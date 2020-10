Paz y libertad para todos

A HISTORIA está chea de exemplos (Sócrates, Hus, Xoana de Arco, Becket...), onde grandes personaxes foron denigrados polos poderes fácticos da época, baixo acusacións de Pérez Reverte dijo: “Es un error mirar el pasado, con ojos del presente”, yo voy aún más allá y digo. No podemos ni debemos de mirar el presente y menos aun el futuro, con los ojos del pasado. Tenemos y debemos de olvidar de una vez por todas ya, la guerra, la dictadura, dejar los rencores y odios guardados y olvidados en el pasado. No solo hay muertos de un bando, los hay de todos, en esas cunetas de que tanto hablan algunos, si levantamos a unos, hay levantar a todos. Todos tienen nietos he hijos que los recuerdan, no podemos ni debemos mantener la llama del rencor, todo eso ya paso hace muchos años. Respetemos la memoria de todas las personas que de una u otra forma fueron muertas por sus ideas, buenas o malas, pero solo ideas.

No debemos de hipotecar el futuro de las nuevas generaciones de jóvenes, que solo saben de esto si lo leen, pero algunos se encargan, de solo enseñar una parte, la otra la soslayan y esconden. Si contamos la historia, que sea lo mas real posible, no solo lo que interesa a unos u otros.

Tenemos que aprender de los errores cometidos en el pasado, no caer de nuevo en los mismos, no podemos dejar que unos cuantos, nos lleven a un desastre, como el que se vivió en tiempos pretéritos.

Tenemos que dialogar, que respetarnos, que discutir, pero no intentar que prevalezca una idea por encima de las otras a la fuerza, eso no es Democracia, ni vivir en Libertad.

Ahora algunos quieren a toda costa, derrocar al jefe del Estado, ¿Por qué? Pregunto yo.

Eso se tendría que llevar a una votación popular y, sin maniobras extrañas, hacer cambios en nuestra constitución y demás. Unos pocos, que se piensan tienen la razón absoluta, cuando no es así, quieren esto, personas que no ven más allá de su propia nariz. Todas las ideas son respetables, mientras sean legales y no atenten contra la constitución y las leyes que tenemos.

Quieren hacer unos cambios por que si, al igual que los nacionalistas, que dicen que hay que separarse de España, porque así lo quiere una mayoría, cuando es totalmente incierto. Es una minoría, la que eso desea y quiere, lo intentan a la fuerza si hace falta, no son mis palabras, son las de ellos.

Me parece muy bien, que algunas personas, sean de la ideología que sea, quieran una república, pero nosotros todos, la mayoría, votó a favor de una Monarquía Democrática y Parlamentaria. Entonces no hay más que hablar, hasta que esa mayoría, decida votar lo contrario, pero como ya he dicho, sin maniobras extrañas, ni trampas.

También algunos, desean volver a esa democracia dictocrática y órgánica, definición esta, que se utiliza para definir un régimen político dictatorial y personalista, que se presenta como una democracia que existió aquí en un pasado y, existe en algunos países hoy en día. Y al parecer, en este Gobierno, hay alguien, al que le gustaría restablecer esta forma de gobernar el país. En vez de jugar y hacer experimentos, seria mejor, dedicarse a levantar este país, hacer que crezca y mejore, poder llegar a tener el menos paro posible, subir los sueldos y pensiones mínimas y medias y dejarse de monsergas e historias extrañas.

La definición correcta de Democracia es la siguiente: sistema político que defiende la soberanía del pueblo y el derecho del pueblo a elegir y a controlar a sus dirigentes, siendo el pueblo en general el que tenga siempre la ultima palabra, no los políticos, aunque hayan sido elegidos democráticamente.

Pienso que, por desgracia en las próximas elecciones, sean cuando sean, una gran parte del electorado de derechas, centro derecha, izquierdas, centro izquierda y socialdemócratas, probablemente quieran cambiar su voto, o directamente, abstenerse. Viendo esto como esta y, mirando al futuro incierto que tenemos. Ojalá me equivoque, así lo deseo de todo corazón.