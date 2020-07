¿Qué hago yo sin carnet?

Voy por el mundo como el tarado que soy; por lo menos en el primer sentido de la acepción, “que padece tara física”; psíquica confío en que todavía no, pero nunca se sabe si lo uno va o no con lo otro. Me explico: el tres de abril próximo pasado, me caducaba el permiso de conducir, documento que llevé siempre conmigo desde que un ingeniero de la Dirección General de Tráfico, en el Retiro de Madrid, aprobó mis artes al volante el año 1962.

Pasaporte para desplazarme en un montón de países, conductor ambidextro, ni Fitipaldi ni Carlos Sainz; nunca corrí más de lo debido, nunca me metí por dirección prohibida... Bueno, en Roma, sí, a plena luz meridiana y después de dar vueltas y vueltas para volver siempre al laberinto... Y fue entonces cuando me detuvo un “vígile” y me echó un cariñoso y larguísimo sermón; mi coche tenia matrícula roja, turística y francesa... “Vaya, vaya, vaya”... Y después de casi media hora de prédica, sin hablar nunca de sanción –que es cosa de mal gusto- me dejó salir tras retirar una barrera que impedía la salida... porque ese día estaba abierto el Mercado de las Flores y cerrado el acceso a la plaza donde se colocaban los floristas... Retiró una barrera que yo ni había visto y, tras cuadrarse militarmente y decirme aquello de “Arrivederci, dottore”, me facilitó el paso al otro ángulo de la plaza.

Acabo de leer que el Ministro-Juez Marlasca insiste en sancionar a Rajoy por salir a pasear, durante el tiempo de reclusión pandémica, sin mascarilla o algo por el estilo. Me parece justo si ha inclumplido la norma. Pero, si esto es así, millones de españoles y todo el gobierno con el presidente el primero son testigos –TVE mediante- de que en el puerto de Arrebatacapas del Congreso de diputados, sus Señorías se ponen el bozal cuando les da la gana y de vez en cuando hasta se lo quitan para que podamos admirar su hermoso rostro o su cara dura, según quién sea el vidente y quien la admirada o admirado, que de todo hay y, a veces, el diablo les deja el morro suelto para que ellos, los “palmeros” de la clac, suelten el aplauso que reanime el lánguido discurso del Presidente , ¿verdad fiel Ricardo?

Alguien dirá que me deje de tonterías y que confiese lo mal que me ha sentado que no me hayan renovado el carnet de conducir. Pues, no; yo sabía que no me lo iban a firmar. Primero, el técnico/a de siempre se ha jubilado. Pregunté y supe que, muy cerquita de casa, detrás mismo de ella, había un médico que hacía las pruebas. Lo llamé por teléfono y me dio día y hora. Tiene chapa en el hall del edificio. Tres días después, el de cita –mañanera, por cierto- me planté en la puerta del ascensor. Miré, de reojo... la chapa en la que venía la situación exacta de la consulta... ¡Dios, el doctor Mato!

Resulta que la Casa de la Cultura de Boiro también se llama“Ramón Fernández Mato”, nombre de un ilustre político, médico y profesor en universidades en América durante un largo exilio. Cuando volvió, yo mismo llegué a conocerlo. Un día me contó una gracieta... Estábamos dando un paseo por Santiago, donde se había aposentado... “Casi no ejercí la medicina, me contó, entré pronto en política. Además, ¿qué iba a poner en la placa de la puerta: “Mato de diez a catorce”? ¡Qué mal gusto, no?

Nada más entrar por la puerta me dí cuenta de que estaba perdido. Al levantarme de la cama me había dado un lumbago que no me dejaba ni enderezarme... Ella, la ayudante, movía la cabeza, algo que ni yo podía hacer. Tras las pruebas, viendo su cara, me consideré suspendido. No había visto en mi vida todo aquello, los aparatos modernos e ingeniosos, las bolitas que corrían por la pantalla y se escondían...

-No puedo aprobarlo, lo siento,me dijo con tono afectuoso el doctor Mato.

-No, no es nada, ni se preocupe. Tengo choferesa, mi mujer, a la que tendré que pedir ayuda.

-Coincido algunas veces con ella en el garage: conduce con gran soltura y prudencia.

Supongo que a estas horas ya va siendo difícil renovar el carnet de vivir... Ya tenía ganas de cambiar de coche... Agradezco al Dr. Mato su gentileza. Lástima que mi hermano se haya enterado por él de mi único suspenso en sesenta años. No importa.

¿A dónde vas con esas ínfulas a tu edad? Y sin carnet...