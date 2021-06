yo sabía que “estaba de Dios” que ese libro no saldría adelante. ¿Por qué, entonces, he peleado tanto, he pagado tanto por él y sigo sin conseguir la edición definitiva de “La caza del cordero “? Las dos tiradas de ejemplares de esta “novela sin remedio” (todo previsto) y, lo que es peor, este nuevo intento, me han servido para cosechar otros tantos fracasos y más gastos de dinero que no tengo. Entonces, ¿Por qué quiero intentarlo de nuevo?

Es un compromiso ineludible: esta historia autobiográfica pero trascendente, el desdoblamiento del personaje -el “otro”- hasta el punto de que yo mismo, a veces, ignoro si soy yo quien habla o es el “otro”, todo ello acaba siendo un tumulto de confusiones imposibles, en la práctica, de deslindar. Podía decir que es una fuente de dos caños sintonizados, acordes, pero tampoco es verdad... casi siempre entran en contradicción cuando se abre la veda del coloquio o la disputa. Estaba todo estudiado y teóricamente resuelto: cuando habla Luis, el “prota”, habla con “comillas”, que es letra tumbada. Si es “el otro” el que entra en turno de opinión, lo hace con letra “redonda”, normal. ¡Qué fácil, digo! Pues el caos se hace irreductible. Porque, ¿qué escritura damos a Juan para escucharlo? Aún así, con expresión nominal cada vez, Juan también puede asaltar esa trinchera, aunque en algún momento aparte sólo la duda de quién habla, para quedarse sólo con el contenido de las palabras. Y, más lioso todavía, la atribución del papel de el “otro”, convertido, entonces en “Diablo cojuelo”, sobrevolando -hoy diríamos sólo en “drom”, las cristaleras del alma y de las emociones.

Resumo esta dolorida minucia para mostrar mi extrañeza, una vez más, vas viendo el resultado de la tercera corrección personal del texto que, en muchas páginas se repite en párrafos completos que no corresponde en la ubicación de la página. Una y otra vez, sembradas las letras a voleo, en un improbable surco de lectura, advierto el silencio de los receptores. Yo hubiera hecho la caridad de advertírselo al amigo que sufre semejante sarampión literario. Vete echándole un vistazo... Sí, y tú también, podían responderme. ¡Qué vergüenza, Señor! Tengo especial preocupación por “La caza del cordero”, porque cuenta una historia que nunca supe hasta que empecé a documentar cuando regresé a Boiro en 2006. Mi ignorancia era tan plena como mi dolor cuando me dí cuenta de lo sucedido. Y este libro quería hacerlo yo porque los corderos no se cazan y a mi padre lo cazaron vilmente. De ahí la importancia del testimonio de un Juan centenario que sigue defendiendo la vedad que, además, casa con la inocencia. Yo no conocía esa historia de maldad suprema y de dolor profundamente humano; demasiado tarde he llegado a ella, y seguiré sufriendo el dolor que me corresponde. Sin rencores. Por favor, señores de la tercera edición, no me echen a mí su culpa de chapuceros...