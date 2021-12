Libros recomendados

Los Borbones y el sexo

Marta Cibelina

La Esfera de los Libros



Los Borbones, la dinastía que llegó a España en el año 1700, es la más antigua de Europa. Si por algo se han distinguido la mayoría de los descendientes de Hugo Capeto, ha sido por su afición desmedida a practicar el sexo con una desenvoltura e interés que ha dado mucho juego a historiadores y novelistas de todas las épocas.

“Hablamos de una de las dinastías más endogámicas de la historia de la humanidad”, argumenta Marta Cibelina, autora del libro. “Algunos de ellos llevaban el apellido Borbón hasta seis veces consecutivas. La predisposición a tener especial afición al sexo se hereda, como se puede heredar la tendencia a la adicción a las drogas o el cabello rizado. Va en el paquete, dicho sin segundas”.

Marta Cibelina, con su gran desparpajo, ha inventado en este libro un nuevo género, el ensayo histórico-sexual, en el que nos describe los gustos reales en la cama, sus querencias, sus vicios, sus anécdotas más apasionadas y escatológicas, sus fantasías... Un recorrido lúdico y riguroso por los bajos fondos borbónicos cargado de historias divertidas y desconocidas. El libro recoge infinidad de curiosidades no contadas hasta ahora, tanto de los Borbones actuales como lo de los primeros miembros de la dinastía. “Me chocó mucho toda la parte referente al antepasado directo de Felipe VI, Luis XIV, el Rey Sol, y especialmente la figura de Madame de Montespan, una especie de Corinna o Bárbara Rey del siglo XVIII”, confiesa la autora. “También me sorprendió mucho saber de la existencia de una mujer valenciana de quien Felipe VI estuvo enamorado perdidamente. Y también saber que el rey Juan Carlos, pese a su avanzada edad, según me ha dicho alguien que le conoce, sigue “funcionando” perfectamente a pesar del paso de los años.

“Conocer nuestra Historia y la de la humanidad es vital para no convertirnos en un rebaño que pueda ser manejado por los poderosos”, dice.