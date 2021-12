Libros recomendados

Perspectiva irónica y muy personal de la historia

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Nieves Concostrina

La esfera de los libros

No tengas duda: cualquier tiempo pasado fue anterior. Y Nieves Concostrina vuelve para contárnoslo, siempre desde una perspectiva irónica, muy personal y muy única. Tras el impresionante éxito de Pretérito imperfecto ─-cincuenta mil ejemplares vendidos-, nos regala ahora una aguda narración que da otra vuelta de tuerca a la Historia, mostrándonos la cara y cruz de los acontecimientos por los que han transitado emperatrices, generales, políticos, estrategas, papas, mujeres y hombres de toda condición. Un libro para conocer desde por qué los campechanos salen rana hasta qué pinta dios en un BOE del siglo XXI.

- Borbones en el exilio: juego de trileros.

- El león del Congreso no tiene huevos.

- El lumpemproletariado contra Sissi emperatriz.

- La agitada muerte del presidente Azaña.

- Hitler, Franco y Pétain, un trío amoroso.

Nieves Concostrina (Madrid) comenzó en el periodismo en el desaparecido Diario 16 entre 1982 y 1997, en las secciones de Cultura y Televisión, Economía, Deportes, Opinión, Sociedad y Edición. Trabajó posteriormente en Antena 3 con Jesús Hermida y Mercedes Milá, y en Vía Digital con Pepe Navarro. Ha colaborado en varias revistas y en suplementos dominicales de diarios nacionales. Redactora jefa de la revista Adiós Cultural desde 1996, en noviembre de 2003 Radio 5 Todo Noticias comenzó a emitir diariamente el espacio Polvo eres, y también en RNE colaboró durante catorce años en el programa de fin de semana No es un día cualquiera. En las tardes de la Cadena SER colabora en La ventana, dirigido por Carles Francino, y cuenta con espacio propio en la misma cadena, Cualquier tiempo pasado fue anterior. Ha conducido la serie de televisión Pioneras en Movistar+ y participa como asesora en el programa Cero en historia.

Una guía para resolver los dilemas morales

Ética. Una guía ilustrada

Robinson/Garratt

tecnos

¿Los seres humanos son realmente egoístas y avariciosos, o generosos y amables? ¿Tiene alguien el derecho de decirte qué significa “bueno”y “malo”? Los dilemas morales pueden ser grandes o pequeños, desde pensar sobre si tener mascotas o reciclar asiduamente hasta cómo usar nuestro voto, o si es correcto ayudar a alguien que quiere morir. Todos tenemos nuestras propias ideas sobre lo que está bien y sobre lo que está mal, pero ¿es esto algo sobre lo que podemos saber en lugar de meramente creer? Ética: una guía ilustrada rastrea los argumentos de los grandes filósofos morales incluyendo a Sócrates, Platón, Aristóteles y Kant, y explora lo que han aportado a los debates pensadores modernos como Sartre, Rawls y Rorty.

Furia y violencia global anticomunista de EEUU

El método Yakarta

Vincent Bevins

Capitan Swing

Bevins nos presenta la historia oculta de una masacre desenfrenada, en Indonesia, América Latina y en todo el mundo, respaldada por Estados Unidos. En 1965, el gobierno de Estados Unidos ayudó al ejército indonesio a matar aproximadamente a un millón de civiles inocentes. Este fue uno de los puntos de inflexión más importantes del siglo XX, eliminando al partido comunista más grande fuera de China y la Unión Soviética. En esta historia audaz y completa, Bevins se basa en sus incisivos informes para el Washington Post, utilizando documentos desclasificados, investigaciones de archivos y testimonios de testigos presenciales recopilados en doce países para revelar un legado impactante que se extiende por todo el mundo.

Peligros del deterioro de la condescendencia

La sociedad de la intolerancia

Fernando Vallespín

Galaxia Gutenberg

Entre las dimensiones de crisis de la democracia liberal hay una particularmente aguda: la creciente falta de respeto por la opinión de quienes no forman parte de nuestro grupo de referencia. Esto lo vemos continuamente en las redes sociales, en artículos de opinión de la prensa, incluso en reuniones de amigos. El objetivo de este libro es tratar de levantar acta de este fenómeno, describir dónde y cómo se manifiesta, cuáles pueden ser las causas de esta transformación en la cultura pública de las sociedades democráticas, y cuáles son sus consecuencias.

El núcleo del análisis gira en torno al significado último de la virtud de la tolerancia y advierte de los peligros y amenazas de su progresivo debilitamiento.

Claves para entender la esencia del Yihadismo

El yihadismo

Martín de Pozuelo/Yitzhak

Cátedra

Este libro trata de un movimiento fanatizado al que conocemos como yihad, de su cosmovisión, de su relación inevitable con el islam y de su incompatibilidad con cualquier otro modelo de sociedad que no sea exactamente el que emana de su propia interpretación de la vida, de la muerte y del más allá. La yihad es una guerra con una vertiente terrorista que afecta a todos los habitantes del planeta. Su base filosófica es antigua, poderosa y muy bien construida. Por eso es un gran error (a veces parece que sugerido o intencionado) suponer que al yihadista le mueve el dinero o que surge de la pobreza y la ignorancia o que es un enloquecido inadaptado. No es así. Desde su realidad, el yihadista sabe muy bien lo que quiere.

Análisis y crìtica de la sociedad

Nadie es perfecto

Marcelo Pérez

Oberon

Las cosas no son como las ves en las series de televisión. La gente no es lo que parece en las redes sociales. El amor no es siempre un paraíso. Nada es tan bello ni tan serio. El mundo no es perfecto, señoras y señores: es Perezfecto. Bajo el disfraz de humor gráfico, este libro es un análisis y una crítica de la sociedad actual.

En lenguaje de viñetas y un estilo que rescata el cómic clásico, el autor se deleita metiendo el dedo en la llaga, declarando lo que la norma social impide por diplomacia o modales y exponiendo un rasgo típico de nuestra especie: la capacidad de fingir, de sentir una cosa y decir otra.

Fantasía repleta de misterio

La biblioteca invisible

Genevieve Cogman

Umbriel

Irene trabaja como espía profesional para la misteriosa Biblioteca, una oscura organización que recopila importantes obras de ficción procedentes de diferentes realidades. Recientemente, ella y su enigmático ayudante Kai, han sido enviados a un Londres alternativo. Su misión: recuperar un libro especialmente peligroso. El problema: cuando llegan, alguien lo ha robado. Las facciones de Londres parecen dispuestas a luchar hasta el final para dar con el volumen antes que Irene y Kai. Por si las cosas no fueran ya bastante complicadas, el mundo se ha sumido en el caos, con criaturas sobrenaturales y magia impredecible por doquier.

Fin a la saga de la familia Rothman

La mansión de los chocolates

Maria Nikolai

Maeva

Stuttgart, 1903. Como hija de un próspero fabricante de chocolate, no parece que el futuro de Judith vaya a estar sometido a muchos sobresaltos. Lo que se espera de ella es un buen matrimonio e hijos que aseguren la continuidad familiar. Pero las previsiones son engañosas y el destino, imprevisible. La aspiración de Judith es tener un rol importante en la compañía, y casarse sin estar enamorada no entra en sus planes. Mientras tanto, Hélène, su madre, cansada de una ciudad y un marido que ahogan su espíritu libre y apasionado, sigue una cura de reposo a orillas del lago de Garda. Allí descubre que está a tiempo de cambiar su anodina vida.

Cómo triunfar en el mundo digital

Vivir de las redes

Sergio Barrreda

Alienta

Los creadores de contenido nunca antes habían estado mejor valorados, nunca trabajaron en un sector tan rentable y nunca hubo tanta competitividad por acaparar la atención de público y marcas. Hay hueco para muchos más, pero siempre y cuando sepan cómo hacerlo. En Vivir de las redes encontrarás el empuje necesario para triunfar en el mundo digital. Tan sólo necesitarás tu talento innato y los trucos que pocos conocen. En sus páginas, descubrirás las estrategias para crecer como creador de contenido, ideas para sacar la máxima rentabilidad a tu trabajo y, por supuesto, consejos que te ayudarán a encontrar tu hueco en la industria.