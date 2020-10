The Last of Us II:una obra maestra

La actual generación de consolas está llegando a su fin, con la inminencia de las nuevas PlayStation 5 y Xbox Series X. En este momento, lejos de aflojar el ritmo, el estudio Naughty Dog entrega uno de sus mejores videojuegos: el esperado The Last of Us: Part II. El título llega como secuela de los acontecimientos del primer The Last of Us, un videojuego publicado hace siete años pero en un momento muy similar al actual: precisamente se estrenó para PS3 en 2013, apenas unos meses antes del lanzamiento de la actual PS4. En conjunto, resulta un videojuego que técnicamente aprovecha todo lo bueno de llegar en la etapa final de una consola como es PS4, y hace uso de una gran historia feminista, de venganza para convertirse en la apuesta de Naughty Dog por convertirse en uno de sus mejores videojuegos y en uno de los más destacados de esta generación de consolas.