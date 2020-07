Padres e hijos: ¿víctimas y verdugos?

queridos padres:

Últimamente se escribe, se habla y se debate mucho sobre vosotros, sobre los de vuestra generación. Y hay de todo, aunque predomina un clima de animadversión hacia quienes, de un modo u otro, nos responsabilizan y culpabilizan de vuestro estado actual, de vuestra vejez, de vuestras fuerzas mermadas por ley de vida... Por eso, quiero haceros llegar otra visión más positiva de quienes sois y qué significáis para nosotros, ahora y siempre.

Cierto es que, durante algunos meses (un tiempo eterno para vosotros) habéis estado confinados externamente. Como nos pasó a todos. Pero ahora, al menos de momento, eso ya pasó y, que sepamos, ni entonces ni ahora, os habéis sentido ni hundidos ni aniquilados... Si acaso, habéis visto recortados vuestros hábitos y costumbres y un tanto reducidas vuestras relaciones presenciales con quienes a menudo os relacionabais. Como nos pasó a todos. No fue la edad la única causa o excusa para encerraros entre cuatro paredes. Ni lo será nunca, pues vuestra libertad está por encima de vuestra edad, por muy avanzada que sea o por muy mayores que os sintáis u os hagan pensar que sois. Vuestro empuje y vuestra reciedumbre son, precisamente ahora, nuestros tesoros más preciados.

Dicho esto, quiero manifestaros ahora que nos gustaría pasar más horas a vuestro lado y hablar muchas e interminables horas con vosotros, sobre todo para charlar de cosas amenas y distendidas. Nada de lamentos, ni de historias ya pasadas. Es bueno y, necesario incluso, compartir pensamientos y temores y descargar emociones, sentimientos e impresiones. Pero, a la vez también me consta que no menos importante es tratar de aprovechar la vida, la que nos quede, a vosotros, a mí, a todos. Y lamentarse y pensar en el pasado, o en lo que puede pasar, es perder el tiempo: no es rentabilizarlo. Sé que no es fácil y que muchas veces es casi inevitable echar la mirada atrás y pensar en lo que se hizo o lo que se dejó de hacer... pero eso ya no tiene remedio. Lo que sí será siempre operativo y eficaz es pensar en el hoy y en el ahora... y como mucho, en el mañana... por ir adelantando y previendo algo, más que por la certeza de que ese mañana exista.

Claro que hay que evaluar y hacer autocrítica. Pero sin obsesionarse ni dejarse caer en el fondo del pozo o en el pensamiento de que “todo”, o casi, está mal hecho o pudo hacerse mejor. ¡¡¡No!!! Hasta de lo más malo se sacan siempre bienes que a veces, para propia satisfacción, logramos ver en esta vida, y otras, no las veremos aquí posiblemente nunca... pero se darán, vendrán. Bien sabéis que “el que siembra, recoge”. Así que, si habéis sembrado (y os aseguro que sí lo habéis hecho) más tarde o más temprano, recogeréis y si no llegáis a hacerlo vosotros, otros lo haremos... o harán.

Habéis obrado según lo que creísteis que era mejor en cada momento, queriendo el bien para todos y cada uno en particular, cuidando y tratando a todos como mejor habéis podido... y como la vida os ha dejado poder hacer, porque a veces uno quiere realizar las cosas de una manera pero, por lo que sea, no es posible y salen de otra; en todo caso, eso no es culpa de nadie: es la vida, que juega a veces en contra. Así que, tranquilos.

Decíais más de una vez que pensáramos que “padres, no hay más que unos”. Pues ahora es momento de recordaros que “vida no hay más que una”... gozadla y disfrutad de lo que tenéis y no de lo que os gustaría tener. De otro modo, nunca seréis felices. ¿Y qué es ser feliz?... Es vivir sobre todo, en paz: en paz con uno mismo, en paz con los demás. Es vivir con abandono, sabiendo que nada ocurre por casualidad, teniendo en cuenta que todo forma parte de un plan que muchas veces no entendemos, pero que inexorablemente existe. Ser feliz, en definitiva, es sentirse queridos, como los niños, que no tienen más preocupaciones que las del día a día, pues bien saben que tienen a sus padres que se ocupan de ellos. No os estoy animando a que viváis con los ojos cerrados, a ciegas, sin pensar, ni tampoco a que os dejéis tratar o manipular como críos, estéis como estéis, y con quienes y donde estéis. No. Sois adultos y tenéis que “trabajar”, rentabilizando todavía cada día. Pero sin agobios, sin angustias, sosegadamente. No os digo que sea fácil. La vida es lucha, de principio a fin. Pero es, o debe ser, una lucha serena, con esas arrugas que os embellecen, y que incluso envidiamos, y con ese aplomo que siempre manifestasteis, y que de soslayo admiramos.

Por favor, cuidaros mucho, porque no se puede dar lo que no se tiene. Lo sabéis. Y si no estáis bien porque descuidáis algo tan fundamental (ahora más que nunca) eso sí que os llevaría por un atajo muy corto a otro indeseado confinamiento, que nadie quiere porque, entre otras cosas, poco podréis ayudaros mutuamente y ayudarnos a quienes seguimos necesitando de vosotros. No lo veáis como egoísmo, ni por vuestra parte, ni por la nuestra. Estamos con vosotros, a vuestro lado y de vuestro lado, nunca enfrente... aunque no siempre podáis sentirnos o no siempre podamos estar físicamente cerca. Y pensad que, cada uno de nosotros es de una manera diferente y reaccionamos de modos diversos. Forma parte de ese fuero íntimo, de la interioridad, que todos tenemos: es también nuestra riqueza, aun estando tanto circunstancialmente confinados por fuera como permanentemente liberados por dentro.

Perdonad si me he extendido demasiado. Tiempo tenéis para leer... y afortunadamente para muchas otras cosas, pues aunque las limitaciones propias de la edad, se acumulen en lo externo, nadie aniquilará ni coartará jamás esa autonomía interna que legítimamente y por derecho propio os pertenece. Y, aunque nos veáis apurados o con poco tiempo o paciencia (bienes que ciertamente escasean), sabed que mantenemos lo que tan bien nos habéis inculcado sobre el orden de prioridades: ahora vosotros estáis entre ellas... no en el centro, sino en la cúspide.

Muchos besos, de los de verdad, sin mascarilla...