones. El libro unido permanentemente a F. Rodrigues Lobo es el monumental estudio de Ricardo Jorge ( Coimbra, 1920 ; Fenda Ediçoês,1999 ).

TAMBIÉN ES UNA REFERENCIA valiosa el estudio del profesor Cardoso Bernardes “ O Bucolismo portugués” . A égloga do Renascimento e do Maneirismo. Coimbra 1988. La atracción natural del paisaje de Leiría posee su proyección cultural en el Bucolismo. Y así una literatura de la deleitación y de la relajación se encargó -- en lo que a Leiría se refiere--- de convertir , para quienes conozcan a Rodrígues Lobo, en una delicia de parajes verdes y floridos, y además cuidados, y donde la mirada se posa en aprobación. Aparece un doble sosiego : de una parte el paisaje ameno y tranquilo al recorrer el río Lis que baña con hermosura toda Leiría, y cuya imagen bien pudiera ser esa noria de agua que gira segura en el río, y de otra parte los libros de Rodrigues Lobo -églogas, pastorales, etc-, pues el primer saber de los hombres residió en su conocimiento y contacto con la Naturaleza. Viene así la contemplación, el enfrascamiento de lecturas, que inicia el estado propicio a un sosiego, y también el entretenimiento desde una pura sensorialidad... que conecta con el encanto de la tarde, esta vez en Leiría. Rodrigues Lobo posee su recuerdo urbano en una plaza de la ciudad. Su espléndido soneto , muy comentado y editado, que comienza : “Fermoso Tejo meu, quam diferente” , y que termina : “Eu nâo sei se serei quem dantes era “, de labrada hermosura, presenta la trágica paradoja de que el poeta murió ahogado en el Tajo el 4 de noviembre de 1622 al volcar su embarcación en una tormenta.

EL CASTILLO DE LEIRÍA. Este castillo ofrece , como arquitectura pura, una meditación . De una parte , en los años de su esplendor y función se imponía desde su vigilancia, su dominio y su control hacia la ciudad y las gentes de Leiría ; ahora, modernamente, yace como monumento cuidado, referencia, tema de turismo, espacio estético, orgullo y valoración. Su confluencia productiva, a ojos contemporáneos, toca el cuidado administrativo, el estudio arquitectónico riguroso y la divulgación amplia, así como su conservación y los usos, como conciertos y festivales de verano. Brilla el gótico en la loggia, esa amplia galería de columnas con capiteles vegetales del castillo, y también en la capilla da Nossa Senhora da Pena, en que el símbolo y lo sagrado, la Naturaleza y la copia acertada del mundo natural aparecen desde una combinación mixta. El castillo fue ampliamente reproducido en grabados, sobre todo en litografías del siglo XlX. El arquitecto Ernesto Korrodi ( Zúrich, 1870-- Leiría, 1944 ) fué el resucitador, por así decirlo, del castillo de Leiría y de todo su entorno. Surgió en torno a él la “Liga dos Amigos do Castelo “. Su monografía “Estudos de reconstruçâo sobre o castelo e Leiría “ ( 1898 ) es capital para entender --y ver-- su estado de destrucción originario, así como de abandono que lo invadía. Impactan especialmente sus dibujos sobre la capilla de Nossa Senhora de Pena, gótica, su magnífica factura es debida, al parecer, a la de ser una construcción afiliada al estilo del cercano monasterio de Batalha. Cuando la visité tomé muy buena nota de su perfecta factura. Con mi cámara Yashica pude sacar fotos que retrataron muy bien su calidad.

CLAVES DE VISiÓN. La repostería portuguesa posee tradición conventual, ya se sabe. O lo que es lo mismo, secular. Como legado del Barroco recuerdo haber visto una pastelería que exponía pasteles cuyos moldes y aspectos eran exactos a la pinturas de Josefa de Óbido ( Josefa de Ayala ). La escalinata del Santuario de Nossa Senora da Encarnaçâo hace trío constructivo con los santuarios de Bom Jesús do Monte de Braga y con Nossa Senhora dos Remédios de Lamego, sin llegar sin embargo a la grandeza constructiva de ellos. Leiría trasmite una plácida y acompañada realidad en que lo quieto y antiguo juega con lo moderno en constante evolución creativa. La trayectoria de imágenes diversas finaliza con el ritmo total en que la noche la apaga. Después silencio y sueño, reposo y acumulación para un alegre y nuevo día siguiente.