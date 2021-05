Pitões das Júnias y Montalegre

SON TIERRAS ancestrales, seculares, incluso, abriendo, milenarias. Paisajes que nos conducen al pensamiento profundo desde un asombro radical. Esta es una tierra recóndita que conserva parajes de alto interés antropológico y paisajístico –a Terra de Barroso– famosa por su “chega do boi”, el puente de Misarela, el Ecomuseu y la Feira do Fumeiro e do Presunto en Montalegre. Sus paisajes son intocados –llevan así siglos– y también son trabajados con ese esfuerzo tranquilo que cubre los días y las horas.

Me recuerdan a ciertos óleos de Alfredo Souto. Su estaticidad es engañosa, pues por debajo de la misma existen cambios incesantes justo a cargo de la labor diaria que empuja a que los campos aparezcan cuidados. Es, también, un esfuerzo comunitario; estas son aldeas comunitarias para colaborar unos con otros. Las casas forman núcleos apretados, cerrados, en proximidades para protegerse y reunirse para la labor del campos en un uso practicado. Las largas distancias entre las poblaciones inciden más en el sentimiento de protección.

VISIÓN DE PITõES DAS JÚNIAS. Las ruinas de este pequeño monasterio medieval impresionan ; representaron el esfuerzo del vivir diario y la sustentación autónoma. Al verlo desde fuera y al penetrar en su recinto adivinamos la distribución racional de los espacios para cada función. Las estancias son ahora meros esquemas de lo que fueron. Restos de paredes con piedras de maspostería es lo que queda de un edificio de los siglos XVll y XVlll. Son enormemente sugestivos tres arcos románicos que formaron parte de un cobertizo abierto arrimado a la pared de la iglesia.

Ostentan la caricia desgantante de los tiempos. Poseen el encanto directo de lo construído en calidad con garantía de perduración.Y esa perduración se ha convertido en el emblema, en cierta manera, de Montalegre, pues en algún espacio suyo se puede contemplar una réplica fidedigna, pero sin la emanación mágica que le otorgan los siglos a la auténtica. ¿Destruyó o no el aura esta nueva construcción según Walter Benjamin? La consistencia del aura reside en la presencia de una sola vez, y también en su unicidad. La unicidad que justo nos hace ir en peregrinación para ver la obra de arte en su específico lugar. Singularidad, perduración e irrepetibilidad van camino de lo lírico y dan vértigo profundo a toda experiencia artístico-geográfica.

También es cierto que si se reproduce un pedazo de la realidad es porque se ha encontrado en ello un resplandor de lo fascinante. Los que decidieron reproducir estos arcos encontraron en ellos algo que les llenaba y les hacía llegar a las alturas desde la sensibilidad y la percepción. La reproducción técnica, aquí, una copia, traslada el aura hacia un plano translúcido, dando consuelo (e ilusión) en una sustitución que se sabe copia. Copia sí, pero también un homenaje perpetuo a la obra original, allá en una hondonada elegida junto a un río y como una propiedad perpetua junto al Tiempo. Es su modo directo su marcha hacia lo antiguo en un delicado caminar.

Todavía se conservan los marcos sobre muros fuertes de las seis ventanas que dan al río. He aquí un modelo del agua como protección, contemplación, y también como uso. Este asomo proporcionaba protección y seguridad a la vida diaria dentro del propio cenobio. Sobre el portalón de la entrada se ve el escudo de Oseira, por su conexión con este monasterio y por su unión al Císter. En las noches, cerrado el portalón, sin duda la calma y el refugio lo invadían todo en la noche bajo las estrellas directas. Pero la gran protagonista es la iglesia románica con espadaña del s.XVlll. Todo en ella es resultado de un cálculo constructivo. Se puede rodear la iglesia atravesando un puentecillo que tiene a su lado un molino de agua y examinarla en su sillería perfecta. Lo que asombra es la ventana gótica del ábside con un diseño particular y que cae directa al río entre plantas acuáticas propias. Su visión parece una litografía romántica inglesa con un encanto de Ruskin y de Walter Pater de la Naturaleza, pero aquí con un grado mayor, como fue la vivencia en directo, perceptiva y gozosa. La puerta principal reúne decoración, luz y ventilación: los adornos del tímpano están huecos: belleza y función al unísino en unas centurias donde no había luz eléctrica.

MONTALEGRE : IMAGEN EN LA MENTE. Su gran castillo se encuentra liberado desde hace décadas de edificaciones banales y ahora se yergue en hierba viva. Fue reconstruído en 1331 por D. Alfonso lV. Es impactante la enorme cisterna con anchas escaleras de caracol: un hoyo cilíndrico de piedra vieja. Todo el pueblo moderno desciende agrupado entre geométricos tejados y cuyas proximidades aumentan la vecindad humana en una convivencia tranquila que se supone, en principio, buena. Modernidad, actualidad y animación son sus características. Su situación geográfica aumenta en alegría al descubrir la colocación con acierto del edificio de la Cámara Municipal, la Domus Iustitiae y la existencia de un vetusto caserón hidalgo con peculiares almenas y un blasón bien ornamentado. Abedules y chopos dispersos, hermosos, de plateada corteza, me señalaban la altura, casi de inicio de sierra, en la que nos encontrábamos. Un viento con soltura y fuerza nos impelía a retirarnos, a Pepe, Uxía y a mí, al recio Hotel Montalegre, donde, desde luego, pedimos una completa comida trasmontana. Y al enterarnos de toda la historia de Montalegre nos sucedió una elevación tranquila de la Historia.