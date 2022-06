Los estudios de Historia del Arte y Geografía en la USC

En el año 1973, con motivo de la celebración de las I Jornadas de Metodología Aplicada a las Ciencias Históricas, se colocó en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidade de Santiago una placa conmemorativa de la creación de la sección de Historia. Esta denominación oficial en cierta medida es injusta con la presencia de las materias de Geografía e Historia del Arte en los estudios impartidos, presencia que a la larga acabó desembocando en la creación de licenciaturas y grados independientes.

Esta presencia de contenidos de geografía e historia del arte, además de muchos otros (filosofía, historia de la literatura, latín...) fueron y son fundamentales para la formación de los historiadores, y este hecho se plasmó en el comienzo, en el curso 1973-74, del plan de estudios de Geografía e Historia, organizado en cinco cursos. Los tres primeros eran comunes, constituyendo una diplomatura cuyo título nunca se llegó a expedir, y los dos últimos formaban las secciones de Historia, Historia del Arte o Geografía. Como anécdota, este curso 73-74 fue el del famoso “año juliano”, debido a que Julio Rodríguez, ministro de Educación, quiso igualar el calendario académico con el natural. El curso comenzó por lo tanto en enero de 1974, pero el experimento quedó en nada por el cese del ministro ese mismo mes de enero. Poco después, en 1976, se divide la antigua Facultad de Filosofía y Letras en las actuales Facultades de Xeografía e Historia, Filoloxía y Filosofía. Es en esta facultad de Xeografía e Historia (en cuya denominación no se incluye Historia del Arte, pese a algunas propuestas en este sentido), donde en 1993 comienza un nuevo plan de estudios donde la antigua licenciatura común se separa en tres, con contenidos cruzados variados (materias de historia en la licenciatura de Historia del Arte, o de geografía en la de Historia), más o menos presentes a lo largo de los distintos retoques que experimentó este plan. Ya en 2009 se implantaron los nuevos grados, adaptados al llamado sistema de Bolonia, igualmente separados, pero donde de nuevo se reconoce la necesidad de incluir contenidos de historia, geografía e historia del arte en cada uno de los diferentes grados. No se posible adivinar cómo será el futuro de estos estudios. Sin duda van a seguir existiendo, aunque tampoco se puede descartar que nuevas directrices estatales vuelvan a fundirlos. Sin embargo, el mapa de titulaciones de grado y máster en el Sistema Universitario Galego está acordado entre las tres universidades y la Xunta, y cerrado hasta 2030. Esto garantizaría la permanencia de los tres títulos, aunque es algo más dudoso que permita su desarrollo, puesto que Galicia 2030: propuesta de nuevas titulaciones para el SUG (Xunta y Feuga, https://galicia2030.es/wp-content/uploads/2021/02/G2030_Extracto_Propuesta_Nuevas_Titulaciones.pdf) no contempla temáticas relacionadas con nuestras titulaciones. Todo este cúmulo de planes, fechas y nombres nos sirve para entender el contexto en el que se va a celebrar durante este año 2022 y el próximo el centenario de los estudios de Historia, aludiendo en realidad a la creación de la sección que se conmemora en la placa con la que comenzábamos.

La investigación histórica, la enseñanza de estas materias (historia, historia del arte, geografía) y su función social y política han ido en paralelo. Si bien no puede fijarse una fecha de comienzo de los “estudios” de estas materias, es sabido que su profesionalización en España es muy tardía, y no tuvo lugar hasta la creación de la Escuela Superior de Diplomática en 1856 (tomando el modelo de la École Nationale des Chartes de Francia), destinada a la formación de anticuarios, archiveros y bibliotecarios (en la que por ejemplo se formó Manuel Murguía).Dicha escuela, vinculada desde su creación a la Universidad Central de Madrid,sería finalmente absorbida por ésta en 1900. La primera cátedra de Historia de las Bellas Artes no se dotó hasta 1904, pero dentro de los estudios de doctorado en esa misma universidad (que por cierto era la única en la que se podían leer tesis doctorales hasta 1954). La primera cátedra de Geografía no apareció hasta 1907.

La valoración social de los estudios de historia, geografía e historia del arte depende más del éxito editorial de los grandes autores, que normalmente fueron también grandes escritores), y del atractivo que el público siente hacia el pasado, que de la estricta calidad de la investigación, que por lo general queda fuera de su alcance.De hecho, en la España del XIX, en el que el prestigio de la historia, a través de la novela, el teatro, las artes fue inmenso durante la época romántica, no hay ningún historiador universitario destacado y conocido socialmente.

Como ocurrió con Michelet en la Francia del XIX, o E. Gibbon y D. Hume en la Inglaterra del XVIII, en España los grandes historiadores como Cánovas del Castillo en la tradición nacional católica, o Modesto Lafuente en la liberal, estaban al margen de la universidad, y por lo tanto de la investigación tal y como la entendemos en la actualidad, pero no por ello carecían de popularidad.Lo mismo ocurrió en Galicia con Murguía, dentro del regionalismo, y con la generación Nos y el Seminario de Estudos Galegos, que sentaron las bases de la investigación y la difusión de la historia, la historia del arte, la arqueología o la geografía al margen de la universidad.

Esto no cambió prácticamente hasta los años 60 del siglo XX, cuando nuestras disciplinas y su investigación se renuevan en la USC, con las generaciones que están ya jubiladas, o a punto de hacerlo. Estas generaciones de docentes e investigadores, e incluso algunas posteriores, se beneficiaron también de todo lo que, a lo largo de la peripecia oficial de los planes de estudios, se fue desgajando del cuerpo principal de nuestras licenciaturas y grados: el estudio de la historia de la literatura, de la filosofía, el latín o la paleografía. Sin embargo, esta renovación no parece que haya conseguido repercutir en la sociedad a la que nos debemos, y desde luego no hemos conseguido recuperar la popularidad y la influencia que tuvieron Modesto Lafuente, Carreras Candí o Manuel Murguía.

Quizás la celebración de este centenario pueda permitirnos recuperar esa conexión perdida. ¿Cómo podría hacerse? Evidentemente, no debemos caer en la tentación de aprovechar la ocasión para adularnos a nosotros mismos, celebrando nuestros éxitos estrictamente académicos, aunque los haya. El prestigio de nuestros estudios depende en gran parte de la pasión que los profesores de enseñanza media graduados en nuestra facultad sepan despertar en sus alumnos. Es esa pasión la que los puede llevar a acercarse a la lectura de libros, a ver películas o documentales o a interesarse por el patrimonio cultural o natural que está presente en los lugares en los que viven. Esto es lo que siempre se ha llamado “cultura viva”. Cuando la cultura está viva y la sociedad se interesa por ella, los políticos se esfuerzan más en protegerla y favorecerla.

Por eso la misión fundamental de la facultad no es solo crear conocimientos hiper especializados y difundirlos en pequeños círculos muy cerrados, sino transmitir la riqueza desus conocimientos tanto a los que ya son nuestros alumnos como al mundo exterior a nosotros, y mantener viva la llama del interés social por lo que hacemos. Si lo conseguimos, habremos logrado nuestra meta. Y si no lo conseguimos, nuestros estudios caerán en el olvido, o peor, en la irrelevancia.

La celebración que se está preparando debería servir no solo para esto, sino tambiénpara reconocer de dónde venimos.Y qué mejor modo de hacerlo que recordar los nombresde los profesores y profesoras, ya fallecidos, que ejercieron su labor tanto en la antigua facultad de Filosofía y Letras como en la actual,formando a varias generaciones de profesores, en tiempos muy difíciles y a veces con escasísimos medios económicos difíciles de imaginar desde nuestra actual situación:

Abelardo Moralejo Lasso, Catedrático de Latín; Enrique Moreno Báez, Catedrático de Lengua y Literatura española; Manuel Rabanal Álvarez, Catedrático de Griego; Ramón Otero Pedrayo, que fue el primer catedrático de Geografía de la USC, al igual que Rosario Miralbés Bedera (primera geógrafa española en conseguir una cátedra) y Pilar de Torres Luna; Ramón Romaní Barrientos, profesor de Geografía; Ramón Otero Túñez, Catedrático de Historia del Arte y decano durante muchos años; Serafín Moralejo Álvarez, Catedrático de Historia del Arte en Santiago y Harvard; Dolores Vila Jato y Socorro Ortega Romero, profesoras de Historia del Arte; José López Calo, Catedrático de Historia de la Música; Manuel Lucas Álvarez, Catedrático de Paleografía y Diplomática, que también fue rector de la USC; José Ignacio Fernández de Viana y Vietes, José García Oro y María José Portela Silva, profesores de Paleografía y Diplomática; Antonio Eiras Roel, Catedrático de Historia Moderna, también decano de la Facultade de Xeografía e Historia y Cronista Xeral de Galicia; Juan José Carreras Ares, Catedrático de Historia Contemporánea, lo mismo que Xosé Ramón Barreiro Fernández, que también ocupó el decanato y fue presidente de la Real Academia Galega; Xosé Manuel Pose Antelo, profesor de Historia Contemporánea; Carlos Alonso del Real Ramos, Catedrático de Prehistoria; Alberto Balil Illana y Fernando Acuña Castoviejo, Catedráticos de Arqueología; Xosé Manuel Caamaño Gesto, profesor de Arqueología; Casimiro Torres López, profesor de Historia Antigua; Gerardo Pereira Menaut, Catedrático de Historia Antigua; Pilar Rodríguez Álvarez, profesora de Historia Antigua; Ángel Rodríguez González, profesor de Historia Medieval y cronista oficial de la ciudad de Santiago; Mª del Carmen Rodríguez González, profesora de Historia Medieval.