novedades · literarias

Juana de Castilla

María Teresa Álvarez



Pudo ser la soberana más poderosa de su tiempo: reina de Castilla, León, Granada, Aragón, Navarra, Sicilia y las tierras de ultramar. Pero fue traicionada por todos los hombres de su vida: por su padre, el rey Fernando el Católico; por su marido, el archiduque Felipe el Hermoso, y por su hijo, el emperador Carlos. Los tres ambicionaban algo que solo pertenecía a Juana porque, tras la muerte de Isabel la Católica, ella era la única propietaria de Castilla.

Y los tres intentaron anularla de todas las formas posibles. Crearon la leyenda de su locura para quitarle todo cuanto era legítimamente suyo y la confinaron durante cuarenta y seis años en el castillo de Tordesillas. Ninguno se apiadó de ella. Sin embargo, la reina logró resistir hasta el final.

María Teresa Álvarez, periodista experta en Historia, publica su nuevo libro, Juana de Castilla, con la editorial La Esfera de los libros. En esta novela histórica, a lo largo de las páginas del libro nos muestra a una mujer que fue traicionada por todos los hombres de su vida y que ha sido maltratada tradicionalmente por los historiadores.

Si hubiese sido hombre, nada de lo ocurrido a Juana le habría sucedido a él”, asegura la periodista.“Estoy segura de que lo habrían ayudado. Juana no contó nunca con el apoyo de nadie. A un varón podrían intentar arrebatarle el trono con una guerra, un asesinato.... Pero no lo encerrarían de por vida para gobernar en su nombre. Y es lo que hicieron su marido, su padre y también su hijo. Si Juana no hubiese heredado el trono de Castilla, su vida no habría sido tan desgraciada”.

Escrita parcialmente durante el confinamiento, la novela ahonda en los 46 años que la soberana permaneció encerrada en el castillo de Tordesillas. “Me he acercado al personaje sin ningún tipo de prejuicio. En la mayoría de los casos, se puede entender el comportamiento de la reina. Nadie se apiadó de ella. Sin embargo, la reina logró resistir hasta el final”.