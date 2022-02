“Nuestras abuelas no podían reconocerse en una depresión, porque no sabían lo que era”

Inés, hace ya seis años que no hablábamos. Recuerdo mi última entrevista contigo, a propósito de ‘Azules son las horas’, esa novela dedicada a Sofía Casanova, la primera corresponsal de guerra. ¿Qué ha pasado desde entonces? ¿En qué medida ha cambiado Inés Martín Rodrigo en estos seis últimos años?

Bueno, más que preguntarnos “qué ha pasado” creo que deberíamos preguntarnos “qué no nos ha pasado”. Nos ha pasado una pandemia que nos ha dado la vuelta a la vida. Lo que creíamos ficción se ha convertido en realidad. Para mí han sido seis años de un viaje muy intenso, por momentos doloroso. Seis años en los que he perdido a mi editora, mi amiga del alma, Belén Bermejo. Ella fue la que me hizo saltar al otro lado del espejo. La que me hizo jugar con las palabras de una manera diferente a como lo hago a menudo en el periodismo... Todo eso me ha trasformado a nivel personal. Y, por supuesto, eso se nota en la escritura. El proceso vital se filtra en lo que escribes, y ‘Las formas del querer’ es el resultado.

A menudo te preguntan sobre tu doble vida: la doble vida del escritor y el periodista. Son las dos caras de la misma moneda, pero has dicho en algunos lugares que son dos mujeres muy diferentes. ¿Cómo es posible?

Son la misma persona, pero autoras diferentes. Tengo claro dónde acaba la Inés escritora y dónde empieza la Inés periodista. En los dos últimos años, en los que se ha concentrado la mayor parte de la escritura de esta novela, sólo había una cosa que separaba la ficción del periodismo en mí: la ducha. El agua ejercía de muro de separación entre un mundo y el otro. Pero la Inés escritora y la Inés periodista no se mezclan nunca. A mí la literatura me permite habitar mundo inventados y el periodismo, por el contrario, me obliga a describir el mundo real que estoy llamada a habitar o que he de habitar obligatoriamente, para comprenderlo yo y para que los demás lo comprendan. Tengo que decir que ambas personas convivimos muy bien (risas). Es una feliz coexistencia.

El periodismo cultural bebe de la misma materia que bebe el escritor. ¿No te sientes abrumada por eso? ¿No sientes que las novelas que tienes que leer te van a influir drásticamente como escritora?

No, nunca me he sentido contaminada. Puedo leer y leer y no me pasa. Claro que conozco escritores que, cuando están escribiendo una novela, por ejemplo, prefieren leer ensayo o poesía. Para eso, para no sentirse influidos. Para evitar, digamos, la contaminación. Pero a mí no me ocurre. Probablemente porque yo creo que en mi escritura mis mayores influencias son mis madres literarias. Mujeres extraordinarias que he ido leyendo a lo largo de mi vida, como Carmen Laforet, como Carmen Martín Gaite, como, incluso, Mercé Rodoreda, a la que tal vez menciono menos, pero que está en mi universo creativo. Ellas son mis madres... en la literatura. Y en ellas me fijo, así que quizás por eso no me influyen tanto las escritoras contemporáneas que leo a diario.

Sin embargo, imagino que leyendo (como hacemos los que nos dedicamos a esto) las últimas novedades literarias, te encontrarás a veces con estupendos hallazgos, con cosas que te llaman la atención, con autores estupendos que conoces de pronto. ¿No te dejas influir?

No, no. Bueno, si me influye es para bien. Porque una cosa es la influencia y otra la contaminación. No me gusta mucho este término, pero creo que se entiende lo que quiero decir. Pero sí quiero reconocer que ahora leo de otra manera. Se lo decía a un amigo escritor, recientemente: “mucho cuidado cuando empiezas a leer como escritor, no como lector”. Porque te detienes en cosas en las que antes no reparabas. Y tu lectura se convierte en mucho más crítica y en mucho más autocrítica. Lees, por ejemplo, a James Salter y te quedas así..., como diciendo... ¿de verdad me dedico a esto? Son palabras mayores. A veces te sientes muy pequeñita leyendo ciertas novelas.

Y lo mismo que hay influencias, están los odios. Porque de todo hay. Aquello de Borges, ya sabes, “mis dos únicos vicios, la Enciclopedia Británica y no leer a Enrique Larreta...”. Te pasará que encuentras cosas que te disgustan.

Yo prefiero detenerme siempre en las filias y dejar de lado las fobias.

Tu novela, ‘Las formas del querer’ (Destino), nace de tus propios recuerdos. Me pregunto si todos los escritores terminan necesariamente escribiendo sobre ellos. Hay autores que dicen que en realidad ellos siempre hablan de sí mismos, de su vida, porque es lo que mejor conocen. Y digo esto sabiendo que tu novela no es autoficción.

No sé lo que me deparará mi siguiente novela. Aún no tengo historia. Pero tengo claro que como escritora soy observadora. Un escritor es un observador. Así que sí, te detienes en tu propio mundo. Tus familiares, tus amigos, tus compañeros de trabajo, tu pareja, el panadero al que compras tu palmera de chocolate... Lo que quiero decir es que tú habitas un universo que lo haces más propio, claro. Pero esta novela no es una autobiografía. No me gustan nada las etiquetas, porque es una manera de simplificar algo que es extraordinariamente rico como es la literatura.

¿La vida va de los afectos y del amor? Porque diría que vivimos un tiempo plagado de odios, desde los más nimios a los más trascendentes. Diría que titular una novela ‘Las formas del querer’ parece casi una provocación.

Es una declaración de principios. Si por algo me dejo llevar en esta vida es por el amor, por el querer. Bastante odios cotidianos tenemos que afrontar, como tú dices. En esta novela hay una reivindicación explícita del amor, de la bondad, de la generosidad, de esa capacidad que tenemos todos para ser buenos. Creo que el mal habita en nosotros, pero también habita el bien. Por eso yo prefiero detenerme en la bondad. Y en el querer. Sobre todo, en el querer.

Leyéndote no he dejado de pensar en Virginia Woolf. No sólo porque es una de mis autoras favoritas, sino porque ya sabía que era también una de tus autoras favoritas. Hay marcas en tu literatura que lo atestiguan, has escrito algún prólogo para su obra... Creo que esa literatura dolorida, fruto de la vida doméstica pero también de la vida interior, aparte de sus planteamientos feministas, tiene mucho que ver contigo. Hay un punto de unión muy interesante entre tu literatura y la suya, o entre su forma de ver el mundo y la tuya.

Es un halago maravilloso... ¡Ojalá! Antes hablaba de madres literarias y sin duda alguna ella lo es. Un espejo en el que me mira para que el reflejo que me devuelve no me traicione. Gracias a toda una genealogía de mujeres hoy las mujeres podemos llamarnos escritoras. Escritoras y mujeres, al tiempo.

Están los temas relacionados con las emociones, con la salud mental, con el suicidio, que son, claro está, temas recurrentes en Virginia Woolf, y que creo que pueden equipararse con lo que encontramos en tu novela.

El tema de la salud mental está muy presente en ‘Las formas del querer’. Es algo que forma parte de nuestra vida. Parece un tema de la sociedad moderna, pero no es así. Nuestras abuelas no podían reconocerse en una depresión, no sabían lo que era. Me gusta llamar las cosas por su nombre en la novela, enfermedades que llevan mucho tiempo entre nosotros, aunque no se las mencione a menudo. Ahora, quizás, más.

Me pregunto si había un propósito terapéutico en lo que escribía Virginia Woolf. ¿Qué dirías? ¿Tú crees en el valor terapéutico de la literatura? Tú no eres Noray, pero Noray está dentro de ti. Hay circunstancias de ella que te sucedieron a ti. Has hablado de que podrías haber pasado, digamos, al lado oscuro... como le ocurrió a la propia Woolf. Y luego está el asunto de la anorexia.

Es así, totalmente. Me apropié de Noray para hacer un ejercicio introspectivo. Para mirar a mi propio interior e iluminar lugares de mi pasado muy oscuras a las que yo no había mirado durante más de dos décadas. Ahora, la escritura de esta novela no ha sido sanadora, porque no creo en eso. Me parece demasiado grandilocuente. Pero sí ha sido terapéutica, como tú dice. Hay que recordar que una terapia no siempre es placentera. Hay momentos de sufrimiento, de dolor... Así ha sido para mí con esta novela. Sobre todo, en determinadas partes en las que me miraba en un espejo en el que hacía mucho tiempo, como digo, que no me miraba... No me arrepiento en absoluto. Puedo decir que de esta novela ha salido una Inés distinta. Y creo que se acerca mucho más a la Inés que quiero.

Cuando te conocí hace años me pareciste un poco tímida y me pareció también que tenías una gran preocupación por la exactitud de las cosas que decías. Luego me he enterado de que te haces acompañar de objetos muy queridos, que tienes una manera muy metódica a la hora de escribir...

Sí, soy muy introvertida, tienes razón. Bastante tímida. Me cuesta mucho socializar y probablemente utilizo la literatura como algo útil para relacionarme. Podría pasarme horas hablando de libros. Y sí, tengo objetos fetiches, cuando escribo, cuando viajo... tengo mis manías, como todos... Pero no tengo amuletos, eso no. Soy disciplinada, autoexigente. Seguramente hasta el exceso. Son rasgos de mi personalidad, pero creo que son muy buenos para escribir, pues si algo es la escritura es disciplina y esfuerzo. Capacidad de trabajo. Yo no creo en las musas... Sí en las meigas, pero no en las musas.

Los grandes escritores siempre afirman que eran muy disciplinados. Es lo que decía Joyce, ahora que se cumplen cien años de ‘Ulises’, que anotaba todo y hacía cuadernos y cuadernos de anotaciones, prácticamente ciego. Tú también tomas muchas notas... Pienso que no se reconoce adecuadamente el enorme esfuerzo que supone escribir, sobre todo en este país.

Se observa ese mundo de una manera superficial. No es falta de respeto, es otra cosa. Quizás hay quien no se percata que detrás de un escritor hay toda una jornada laboral. Creo que esto pasa con todos los oficios artísticos, con la creación, en general. Es inevitable, me parece. Quizás sucede porque el artista está idealizado, y entonces no se analiza su trabajo, las horas que dedica, etcétera. La farándula, el artisteo... eran cosas poco aceptadas. Y aún hoy cuesta identificarlo con un trabajo serio, con horas y horas dedicadas a encontrar la frase prefecta.

Tú novela incluye un tema que está apareciendo en la literatura de ahora mismo. El regreso al campo. O mejor, el regreso a la casa de la infancia, como refugio, como castillo. El regreso a la casa paterna, aunque sea ya la casa desolada. Pero también una casa orgánica, viva, con todo el peso de la memoria depositado sobre las paredes y sobre los objetos. Es volver al lugar donde fuiste feliz, aunque eso pueda ser peligroso.

Yo nunca me fui del campo. Regresé a ese lugar, sin haberme ido. Y lo hice de una manera orgánica. Porque la novela te va revelando el pasado. Lo va haciendo presente. Vengo de un pueblo pequeño de Extremadura [Peraleda de la Mata], donde tuve la suerte de criarme. Es lo mejor que le puede pasar a un niño. Allí se dispara la imaginación, la libertad, y eso es lo mejor para la escritura y para la creación. En estos dos años yo sabía que lo único que no me fallaba era mi origen, mis raíces. Eso lo sabía. Volver a mi hogar me hizo volver a revivir todo aquello, resistir los peores momentos del confinamiento. Mi casa ha sido mi ‘noray’, sí.

He visto el vídeo que has hecho con ABC... Ese en el que vuelves a visitar tu pueblo y a reconocer los lugares. Me lo he pasado muy bien viéndolo. Me encantó eso de que son pueblos que no tienen alrededores ni fronteras...

El tiempo detenido me mantiene viva. Y allí respiraba eso. En efecto, sientes que esos lugares no tienen límites. De niña no los tenían, desde luego.

Estamos a punto de terminar esta larga entrevista y aún no hemos hablado de Joan Didion, Inés. No lo puedo creer.

Sí. Ella es muy importante para mí. Los que me conocen lo saben. Cuando falleció Didion el 23 de diciembre hubo gente que me mandó mensajes de pésame... Así que ya puedes imaginar lo que fue, lo que es, para mí. La madre de las madres literarias. En ella siempre encontré refugio, fue siempre mi cobijo. Y con el paso del tiempo seremos más conscientes de la importancia de su figura. De su relevancia, como se dice, como cultivadora de la ‘literatura del duelo’. Lo digo, pero no me gusta esa etiqueta, ni ninguna etiqueta, como te dije. Ella es mucho más que todo eso. Joan Didion ha sido la gran cronista de la segunda parte del siglo XX en Estados Unidos. Un referente del Nuevo Periodismo, capaz, ella sí, de reflejarse en el espejo de su propia realidad y sacar de ese espejo la mejor escritura. Tristemente falleció, y decía, en el documental que su sobrino hizo para Netflix [‘Joan Didion: The Center Will Not Hold’], que a ella nadie le sobrevivirá... Es cierto. Pero sí le sobrevivirá su obra, una obra monumental, a la que yo vuelvo cada día.